Триумф человеческого упорства. Фильм «Освобождение» с Уиллом Смитом поражает

9 декабря состоялась премьера фильма «Освобождение» с Уиллом Смитом. Это первая картина актёра, вышедшая после скандального случая на недавнем «Оскаре», где он дал пощёчину комику Крису Року за шутку про свою жену. И здесь Смит буквально пошёл ва-банк: картина про невыносимое рабство в США от режиссёра культового «Тренировочного дня» Антуана Фукуа — да ещё и по реальным событиям!

Мы уже посмотрели фильм и готовы вынести вердикт: это явный претендент на «Оскар» и одна из самых знаковых работ не только в этом году, но и в карьере Уилла.

Где смотреть?

«Освобождение» официально вышло в России — причём Apple даже предоставила полный перевод и дубляж новинки. Фильм доступен для просмотра на сервисе Apple TV+.

Основано на реальных событиях

Самый разгар Гражданской войны в США, Луизиана, 1863 год. Президент Авраам Линкольн издаёт указ, согласно которому в стране полностью отменяется рабство. Теперь каждый чернокожий волен сам вершить свою судьбу и больше не служить бывшим хозяевам.

Однако с этим указом оказались не согласны Конфедераты — южные штаты, чья экономика целиком и полностью полагалась на бесплатную рабочую силу. Вот уже два года Юг сражается с Севером в ожесточённых боях — южане отказываются от новых порядков, в которых им придётся полностью перестраивать свою жизнь

Фильм снят в очень тёмных тонах практически без красок Фото: Apple

Сюжет «Освобождения» рассказывает историю раба по кличке Питер — его выкупают из Клинтона, где у него остались жена и четверо детей. Героя отправляют в особенно суровое место, где ему приходится трудиться на благо Южной армии и наблюдать за тем, с какой жестокостью с ним и с его народом обращаются рабовладельцы. Однажды персонаж Уилла Смита слышит разговор своих «хозяев», в котором они обсуждают тот самый закон Авраама Линкольна, — и у него появляется надежда на успешный побег.

Воспользовавшись нерасторопностью Конфедератов, Питер сбегает и решает направиться в сторону армии Севера. Добравшись до неё, герой сможет воссоединиться со своей семьёй — по крайней мере, его план задумывался именно так.

Однако побег оказался невероятно тяжёлым испытанием для героя, ведь за ним в погоню направился один из самых опасных охотников на людей Джим Фассел (Бен Фостер) вместе со сторожевыми псами. Теперь Питеру предстоит сбежать от преследования и выжить в невероятно суровых болотах Луизианы.

Болота Луизианы — поистине страшное место Фото: Apple

«Освобождение» — редкое в наше время кино. Это чёрно-белый фильм, в котором режиссёр не стесняется употреблять ныне табуированные слова, говорить о вере и показывать натуралистичное насилие. Именно поэтому картину не хочется сравнивать с невероятно успешной «12 лет рабства», которая фокусировалась на более политкорректных темах и использовала самые очевидные сюжетные тропы.

Лента Антуана Фукуа не просто показывает, какая несправедливость происходила всего лишь 150 лет назад, — режиссёр осуждает природу рабства как такового. Пожалуй, самым важным диалогом в фильме стал рассказ о детстве того самого охотника за рабами Джима Фассела в одном из самых спокойных эпизодов картины.

Оказывается, его тоже воспитывала чернокожая женщина: она растила, обучала, кормила и, можно сказать, стала членом его семьи. Однако сама мысль о том, что рабы когда-нибудь получат свободу и займут места белых людей, пугала Южную элиту того времени. Возможно, эти чернокожие — действительно неплохие люди, но, будучи свободными, они представляли бы слишком большую опасность для бывших хозяев, считали тогда. И эта мысль, как показала история, была в корне неверной.

Джим Фассел Фото: Apple

207 километров за 10 дней

«Освобождение» не было бы настолько впечатляющим кино, если бы не история превозмогания раба Питера. Мужчина не только оказался невероятно смышлёным человеком, который прекрасно знал, как устроен животный мир, но и очень выносливым спортсменом. Он преодолел путь в 207 километров всего за 10 дней — и это без запасов воды, пропитания и с «хвостом», который следовал за ним по пятам.

История кажется ещё более невероятной, когда осознаёшь весь контекст. Основная часть пути героя проходила через знаменитые болота Луизианы, которые славятся крокодилами, змеями и другой опасной живностью. Путешествие Питера — настоящий триумф человеческого упорства в лучших традициях «Побега из Шоушенка» и похожих на неё картин.

Даже в чёрно-белом виде фильм очень красив Фото: Apple

Реализма происходящему добавляет отличная игра актёров. Особенно среди них выделяется Уилл Смит, который играет довольно нетипичную для себя роль грязного беглеца со множеством шрамов на теле. В фильме он говорит с вычурным гаитянским акцентом — таким знаменитого актёра мы ещё не видели.

Фильм радует и тем, что режиссёр не стесняется критиковать прошлое США. Особенно примечательный момент происходит ближе к концу фильма, когда герой всё-таки добирается до армии Севера. В этот момент Фукуа мог бы включить режим «слезливой драмы» — Питера подлатали бы, накормили и вернули к своей семье, а где-то на фоне Юг просто капитулировал бы.

Вместо этого постановщик показывает суровую правду того времени: да, на Севере отменили рабство, однако беглых чернокожих просто отправляли на фронт — сражаться со своими бывшими хозяевами за свободу. И только после окончательный победы они смогли стать полноценными гражданами США.

Одна из самых мощных сцен в фильме — монолог Питера Фото: Apple

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Учитывая действительно мощную историю и удивительное перевоплощение, Уилл Смит должен стать одним из главных претендентов на лучшую мужскую роль на «Оскаре-2023». Однако актёра отстранили от участия в церемонии на 10 лет, поэтому сейчас у Киноакадемии настоящая дилемма: полностью проигнорировать картину или всё же разрешить Смиту присутствовать на событии как актёру и продюсеру ленты.

Однако, видя строго негативный приём «Освобождения» на IMDb и других зарубежных агрегаторах, в положительный исход верится с трудом. Пользователи массово ставят фильму самые низкие оценки из-за пощёчины на «Оскаре» и негодуют, что актёра не «отменили».

Это особенно грустно на фоне картины, которая буквально кричит, что в любой ситуации нужно в первую очередь оставаться человеком.

Понравилось

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