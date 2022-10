Что смотреть после «Дома дракона»? Другие сериалы с интригами и жестокостью

Сериала, который бы во всем походил на «Дом дракона» или «Игру престолов», ещё не придумали. Зато шоу в историческом или фэнтезийном сеттинге, где герои плетут интриги и безжалостно друг друга убивают, хватает. Пока посмóтрите все, уже и второй сезон выйдет!

«Викинги»

Рейтинг «Кинопоиска» — 8,2/10 (267 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 8,5/10 (527 тыс. оценок)

«Викинги»

«Викинги» — сериал о легендарном Рагнаре Лодброке. Когда-то он был обычным воином, который ходил на Русь и грезил о Вальгалле — но амбиции превратили его в легенду. Герой повёл народ к берегам Британии, разбил местных королей, захватил местность с плодородной почвой. При этом одной лишь Англией его устремления не ограничились.

С «Домом дракона» сериал роднят интриги. Взять хотя бы осаду Парижа, где Рагнар преуспел исключительно за счёт хитрости. Да и конунгом он стал, элегантно переиграв противника. Харизматичных персонажей в «Викингах» тоже полно. Рагнар, Флоки, Бьёрн, Лагерта и другие герои запали зрителям в душу.

«Последнее королевство»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9/10 (40 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 8,5/10 (138 тыс. оценок)

«Последнее королевство»

Ещё один сериал про захвативших Британию викингов. Правда, в этот раз герой-язычник Утред помогает королю Альфреду прогнать оккупантов. Английская армия слаба, король талантлив, но болен, при дворе полно интригантов — победить можно только благодаря мудрым и выверенным действиям. Так и будут поступать герои.

Впрочем, даже смекалка не поможет избежать страданий. Главного героя постоянно терзают сомнения, правильную ли он выбрал сторону, а его союзники терпят поражения и даже в безнадёге прячутся по болотам. Следить за этим интересно!

«Спартак»

Рейтинг «Кинопоиска» — 8,3/10 (111 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 8,5/10 (241 тыс. оценок)

Крикс, Эномай и Спартак

Сериал расскажет историю легендарного Спартака. Он угодил в плен к римлянам, завоевал славу в гладиаторских боях, а затем стал лидером восстания, которое заставило империю нервничать. История достойная, актёры зажигают, драйвового экшена полно — поэтому «Спартак» смотрится на одном дыхании.

Герои сильны, но с огромными армиями римлян они разбираются в основном хитростью. Спартак умело загоняет врагов в ловушки и спасает товарищей из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Хотя страданий его ждёт немало — в битве за свободу Спартак и его воины потеряют всё.

«Тёмные начала»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,4/10 (58 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 7,8/10 (64 тыс. оценок)

«Тёмные начала»

На первый взгляд, «Тёмные начала» — красочное фэнтези, мало чем похожее на «Дом дракона». Вот только со временем героев безжалостно предают даже близкие, а борьба за власть принимает самую неожиданную форму. К примеру, в сериале есть фракция белых медведей, которые носят броню и бьются за право командовать сородичами. Даже эти создания плетут интриги и обманывают друг друга.

Ещё одна причина оценить «Тёмные начала» — актёрский состав. Тут и Дафни Кин из «Логана», и Белла Рамзи, будущая Элли из сериала по The Last of Us, и даже бесподобный Джеймс Макэвой. Эти ребята круто зажигают!

«Борджиа»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9/10 (25 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 7,9/10 (51 тыс. оценок)

«Борджиа»

«Борджиа» — сериал об интригах, заговорах, предательствах и жестокости. И ведь всё это безобразие творится не в стенах типичного средневекового замка, а в Ватикане. Папа Римский стал настолько могущественным, что легко свергает королей и рушит империи. Многие готовы убить за такую власть — это и становится причиной бед.

Любопытно, что в битве за место Папы сходятся два члена одной семьи. Казалось бы, Родриго Борджиа и его сын Чезаре должны быть в одной лодке, но на деле они делают всё, чтобы помешать друг другу. Родство героев лишь добавляет драмы.

«Властелин колец: Кольца власти»

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,1/10 (46 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 6,9/10 (262 тыс. оценок)

«Властелин колец: Кольца власти»

На «Кольца власти» возлагали большие надежды, однако они не оправдались. В сериале полно проблем: он затянутый, неканоничный и странный в плане логики. Но ведь и достоинств хватает — чего только стоят шикарнейший визуал и коварные интриги Саурона. Конечно, зрители быстро вычислили злодея, но финал всё равно впечатляет.

Если не ждать от «Колец власти» откровений и не сходить с ума из-за несостыковок, полу́чите немало удовольствия. Всё-таки настолько красивых сериалов больше нет.

«Ведьмак»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,3/10 (358 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 8,2/10 (485 тыс. оценок)

«Ведьмак»

«Ведьмака» часто критикуют за скомканный сюжет и персонажей, которые мало чем походят на оригинальных. Но если ищете приятное фэнтези с эффектными сражениями, красивыми монстрами и политическими играми, шоу от Netflix подойдёт. При этом в свои лучшие моменты сериал и вовсе великолепен. Взять хотя бы пир Калантэ, на который приходит Йож. Там авторы следуют первоисточнику и здорово развлекают.

Также шоу стоит похвалить за потрясающую актёрскую игру Генри Кавилла. Он отличается от каноничного Геральта, но всегда выкладывается на полную. Культовые фразы вроде «Зараза!» из его уст звучат идеально!

«Кастлвания»

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6/10 (14 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 8,3/10 (65 тыс. оценок)

«Кастлвания»

«Кастлвания» — мультсериал, который стоит заценить даже тем, кто не любит анимацию. В центре сюжета Дракула, разгневанный деяниями жалких людишек. Он собирает всех вампиров и велит им безжалостно перебить смертных. Остановить злодея по силам лишь охотнику на тварей Тревору Бельмонту, волшебнице Сифе и полукровке Алукарду.

В плане крови и интриг шоу близко подобралось к «Дому дракона». К примеру, в рядах вампиров нет согласия — некоторые кровопийцы планируют сместить Дракулу и самостоятельно править людьми. Да и среди смертных нет порядка: пока одни сражаются с монстрами, другие творят злодеяния, от которых даже Дракуле станет не по себе.

В конце концов, в мультике фантастический экшен. Только зацените, как эффектно герои штурмуют вампирский замок. А ведь это далеко не самая эффектная сцена.

А какие сериалы вы бы порекомендовали фанатам «Дома дракона»? Пишите в комментариях! Если наберётся достаточно много интересных вариантов, соберём ещё одну подборку — уже из ваших предложений.