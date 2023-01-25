Игроки вышли на улицу Escape from Tarkov: впечатления от патча 0.13

Несколько недель назад вышел патч 0.13 для Escape from Tarkov. Как и предыдущие «вайпы», что выходят примерно раз в полгода, он обнулил прогресс игроков и добавил множество нововведений. Однако 0.13 всё же особенный, так как в нём появились по-настоящему значимые для шутера вещи.

Например, сам город Тарков, которого, как бы это смешно ни звучало, не было в Escape from Tarkov все эти годы.

Я провёл более двух недель в новом вайпе Escape from Tarkov и готов рассказать, чем конкретно интересен патч и что он с собой привнёс: «Улицы Таркова», внутрирейдовый торговец Смотритель маяка, новое оружие, ребаланс, полная переработка звука, правка старых багов и, конечно, добавление новых.

Escapе from Tarkov Фото: Battlestate Games

Если очень кратко

Патч 0.13 — один из самых больших и громких, хотя и точно не лучший (лично я бы назвал таким 0.12.12). На каждое бесспорно крутое и значимое нововведение найдётся своё но — оговорка или проблема.

Многие вещи, которые добавлены в Escape from Tarkov в конце 2022 года, существенно изменят её восприятие — но со временем. В текущем виде почти всё лишь затравка, первая итерация и задел на будущее.

«Улицы Таркова»

«Улицы Таркова» — не просто новая локация, а значимое событие в истории Escape from Tarkov. Это и есть сам Тарков, город, вокруг которого происходят все события вымышленной вселенной Battlestate Games. Локация, которую около пяти лет (если не больше) фанаты видели лишь на скриншотах и в тизер-трейлерах, теперь существует — по ней можно походить и даже сбежать из неё.

Escape from Tarkov Фото: Battlestate Games

«Улицы Таркова» должны быть главным местом обитания игроков в релизной версии. Огромных размеров центр большого современного города на манер Москвы (что-то почти дословно перенесены в игру), с многоэтажными постройками, десятками игроков, несколькими боссами, целой базой врагов-ботов со снайперами, стационарными пулемётами и минным полем. В общем, это, пожалуй, самая амбициозная локация среди всех работ Battlestate Games.

Сейчас на «Улицах Таркова» всего этого нет.

Пока что разработчики добавили её первую итерацию и будут постепенно расширять карту в будущем, как это было с остальными локациями. Сейчас «Улицы» это один большой проспект, пара уютных российских дворов (с загаженными вандалами подъездами-парадными и гаражами) и жилищный комплекс «Конкордия» с подземной парковкой.

Боссов нет, а база одного из них пока что скорее закрытая декорация. Во многие дома зайти нельзя, хотя всё же есть здания из трёх, пяти и более этажей, по которым можно прогуляться изнутри. В общем, пока что реализована в лучшем случае треть от запланированного.

Escape from Tarkov Фото: Battlestate Games

Но даже в таком чрезмерно урезанном виде «Улицы Таркова» поражают. Возьму смелость сказать, что сейчас это лучшая локация в игре и одна из самых впечатляющих карт среди мультиплеерных шутеров в принципе. Хоть она сделана лишь отчасти, но поражает своими размерами и комплексностью.

Постоянные изменения геймплейных условий (открытый проспект, дворы со множеством декораций и точек прострела, бои в закрытом пространстве внутри хрущёвок, бои на разных этажах, перестрелки между разными домами) создают незабываемые боевые ситуации: минуту назад вы убегали по главной улице от огня снайпера и вот уже перестреливаетесь с новой группой противников внутри заброшенной аптеки.

Проходит ещё минута — и вы уже через гаражи несётесь на стройку, прикрывая отход союзника огнём на подавление. Ни в одной другой локации геймплей Escape from Tarkov со всей его дотошностью к деталям и реализмом не раскрывается так, как здесь.

На «Улицах Таркова» не то чтобы много ценного лута, и с точки зрения внутриигровой экономики и прогрессии туда стоит идти только ради выполнения заданий торговцев. Но при этом игроки ходят на них толпами, и не только потому, что это новый контент: на «Улицах Таркова» действительно интересно играть.

Даже если сбежать с них не получилось и вы умерли в бою, с большой долей вероятности это была одна из самых интересных перестрелок на вашей памяти. Если, конечно, вас по традиции Escape from Tarkov не убили первым выстрелом в глаз ещё до начала всего сражения.

Из минусов карты можно отметить лишь проблему, которую мы ещё не раз повторим в этом тексте: плохая техническая часть. По крайней мере, сейчас, на старте вайпа, «Улицы Таркова» работают плохо. Просадки кадровой частоты, дисконнекты, пинг. Это уже стандартная ситуация для любого начала вайпа и новой большой локации, поэтому сказать что-то новое по этому поводу решительно нечего.

Escape from Tarkov Фото: Battlestate Games

Опять ничего не работает. Опять будут чинить месяц-другой по ходу жизненного цикла патча. И в следующем вайпе, видимо, будет то же самое. Первые недели игра горит, потом стабилизируется.

К чести Battlestate Games стоит сказать, этот вайп стал играбельным буквально за неделю, что довольно быстро (особенно если учесть, что его начало выпало на новогодние праздники). Но то, что подобный старт уже стал неприятной традицией, — расстраивает.

Смотритель Маяка и новый босс Зрячий

Маяк — это ещё одна большая и необычная с точки зрения левелдизайна локация Escape from Tarkov, которую ввели в игру перед «Улицами» в патче 0.12.12 и впоследствии расширили или изменили дважды. Второй раз — в этом патче.

Территориально карта выросла не особо: позволили лишь побродить по самому маяку. Куда интереснее геймплейные изменения: на карте поселился первый в истории игры внутрирейдовый торговец, Смотритель маяка.

Смотритель Фото: Battlestate Games

Небольшое пояснение для незнакомых с Escape from Tarkov . Торговцы, у которых можно покупать снаряжение и оружие, — это окошки в меню вашего убежища. Это персонажи со своими именами, характерами и диалогами, но функционально — лишь иконки в меню торговли. Нажимаете на их картинку, покупаете или продаёте вещи, берёте или сдаёте задания.

Смотритель — первый внутрирейдовый NPC. У него есть модель, с ним можно поговорить прямо во время вылазки. В будущем Battlestate Games хотят, чтобы все торговцы находились непосредственно в игре, их текущий функционал лишь заглушка на время разработки. И Смотритель — первый шаг в сторону этой механики.

Но, как уже говорилось в самом начале текста, это лишь затравка. Пока что Смотритель маяка — лишь эдакий «гиммик» патча, потому что кроме лорного диалога и наград за свои поручения он ничего предложить не может. А чтобы добраться до него, нужно выполнить цепочку сложнейших заданий, так как, по задумке, глава местных сектантов — это эндгейм-контент, до которого и не должны добраться все игроки.

Смотритель Фото: Battlestate Games

Однако стоит сказать, что сейчас со Смотрителем многое непонятно. Диалог с ним открыли нечестным путём: сначала нашли запись в файлах игры, а потом стримеры и активные игроки смогли попасть к нему с помощью специального предмета, который по ошибке давался за провал одного из рядовых заданий.

Видимо, изначально Battlestate Games задумывали смотрителя в 0.13 как что-то, до чего будет докапываться всё комьюнити, на манер ARG. К слову, по Escape from Tarkov такие проводятся, последняя случилась к релизу нового сериала от разработчиков, «Хроники Рыжего». А в итоге из-за очередных технических проблем все увидели всё раньше, чем нужно.

В ролике ниже потенциальные спойлеры!

К тому же вайп 0.13 не столько вышел, сколько выходит. Каждый день что-то меняется. Буквально за пару дней до написания черновика текста из продажи у торговцев пропали самые эффективные патроны и изменились крафты многих вещей, что сделало игру ещё сложнее (а по мнению ряда фанатов — «душнее»).

Постоянно что-то добавляется и убирается, отчего сейчас нельзя уверенно сказать, что Смотритель в 0.13 нужен только ради цепочки заданий с диалогом в качестве награды. Возможно, через пару месяцев вайпа у него появится возможность купить высококлассные патроны, которые недавно забрали у обычных торговцев. А может, и нет. Но на текущий момент Смотритель — скорее говорящая голова, нежели полноценный новый торговец.

Вместе с ним появился новый босс — Зрячий. Однако боссом в классическом для Escape from Tarkov понимании его назвать сложно. Он тоже уникальный персонаж с особенной экипировкой и паттерном поведения. Снайпер с белыми глазами на манер слуг Монолита из S.T.A.L.K.E.R., в капюшоне и с рогами, он вооружён крупнокалиберной винтовкой с тепловизором и окружён соратниками-сектантами. Он сидит на том же острове, что и Смотритель, и охраняет своего начальника от желающих его ограбить или убить.

Зрячий Фото: Battlestate Games

И на деле он не столько босс, сколько сигнализация. Если начать перестрелку, то он убьёт вас одним выстрелом без всяких шансов. К слову, из-за этой механики в первую неделю вайпа у всех ботов точность поднялась до хедшотов через 150 метров из ржавого дробовика, но это уже починили.

Фармить его бессмысленно: даже если у вас получится добраться до его холма и убить как Зрячего, так и свиту, вы получите уникальную шапку и винтовку с тепловизором взамен пяти единиц репутации у торговца Скупщика. Чтобы компенсировать такую потерю, вам нужно 500 успешных рейдов на персонаже-Диком (в лучшем случае 5-10 минут реального времени на каждый рейд, не считая ожидания загрузки матча). Оно того просто не стоит.

В итоге у нас опять вышеописанная ситуация: Зрячего активно рекламировали, был хайп по новому боссу, а в итоге с ним толком и не повоевать. Сложно, душно, нет смысла, он не для этого введён в игру.

Escape from Tarkov Фото: Battlestate Games

Новый звук

Battlestate Games в патче 0.13 полностью убрали Steam Audio, которое отвечало за объёмный звук в игре. На эту технологию жаловались годами: от патча к патчу с ней в Escape from Tarkov были огромные проблемы.

На слух понять, где противник, было очень тяжело, особенно если бой вёлся на разных этажах. И это в то время, когда уже вышли такие игры, как Hunt: Showdown, Rainbow Six: Siege и Resident Evil 2, где позиционный звук можно смело назвать эталонным.

Теперь в игре Oculus Audio. За пару недель жизни с ней можно сказать следующее: она заметно лучше старого Steam Audio, но не везде. В плане позиционного звука улучшения заметны невооружённым глазом (ухом?): теперь на слух можно отлично оценить расстояние до противника и то, находится он на открытой или закрытой местности, в соседнем помещении или в одном с вами коридоре.

Различные калибры оружия стали больше отличаться по звуку выстрелов, и в целом диапазон вариаций тех или иных шумов многократно расширился, благодаря чему ваши уши (особенно если на вашем персонаже хорошие активные наушники) стали давать больше информации во время боя.

Escape from Tarkov Фото: Battlestate Games

Из минусов — звук на разных этажах и высотах стал, кажется, ещё хуже. Если раньше было тяжело определить, над или под тобой противник, то сейчас это невозможно в принципе.

К тому же во многих местах есть ошибки со звуком декоративных объектов: например, некоторые пожары трещат с неправильной относительно героя стороны. Некоторые звуки и вовсе пропали: иногда у игроков нет звука шагов, самолёты с аэрдропами летают бесшумно, и даже знаменитая сирена на Резерве сейчас иногда молчит при включении гермозатвора.

Battlestate Games уже анонсировали патч с фиксами большей части озвученных проблем, и, возможно, к моменту выхода этого текста их попросту не будет.

Улучшение офлайн-режима

В предыдущем патче добавили возможность играть с друзьями на своём выделенном сервере — пока только для владельцев самого дорогого издания Escape from Tarkov. В этом режиме вы не теряете снаряжение после смерти, но и не получаете опыт или лут, а задания вам не засчитываются. Это полезная вещь для изучения локаций и совместной тренировки с новичками.

Escape from Tarkov Фото: Battlestate Games

В патче 0.13 появились первые улучшения. Например, более тонкая настройка стартовых условий: выбор конкретной точки спавна или времени суток. В будущем функционал расширится ещё сильнее, и в офлайн-кооперативном режиме можно будет создавать чуть ли не собственные модификации: deathmatch, аналоги «Игры в кальмара» и другие весёлые штуки для стримов или обычных посиделок с друзьями.

Прочий новый контент

Как обычно, добавлен новый хлам вроде электроники и предметов-отсылок к стримерам, а также новое оружие. Самые примечательные — это, пожалуй, знакомый всем игрокам в Counter-Strike Steyr AUG (или же «Ауг») и крупнокалиберный револьвер РШ-12 с барабаном на пять патронов.

АУГ Фото: Battlestate Games

РШ-12 Фото: Battlestate Games

Также в игру добавлены полноценные подствольные гранатомёты — один для различных вариаций Калашникова и один для винтовок стран НАТО. На предпоказах многие боялись, что их введение превратит игру в хаос, однако пока что не поменялось ничего: игроки не успели разжиться финансами для подствольной артиллерии или пока боятся брать их с собой в рейд.

Возможно, всё поменяется, когда основная масса игроков станет побогаче, но пока что едва ли вам попадётся игрок с гранатомётом под его верной М4А1.

Гранатомёт Фото: Battlestate Games

Переработаны старые перки и добавлены новые. Например, навыки ношения лёгкой и тяжёлой брони: Battlestate Games продолжает искать способ сделать одинаково полезными как слабые бронежилеты, так и популярные у игроков «слики» и «хексгриды» пятого класса защиты. А ручная починка оружия с помощью ремонтных наборов при высоком уровне навыка ухода за стволами может дать им временное улучшение.

Навыки Фото: Battlestate Games

В Убежище вашего персонажа появилась новая постройка — спортивный зал, где, на манер мини-игры из GTA: San Andreas, можно подкачать мускулы.

Зал позволяет быстро поднять навыки, но вызывает жажду, голод (после тренировки хочется есть и пить!) и боль в мышцах (блокирует получение опыта в спортзале на сутки). Если качаться неумело, то можно сломать руку от тяжёлого веса.

Качалочка Фото: Battlestate Games

Также были добавлены новые задания и скорректирована прогрессия. В период с 15-го по 25-й уровень появляются задания на «Улицах Таркова», что немного упрощает прокачку как вашего персонажа, так и отношений с торговцами. Если раньше с одного этапа прокачки на другой вас вели одни и те же задания, то сейчас появился минимальный выбор в духе «Улицы или Берег» или «Улицы или Резерв».

Незначительных правок и нововведений очень много, с более подробным списком вы можете ознакомиться на официальных ресурсах игры.

Однако при этом не все нововведения есть в официальных списках. Есть правки, которые добавили лишь недавно и ещё добавят в будущем. Есть скрытые изменения, которые разработчики не озвучивают специально, чтобы игроки искали их сами. Тут остаётся лишь играть или следить за тематическими блогерами в режиме реального времени.

Escape from Tarkov Фото: Battlestate Games

В заключение

Подводить какие-то итоги 0.13 стоит уже после конца вайпа, так как всё меняется на ходу, и не исключено, что до следующего патча в Escape from Tarkov будут какие-то промежуточные изменения и обновления. Однако уже сейчас можно сказать следующее: патч вышел хорошим и значительно лучше предыдущего.

Но, как и предшественник, это опять «подстилка соломы» вместо настоящих нововведений. Смотритель, первый в истории игры внутрирейдовый торговец, пока ни с кем не торгует, да и попасть к нему практически невозможно.

Escape from Tarkov Фото: Battlestate Games

Прогрессию заданий переработали — но слегка, это всё ещё те самые миссии, которые игроки выполняют уже несколько вайпов кряду. Изменились перки ношения брони — однако до задуманной смены бронепластин далеко. Появились гранатомёты — но ими пока никто не пользуется. Да и улицы Таркова, при всём их великолепии, пока лишь маленький кусочек обещанного, как и сама Escape from Tarkov.

В общем, ситуация двоякая: вроде бы всё хорошо, однако пока ощущение, как от первой фазы какой-нибудь MMORPG, когда показанное в трейлерах будет ещё когда-то потом, а сейчас игроки развлекают себя начальным контентом. Но уже в одном 0.13 удался полностью: фанаты, что уже почти 10 лет ждут релиз Escape from Tarkov, смогли дожить до самого Таркова и прогуляться по его улицам. Это уже что-то!