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В мае в PS Plus добавят Red Dead Redemption 2, Watch Dogs и ещё семь игр

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 21 мая подписчикам сервиса станут доступны ещё девять игр, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к трём проектам.

Среди больших хитов в этот раз геймеров порадуют вестерном Red Dead Redemption 2 от авторов серии GTA, оригинальной хакерской Watch Dogs от Ubisoft и City Living для The Sims 4.

Новые игры в PS Plus Extra в мае 2024 года

Red Dead Redemption 2

The Sims 4 City Living

Watch Dogs

The Settlers: New Allies

Deceive Inc

Crime Boss: Rockay City

Stranded: Alien Dawn

Cat Quest и Cat Quest 2

The LEGO Movie 2 Videogame.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в мае 2024 года

2Xtreme

G-Police

Worms Pinball.

Ранее для подписчиков базового PS Plus стартовала раздача четырёх проектов.