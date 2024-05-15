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Вышел первый тизер сериала «Дюна: Пророчество» — приквела «Дюны»

Вышел первый тизер сериала «Дюна: Пророчество» — приквела «Дюны»
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15 мая вышел первый тизер сериала «Дюна: Пророчество» — приквела «Дюны». В ролике показали главных героев, ряд локаций и сюжетную завязку. Сюжет проекта основан на романе «Сестричество Дюны» (Sisterhood of Dune) писателей Брайана Герберта и Кевина Дж. Андерсона.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Действия «Дюны: Пророчество» происходят за 10 тысяч лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и рассказывают о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.

В актёрский состав сериала вошли Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Стронг и другие. Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступила Элисон Шапкер.

Премьера «Дюны: Пророчество» состоится в стриминговом сервисе HBO Max. Дата премьеры пока не раскрывается.

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