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Актриса Мэрил Стрип получила почётную награду Каннского кинофестиваля

Актриса Мэрил Стрип получила почётную награду Каннского кинофестиваля
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В этом году Каннский кинофестиваль проходит с 14 по 25 мая. В рамках открытия мероприятия американская актриса Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada», «Крамер против Крамера») получила почётную награду «Золотая пальмовая ветвь» за вклад в киноискусство.

В ходе своей речи Стрип поблагодарила организаторов кинофестиваля, которые впервые пригласили её на церемонию в 1989 году.

Когда я последний раз была в Каннах, то успела стать матерью троих детей и ожидала своё 40-летие. Тогда я думала, что моя карьера уже завершена. В то время подобное не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Единственная причина, по которой я сейчас здесь — это невероятно талантливые творцы, с которыми я работала…

За свою карьеру Мэрил Стрип была номинирована на премию «Оскар» 21 раз, причём выиграть ей удалось в трёх случаях — за фильмы «Крамер против Крамера», «Выбор Софи» и «Железная леди».

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