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Тест. Смогли бы вы выжить в мире «Одних из нас?»

Смогли бы выжить в мире The Last of Us? Пройдите этот тест, чтобы узнать
Артём Ращупкин
«Одни из нас»: сможешь выжить в их мире?
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Лучше бы нам этого никогда не испытать.

Сражаться с полчищами инфицированных и бандитов, искать оружие, аптечки и пропитание, ходить всё время на цыпочках, бесспорно, увлекательно, но сидя на диване и в безопасности. Однако если бы такое произошло в реальности… Ух, я уверен, что многие из нас не протянули бы и суток в этом безжалостном мире.

Мы никогда не узнаем, каково это быть по ту сторону экрана, когда мир, который ты знал и любил, превратился в руины, а улицы заполонили толпы монстров. Зато мы можем представить, а что было бы в этом случае. Остались бы мы жить (при успешном спасении) в карантинной зоне или отправились бы влачить своё бессмысленное существование за пределы безопасных стен.

То, что мы бы получили впоследствии, можно было бы назвать реальным естественным отбором без вмешательств политиков и иных обстоятельств. Навыки и умения, которые мы используем для зарабатывания денег в нашем мире, в новом не имели бы никакого значения. Для успешного выживания пришлось бы убивать других, быть незаметными и сильными физически.

В данном тесте мы разработали именно такой сценарий, при котором вы либо погибнете в мире, подобном The Last of Us, либо останетесь жить. Кто его знает, может быть, в реальном мире ваша судьба сложилась бы иначе?

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