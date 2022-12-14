10 самых дорогих фильмов в истории

Удивительно, сколько денег уходит на создание голливудских блокбастеров. Сколько тратится на гонорары звёздным актёрам, спецэффекты, пост-продакшен и маркетинг. Но фильм с огромным бюджетом — это ещё не гарантия успеха.

При создании новой франшизы есть риски прогореть, но «Аватар» Джеймса Кэмерона почти сразу же закрепился в высшей лиге. В преддверии выхода «Аватар: Путь воды»‎ вспомнили десять самых дорогих фильмов в истории.

10. «Джон Картер»

Жанр: фантастический приключенческий боевик

Режиссёр: Эндрю Стэнтон

Когда вышел: 7 марта 2012 года

Стоимость производства: $ 264 млн

Кассовые сборы: $ 284 млн

Один из примеров, когда новая франшиза совсем не зашла. С посредственными кассовыми сборами научно-фантастический фильм «Джон Картер» с Тейлором Китчем в главной роли обошёлся Disney в $ 339 млн с учётом инфляции.

Судя по отзывам, вместо роскошного CGI-проекта зрители получили высокобюджетный проходняк о похождениях Картера на Марсе, который на Rotten Tomatoes оценили в 5,8 баллов из 10. И, кажется, в Disney совсем не ожидали, что фильм так провалится, так как были планы снять целую трилогию.

9. «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Жанр: эпическая космическая опера

Режиссёр: Джей Джей Абрамс

Когда вышел: 19 декабря 2019 года

Стоимость производства: $ 275 млн

Кассовые сборы: $ 1,1 млрд

Самый дорогой в производстве фильм основной саги «Звёздных войн» и самый антикассовый фильм новой трилогии, успевший собрать до начала пандемии более $ 1 млрд. Отзывы критиков также оказались нерадушными, а фанаты вообще уничтожили картину — это был настолько громкий провал для франшизы, что вот уже три года мы не видели ни одного нового фильма по Star Wars. И когда увидим, всё ещё неизвестно.

На Rotten Tomatoes картина получила рейтинг в районе 51%. Многие хвалили экшен, но критиковали сюжет и темп повествования. Зрителям не нравились отсутствие объяснения происходящего и спорные сценарные решения.

8. «Хан Соло. Звёздные войны»

Жанр: космический вестерн

Режиссёр: Рон Ховард

Когда вышел: 10 мая 2018 года

Стоимость производства: $ 275 млн

Кассовые сборы: $ 392 млн

Ещё один фильм по «Звёздным войнам», который оказался таким же дорогим, как и предыдущий. Он рассказывает о молодом Хане Соло, который с группой галактических контрабандистов и 190-летним путешественником из племени Вуки по имени Чубакка совершает крупное ограбление в поисках сверхтоплива.

Процесс создания фильма был затянутым и проблемным: режиссёры Фил Лорд и Крис Миллер были заменены на Рона Ховарда в середине съёмок. Ховард переснял основные части фильма, что только удлинило процесс производства и ещё больше увеличило расходы. Фильм получил немало положительных отзывов, но провалился в прокате, собрав $ 392 млн. После него Disney отказался от подобных спин-оффов для кинотеатров.

7. «Лига справедливости»

Жанр: супергеройский фильм, основанный на комиксах

Режиссёр: Зак Снайдер / Джосс Уидон

Когда вышел: 17 ноября 2017 года

Стоимость производства: $ 300 млн

Кассовые сборы: $ 657 млн

Попытка Warner Bros. создать свою версию «Мстителей» провалилась. Прежде всего из-за того, что производство фильма было прервано. Режиссёр фильма Зак Снайдер был вынужден покинуть проект из-за смерти дочери. На его место пришёл Джосс Уидон, а многие сцены подверглись пересъёмкам.

Фильм Джосса Уидона разочаровал и по прибыли, и по отзывам. В марте 2021 года Снайдеру таки дали выпустить режиссёрскую версию «Лиги справедливости», которая получила средние оценки, но вот фанаты её по-настоящему полюбили. Да и в целом она была куда лучше провальной версии Джосса Уидона.

6. «Пираты Карибского моря: На краю света»

Жанр: фэнтези / приключенческий фильм о пиратах

Режиссёр: Гор Вербински

Когда вышел: 19 мая 2007 года

Стоимость производства: $ 300 млн

Кассовые сборы: $ 960 млн

«На краю света» — третья часть в «дойной франшизе» Disney — заработала в три раза больше вложенного, став самым кассовым фильмом 2007 года. Джек Воробей ещё не успел надоесть, а романтическая история Элизабет с Уиллом расширила приключенческий фильм до мелодрамы.

Не всем это понравилось, но многие это приняли как должное. Тем более что Кира Найтли отыграла свою роль бесподобно. Фильм хоть и собрал меньше «Сундука мертвеца», но окупился сполна. И, надо бы сказать, заслуженно!

5. «Мстители: Война бесконечности»

Жанр: фэнтези / супергеройский боевик

Режиссёр: Энтони Руссо / Джо Руссо

Когда вышел: 27 апреля 2018 года

Стоимость производства: $ 325 млн

Кассовые сборы: более $ 2,047 млрд

Киновселенная Marvel —самый дорогой и продолжительный «киносериал» в истории индустрии. Чтобы вы понимали, какое же огромное влияние на индустрию оказали «Мстители»: в десятке самых дорогих фильмов в истории кинематографа находится сразу три (!) фильма франшизы (всего их сейчас четыре).

Актёрский состав огромен и полон звёздных личностей. Графика — реалистична и впечатляюща. Сцены битв — эпичны и дороги. Такие блокбастеры просто не могут обойтись без большого бюджета. И этот бюджет «Мстители» отрабатывают по полной, принеся создателям более $ 2 млрд.

4. «Аватар: Путь воды»

Жанр: научно-фантастический фильм

Режиссёр: Джеймс Кэмерон

Когда выходит: 16 декабря 2022 года

Стоимость производства: $ 350 млн

Кассовые сборы: фильм ещё не вышел

Долгожданное продолжение «Аватара» Джэймса Кэмерона выходит на больших экранах 16 декабря. Нас ждут новая история, знакомые лица и невероятный по красоте продукт. По словам актёров, снявшихся в «Аватар: Путь воды», Кэмерон взял то, что было в оригинале, и вывел это на новый уровень.

Помимо впечатляющих спецэффектов и сюжетной линии, «Аватар» поражает нереальной красотой пейзажей планеты Пандора. На производство сиквела и маркетинг было потрачено, по разным оценкам, от $ 350 до $ 400 млн.

3. «Мстители: Финал»

Жанр: фэнтези / супергеройский боевик

Режиссёр: Энтони Руссо / Джо Руссо

Когда вышел: 25 апреля 2019 года

Стоимость производства: $ 356 млн

Кассовые сборы: $ 2,8 млрд

Спустя год после выхода «Войны бесконечности» зрители увидели «Мстители: Финал». Ожидание фильма, который завершил историю «Мстителей», было огромным. И «Война бесконечности», и «Финал» снимались параллельно, причём некоторые сцены сиквела отсняли ещё во время съёмок первого фильма.

При бюджете в $ 356 млн финальная сага собрала в мировом прокате почти $ 2,8 млрд, став самым кассовым фильмом за всю историю индустрии. Это был 22-й по счёту фильм кинематографической вселенной Marvel, в финальной битве которого участвовало более 30 персонажей.

2. «Мстители: Эра Альтрона»

Жанр: фэнтези / супергеройский боевик

Режиссёр: Джосс Уидон

Когда вышел: 23 апреля 2015 года

Стоимость производства: $ 365 млн

Кассовые сборы: более $ 1,4 млрд

Всё верно, это самый дорогой фильм Marvel. «Эра Альтрона» обошлась Marvel в $ 365 млн. Расходы на производство выросли после того, как некоторые актёры пригрозили уволиться, если их контрактные требования не будут выполнены. По информации различных источников, главные действующие лица фильма рассчитывали получить не менее $ 5 млн за съёмки и долю прибыли после релиза.

И все затраты себя сполна окупили: 11-й фильм в кинематографической вселенной Marvel собрал в мировом прокате более $ 1,4 млрд, став четвёртым самым кассовым фильмом 2015 года и пятым самым кассовым фильмом за всё время. И это было лишь начало, учитывая дальнейший успех «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстителей: Финал».

1. «Пираты Карибского моря: На странных берегах»

Жанр: фэнтези / приключенческий фильм о пиратах

Режиссёр: Роб Маршалл

Когда вышел: 18 мая 2011 года

Стоимость производства: $ 379 млн

Кассовые сборы: более $ 1 млрд

Лидер рейтинга — «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Четвёртая часть серии принесла создателям более $ 1 млрд, но получилась чрезвычайно дорогой. На производство фильма ушло $ 378 млн, а с учётом инфляции — более $ 400 млн.

Это был потрясающий по красоте фильм с использованием 3D-камер, подобных тем, что использовались при создании «Аватара», а в качестве спутницы (и любовной истории) Джека Воробья выступила сама Пенелопа Круз.