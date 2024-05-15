Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анонс Assassin's Creed Shadows про феодальную Японию с самураями и ниндзя

Ubisoft опубликовала кинематографический трейлер Assassin's Creed Shadows — новой части культовой серии о противостоянии ассасинов и тамплиеров. Релиз игры состоится 15 ноября 2024 года, а первый геймплей покажут на презентации Forward, которая пройдёт 10 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

События Assassin's Creed Shadows развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам.

Одна из главных особенностей Shadows — новый движок Anvil Pipeline, вместе с которым игра сможет похвастаться новой системой паркура, продвинутой системой анимации и поддержкой трассировки лучей. За разработку игры отвечает студия Ubisoft Quebec — авторы Assassin's Creed Odyssey.

Скриншот

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft