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Про героя Донни Йена из «Джона Уика 4» снимут фильм

Про героя Донни Йена из «Джона Уика 4» снимут фильм
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Журналисты издания Deadline сообщили, что кинокомпания Lionsgate приступила к работе над спин-оффом «Джона Уика» про слепого наёмного убийцу Каина. Роль персонажа в «Джоне Уике 4» исполнил китайский актёр Донни Йен (серия боевиков «Ип Ман»).

Съёмки картины начнутся в Гонконге в 2025 году. Будущая лента продолжит сюжетную линию Каина, поскольку в финале четвёртой части герой был освобождён от своих обязательств перед Высшим столом. Несмотря на это, подробности пока не раскрываются.

Курировать проект будут продюсеры франшизы Бэзил Иваник и Эрика Ли, а кресло сценариста займёт Роберт Аскинс, работавший над «Академией «Амбрелла».

Остальной каст, сроки и дата выхода фильма пока неизвестны. Больше деталей фанаты узнают после начала съёмочного процесса.

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