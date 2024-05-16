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Стало известно, когда выйдет большое обновление в Dota 2 — вторая часть «Падшей короны»

Большое обновление «Падшая корона: Акт 2» в Dota 2 выйдет на следующей неделе
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В Dota 2 вышел небольшой патч, содержащий информацию о релизе следующего масштабного обновления игры.

Изначально второй акт апдейта «Павшая корона» ждали на днях, поскольку Valve планировала выпустить его в середине мая. Теперь информация изменилась — обновление выйдет «на следующей неделе».

Фото: Valve

Обычно Valve выпускает патчи для Dota 2 в будние дни со среды, поэтому фанаты игры ждут нововведений 22–24 мая. Вторая часть большого сезона «Павшая корона» продолжит историю Skywrath Mage и Vengeful Spirit, добавив новые задания и награды для игроков.

Подробности ивента пока неизвестны. Также не сообщается, будет ли изменён игровой баланс или же обновление коснётся только лора и косметических предметов в Dota 2.

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