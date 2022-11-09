Текстовый перевод есть везде, а озвучка — нет.

Как играть в God of War Ragnarok полностью на русском языке — с дубляжом и субтитрами

God of War Ragnarok стала доступна прошедшей ночью, однако из-за того, что Sony приостановила деятельность в России, игрокам пришлось покупать игру через другие страны. Но у этого есть одна проблема — полная поддержка русского языка доступна не во всех регионах.

Одним из самых выгодных магазинов стал турецкий, поскольку купить игру там можно в разы дешевле, чем через другие страны, однако турецкий аккаунт не позволит вам сыграть в «Рагнарёк» с озвучкой на русском языке. В этом материале мы расскажем, где купить экшен с полной локализацией.

Наша личная проверка показала, что озвучка на русском языке присутствует в российском, украинском и польском PS Store. Гайд мы составили именно на примере польского региона из-за простоты покупки в нём.

Шаг первый. Создаём польский аккаунт

Через сайт PlayStation

Зарегистрировать аккаунт можно двумя способами: через сайт PlayStation или через саму консоль. Мы разберём оба варианта. Перед созданием учётной записи через сайт необходимо предварительно скачать VPN для вашего устройства (ПК или смартфона). В нём нужно выбрать требуемый регион: в нашем случае это Польша. Для создания аккаунта вам потребуется адрес электронной почты.

Зайдя на сайт, нажимаем на кнопку «Создать».

Первый шаг

Далее указываем дату рождения (можно не вашу) и выбираем Польшу.

Второй шаг

Третий шаг

После указания электронной почты вас попросят ввести город, область и почтовый индекс. Указываем, к примеру, Варшаву, в строчке с провинцией можно также указать Варшаву, а информацию об индексе найти в Сети.

Четвёртый шаг

После проделанного придумайте себе никнейм и введите имя, а затем подтвердите почту.

Пятый шаг

Всё, аккаунт готов. Теперь данные от него нужно ввести на вашей консоли.

Через консоль

Разберёмся, как создать аккаунт напрямую через консоль. Если у вас PS5, то при включении консоли выбираем пункт «Добавить пользователя», а затем нажимаем «Создать новую учётную запись». Далее всё так же, как на сайте: указываем дату рождения, страну, адрес электронной почты, город, область, индекс и имя. Потом подтверждаете регистрацию через почту, и всё.

Если у вас PS4, то алгоритм точно такой же. Для начала создаём пользователя через главное меню и поочерёдно указываем все необходимые данные. После окончания регистрации подтверждаем почту, и всё. Готово!

Шаг второй. Пополняем аккаунт на нужную сумму

После создания польского аккаунта вам необходимо пополнить его на нужную сумму, в нашем случае это польские злотые. Цена игры на PS4 составляет 299 злотых, а PS5-версия стоит чуть дороже — 339 злотых. Если вы хотите максимальное издание, то готовьтесь отдать 389 злотых.

Цены на все издания God of War Ragnarok в польском PS Store

Пополнить баланс вашего польского аккаунта можно через посредников. Благо таких полно как на «Авито», так и на сайтах вроде Plati.ru. При покупке главное всегда убеждаться в надёжности продавца. Посмотрите его рейтинг, почитайте отзывы. Как только убедитесь в том, что вас не обманут, пополняйте кошелёк на нужную сумму.

Наиболее выгодный вариант — покупка карт оплаты через биржу криптовалюту Binance, поскольку там фактически нулевая комиссия и минимальное расхождение с реальным курсом.

На картинке ниже пример хорошего продавца. Отзывов много, а рейтинг — пять звёздочек из пяти. По ценам смотрите сами, ведь где-то наверняка можно найти дешевле, чем у остальных.

«Авито»

Обычно при пополнении аккаунта есть две схемы. Первая — вы предоставляете данные от учётной записи человеку, а он пополняет кошелёк и покупает всё за вас. После операции вы проверяете игру и меняете пароль (наша личная рекомендация).

Вторая схема — вам высылают код с пополнением на нужную сумму. Погасить его можно через консоль, зайдя в PS Store и выбрав «Погашение кодов». После этого на ваш кошелёк прилетит нужная сумма. Можно будет спокойно скачать игру.

Шаг третий. Активируем аккаунт и наслаждаемся игрой!

После скачивания вам необходимо активировать польский аккаунт в качестве основного. Чаще всего учётная запись автоматически становится основной, но лучше это проверить. После покупаем игру в магазине, загружаем и смело возвращаемся на основной аккаунт — будь то русский или другой.

Полная русская локализация будет установлена по умолчанию, но проверить вы это сможете, либо зайдя в игру, либо через настройки.

God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5. С нашими первыми впечатлениями от игры можно ознакомиться в отдельном материале. Спойлер — пока игра приводит только в восторг!