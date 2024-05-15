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Владельцы iPhone с iOS 17.5 пожаловались на появление давно удалённых фотографий

Владельцы iPhone с iOS 17.5 пожаловались на появление давно удалённых фотографий
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Недавно компания Apple выпустила обновление iOS 17.5, однако многие владельцы iPhone столкнулись с необычным багом. Многие пользователи пожаловались на форуме Reddit, что после установки апдейта у них в галерее стали появляться давно удалённые фотографии.

По словам одного участников форума, он был шокирован, когда нашёл на телефоне откровенные фотографии с его девушкой, которые он удалил в 2021 году. Другой пользователь поделился, что в его галерее каким-то образом восстановились снимки, которые он делал аж в 2010 году.

В связи с этим многие начали обвинять Apple в том, что она нарушает закон о защите персональных данных. По их мнению, компания хранит фотографии на серверах даже после удаления контента с устройства и из iCloud.

Сама Apple пока никак ситуацию не прокомментировала.

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