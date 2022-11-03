Разбираемся, чем же так обрадовала всех новинка Sony.

Настоящий шедевр. Что восхваляют критики в God of War Ragnarok

3 ноября спало эмбарго на публикации рецензий на God of War Ragnarok — финальной части скандинавской саги франшизы про греческого бога войны Кратоса.

Все критики поголовно называют игру настоящим шедевром, который уделывает God of War (2018) по всем пунктам. На портале Metacritic у игры невероятные 94 балла из 100 — столько же у прошлой части и самой первой God of War, которой уже стукнуло 17 лет.

Так, журналист Pushsquare называет сиквел феноменальным проектом, который легко превышает даже самые завышенные ожидания геймеров.

God of War Ragnarok феноменальна. Даже на фоне других выдающихся продуктов PlayStation это настоящий шедевр — мастерски созданная игра, которая уничтожает все ожидания буквально на каждом шагу. После невероятного размаха Ragnarok God of War 2018 года ощущается как пролог — и это самая высокая похвала, которую мы можем воздать сиквелу.

God of War Ragnarok

Издание VGC особенно хвалит сюжет и взаимоотношения Кратоса и Атрея — постановка, диалоги и эмоции здесь на уровне лучших произведений кинематографа.

Историю Кратоса и Атрея запомнят как одну из лучших в истории любого медиа. Кристофер Джадж и Санни Сулджик заслуживают всех возможных наград за персонажей, которых они воплотили в жизнь.

God of War Ragnarok

Портал IGN сравнивает «Рагнарёк» с другими играми и называет её бессмертным произведением.

God of War Ragnarok — это всемогущее достижение, создающее новую планку, по сравнению с которой многие сверстники выглядят обычными смертными.

God of War Ragnarok

Издание The Verge называет «Рагнарёк» идеальной God of War, которая сочетает в себе отточенный геймплей и невероятно эмоциональную историю, посвящённую проблемам отцов и детей.

Ragnarok — именно то, чем и должна быть идеальная God of War. Это история об ужасном человеке, который пытается уберечь своего сына от повторения его ошибок. В сиквеле так много замечательных моментов, эпичных и не очень, что у меня перехватывало дыхание, как будто я играл в идеальный симбиоз геймплея и сюжета.

God of War Ragnarok

Журналисты Game Informer особенно хвалят разработчиков за то, что они не сломали формулу игры 2018 года, при этом сделав ставку на повествование и персонажей.

God of War Ragnarok очень похожа на God of War 2018 — и это большой комплимент. Sony Santa Monica не стала изобретать велосипед и умело развила сюжетные нити из предыдущей игры. Любые жалобы на очень похожий геймплей быстро забываются из-за захватывающего повествования, правдоподобных отношений между персонажами и невероятных визуальных эффектов и анимации.

God of War Ragnarok

Портал God is a Geek особенно похвалил сюжет, который способен довести до слёз. Самого Кратоса журналист называет лучшим персонажем в истории PlayStation.

God of War Ragnarok — это шедевр. Сюжет тронет вас до слёз, наполнит радостью и заставит испытать эмоции, о которых вы никогда не подозревали.



Девять миров тщательно проработаны — их с лёгкостью можно назвать лучшими локациями в видеоиграх. Многослойность в дизайне Ragnarok и её сюжет будут обсуждать долгие годы. Все опасения, что сиквел не достигнет высот оригинала, рассеялись сразу же после того, как я взял под управление величайшего воина в истории PlayStation.

В EGM похвалили абсолютно все аспекты «Рагнарёка»: от боевой системы и дизайна до технической составляющей. Но главным козырем сиквела журналисты называют именно персонажей.

Улучшенная боевая система и большое разнообразие врагов, невероятное окружение и актёрский состав придают сиквелу эпический размах, как того и требует история. Но сердце игры — персонажи, Ragnarok мастерски развивает как уже знакомых героев, так и новичков.

Наконец, популярный блогер Skill Up заявил, что Ragnarok умудрилась полностью оправдать все надежды и оказалась невероятным произведением, которое не оставит равнодушным никого.

God of War Ragnarok заставила меня почувствовать эмоции, которых я совсем не ждал от неё. Я в восторге, что Santa Monica смогла создать настолько запоминающееся и мощное произведение. Вы обязательно полюбите эту игру.

Погрузиться в приключения Кратоса и Атрея мы сможем уже 9 ноября на PS4 и PS5. Прямо сейчас мы разыгрываем копию игры в нашем «Телеграме» — обязательно участвуйте. Такую игру пропустить нельзя.