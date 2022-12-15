Авторы «Рика и Морти» вышли на новый уровень. Шестой сезон впечатляет

На днях закончился очередной сезон «Рика и Морти». Фанаты сильно на него надеялись, ведь в прошлый раз всё завершилось уничтожением «Цитадели Риков» и побегом Злого Морти. К тому же в начале шестого сезона авторы неожиданно продолжили сюжет.
Многие рассчитывали, что в этот раз Ройланд уделит главной истории больше внимания — но напрасно. Впрочем, этот факт не огорчает, ведь самостоятельные эпизоды шикарны!
Рик гоняется за главным врагом, но недолго
Первый эпизод нового сезона продолжил сквозной сюжет. Наш Рик погнался за Злым Риком, которого притянуло в родное измерение.
Когда-то негодяй убил семью героя и чуть не свёл его с ума. Фишка в том, что наш Морти — внук злого Санчеса. Поэтому основной Рик и прилетел к подростку в начале шоу — он просто поджидал кровного врага, но тот не вернулся к семье.
Увы, после первого эпизода про многообещающую арку забывают вплоть до последнего эпизода. Да и в финале про злодея вспомнят всего на пару минут.
Злой Рик неуловим
Фото: Adult Swim
Фанаты привыкли, что сценаристы неохотно развивают основной сюжет, но в шестом сезоне его меньше, чем когда-либо. Похоже, Джастин Ройланд не шутил, когда обещал 100 сезонов по «Рику и Морти». Такими темпами историю можно растягивать до бесконечности.
Самостоятельные истории великолепны
Грустно, что мы не узнали о похождениях Злого Морти и коварных делах Злого Рика. Вот только все эпизоды настолько хороши, что ругать Ройланда просто не за что.
Обе Бет в этом сезоне зажгут
Фото: Adult Swim
К примеру, во второй серии Морти застрял внутри игры, а его сознание расщепилось на миллиарды NPC. Чтобы спасти внука, Рик тоже погрузился в виртуальный мир. Там он стал своего рода проповедником, который объясняет NPC, что все они — угодивший в беду 14-летний пацан.
Вокруг речей Рика даже построили религию. Подростки отказывались от прежней веры, доказывали родителям, что они Морти, и бросали семьи. А когда всё население признало Мортианство, начались религиозные войны. Одни считали, что верить в Морти нужно как-то иначе, а другие не желали покидать игру и становиться частью единого сознания.
Авторы рассказали шикарную историю с драмой и философскими мыслями, а также посмеялись над актуальными проблемами — и всё это за 20 минут. После такой феерии «Рика и Морти» и правда хочется продлить на 100 сезонов.
Все они Морти
Фото: Adult Swim
Следующая серия рассмешит геймеров. Дело в том, что Морти добыл самую реалистичную консоль. Вот только повышенный реализм оказался проблемой, а не достоинством. Например, в космическом экшене корабль часами летает по вакууму. Всё-таки космос огромный, и встретить там врага трудно.
А в Street Fighter бойцы должны долго добираться друг до друга, чтобы подраться. Они покупают билет на метро, долго едут на стрелку, поднимаются на лифте на вершину небоскрёба и затем уже бьются. Хотя тяжелее всего пришлось Клауду из Final Fantasy 7. Его меч настолько огромный, что в реальности поднять его невозможно.
Реалистичная версия Final Fantasy 7
Фото: Adult Swim
Лучшая серия сезона и, возможно, всего сериала называется «Ночная семья». Рик притащил домой аппарат, который программирует тело вставать посреди ночи и на автопилоте заниматься нудными делами. Пока сознание отдыхает, ночная личность моет посуду, качает пресс и учит испанский.
Но вскоре выяснится, что у ночных личностей свои желания и интересы. В итоге серия превращается чуть ли не в хоррор, где вчерашние рабы подчиняют хозяев. В сценарии есть саспенс, психологическая драма, экшен, неожиданные повороты и классная мораль. Джордану Пилу понадобилось два часа, чтобы рассказать историю с тем же посылом, а Ройланду хватает короткого эпизода.
Знакомьтесь, ночная семья
Фото: Adult Swim
Не все серии одинаково хороши, но в целом уровень очень высокий. Другого шоу с такими же классными историями попросту не существует.
***
«Рику и Морти» скоро исполнится 10 лет, но мультсериал до сих пор держит планку. Сценаристы раз за разом придумывают десяток классных историй с драмой, шутками, отсылками и моралью. Это ли не повод простить сюжетное топтание на месте?
Понравилось
- Классные самостоятельные истории
- Отличный юмор
- Сочный визуальный стиль
Не понравилось
- Сквозного сюжета слишком мало.
- 15 декабря 2022
-
16:44
-
16:32
-
16:30
-
16:06
-
15:59
-
15:35
-
15:34
-
14:56
-
14:44
-
14:10
-
13:56
-
13:32
-
13:26
-
13:01
-
12:30
-
12:29
-
11:45
-
11:05
-
10:33
-
09:58
-
09:28
- 14 декабря 2022
-
21:39
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
20:47
-
20:08
-
19:47
-
19:35
-
19:05
-
18:41
-
18:35
-
17:58
-
17:53
-
17:39