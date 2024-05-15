Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Задача трёх тел» от авторов «Игры престолов» получит второй сезон

Netflix продлил сериал «Задача трёх тел» на второй сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Netflix объявил о продлении научно-фантастического сериала «Задача трёх тел» на второй сезон. Соответствующий анонс состоялся спустя почти два месяца после премьеры шоу. Судя по всему, руководство сервиса оказалось удовлетворено показателями сериала — премьера продолжения состоится не раньше 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Задача трёх тел» рассказывает о культурной революции в Китае, когда правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества. Премьера первого сезона состоялась 21 марта.

Сценаристами и продюсерами сериала выступили Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс — создатели «Игры престолов». Главные роли в шоу исполняют Эйса Гонсалес («Форсаж: Хоббс и Шоу»), Бенедикт Вонг (фильмы Marvel), Лиам Каннингем и Джон Брэдли («Игра престолов»).

Материалы по теме
Сериал «Задача трёх тел» оправдал все ожидания: это новый хит авторов «Игры престолов»
Сериал «Задача трёх тел» оправдал все ожидания: это новый хит авторов «Игры престолов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android