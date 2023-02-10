В Hogwarts Legacy обязаны сыграть все фанаты «Гарри Поттера». Игра просто великолепна

«Гарри Поттер» — особенная франшиза. В конце 90-х Джоан Роулинг создала волшебную вселенную, которой зачитывались миллионы людей по всему миру. В конечном итоге серия из семи книг стала поистине культовой, встав на одну полку с «Властелином колец» и другими шедеврами фэнтези.

Впоследствии по «Гарри Поттеру» сняли 11 фильмов, которые заработали в прокате больше $ 9 млрд. Небывалый успех франшизы привлёк и создателей видеоигр, однако за 23 года по волшебной вселенной не сделали ни одной по-настоящему достойной игры. До сегодняшнего дня.

10 февраля вышла Hogwarts Legacy — первая большая игра по «Гарри Поттеру» в истории. Мы провели в волшебном мире несколько дней и с уверенностью заявляем, что фанаты мира Джоан Роулинг наконец дождались. Для нас выпустили ту самую игру, которую мы ждали все эти годы.

Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Наследие Хогвартса

Hogwarts Legacy — большая ролевая игра, действие которой разворачиваются в конце 1800-х годов. Игрок берёт на себя роль юного волшебника, который поступает в Хогвартс сразу на пятый курс. Это очень редкая, но вполне объяснимая ситуация: оказывается, что главный герой владеет некой древней магией, которую многие волшебники считали утерянной.

Теперь новичку необходимо обучиться базовому волшебству в Хогвартсе и раскрыть тайну своего происхождения, попутно остановив надвигающееся восстание гоблинов во главе с тёмным магом Виктором Руквудом. И это всё, что нужно знать о сюжете — все важные сюрпризы разработчики оставили на потом.

Таким Хогвартс вы ещё не видели Фото: Warner Bros.

Главного героя можно создать самому и даже придумать ему полное имя.

Авторы Hogwarts Legacy прекрасно понимают, для кого они создавали свою игру. Уже во вступлении с фестралами очевидно, как хорошо они разбираются во вселенной и как трепетно к ней относятся: это и аккуратные отсылки, и знакомые фамилии, и как бы вскользь брошенные фразы, истинный смысл которых поймут только фанаты.

Однако по-настоящему игра раскрывается после того, как главный герой добирается до школы чародейства и волшебства. В этот момент эмоции просто распирают: наконец-то можно прогуляться по настоящему Хогвартсу! И это не какая-то там декорация: замок можно исследовать вдоль и поперёк без ограничений.

Локация наполнена жизнью: вот студенты обсуждают отмену квиддича и ругают директора Финеаса Блэка (да, того самого), где-то неподалёку из картины доносится музыка, а на ближайшей лестничной клетке до кого-то снова докопался Пивз.

Старина Пивз всегда был пакостным проходимцем Фото: Warner Bros.

Хогвартс в Hogwarts Legacy не просто большой, он гигантский. Это настоящее произведение видеоигрового искусства, от одного вида которого просто сносит крышу. Разработчики уместили в нём абсолютно всё, что только могли: от знаменитых портретов и привидений до скрытых проходов и Выручай-комнаты.

Признаюсь честно: первое посещение исчезающих лестниц вызвало у меня какой-то невероятный восторг, который я в последний раз испытывал при чтении книжного цикла. Что уж тут говорить про Астрономическую башню и будущую хижину Хагрида — это что-то невероятное.

Ночью в Астрономической башне особенно красиво Фото: Warner Bros.

Для фаната «Гарри Поттера» прогулок по детализированному Хогвартсу вполне хватило бы, чтобы провести в нём сотни часов. Но нет, замок наполнили миллионом всевозможных секретов, скрытых страниц и закрытых дверей. Так что исследовать школу не только приятно, но и очень интересно — кто знает, какой сюрприз авторы приготовили за следующим поворотом.

Хогсмид и окрестности

Если вы подумали, что Hogwarts Legacy ограничивается самим Хогвартсом, то это не так. Вокруг замка кипит жизнь: прямо возле него расположена деревня Хогсмид, которую Гарри, Рон и Гермиона посещали каждые выходные.

И здесь все знаковые заведения на месте: вот гостиница «Три метлы», а напротив неё — «Сладкое королевство» с кучей сладостей. А вот здесь владелец магазина приколов «Зонко» выгоняет двух студентов за кражу товара. Исследовать деревушку и знакомиться с местными жителями — одно удовольствие.

Сцена с ловлей воришек просто уморительная Фото: Warner Bros.

За пределами Хогсмида очень много всего интересного. На просторах огромной карты запрятаны другие деревушки, потаённые пещеры, заброшенные поместья и, конечно же, Запретный лес. Это очень страшное место, кишащее пауками и другими ужасающими тварями, а ночное путешествие по лесу сравнимо с той самой сценой из «Философского камня». Так что в тёмное время суток к нему лучше даже близко не подходить!

Исследовать мир Hogwarts Legacy можно не только на своих двоих, но и верхом. Здесь на помощь приходят самые привычные для волшебного мира животные: гиппогрифы, фестралы и дромароги. Но удобнейшим способом для путешествий, конечно же, остаётся метла.

Как только седлаешь родимую деревяшку, мир вокруг буквально замирает. Остаётся только шум ветра в ушах и невероятное ощущение безмятежности.

Полёты на метле ещё никогда не были такими захватывающими Фото: Warner Bros.

Волшебный геймплей

Но волшебный мир Джоан Роулинг не был бы таким притягательным, если бы в нём не было самого волшебства. Ещё ни в одной игре не было так приятно пользоваться волшебной палочкой: накладывать заклинания, сражаться с врагами или просто освещать себе путь в темноте.

Всего в игре больше 20 заклинаний, которые используются в самых разных ситуациях. Например, Вингардиум Левиоса полезно как для прохождения головоломок, так и для поднятия своего противника в воздух. В этот момент он становится лёгкой мишенью для наложения атакующих спеллов.

Скрывающие чары помогают накладывать Петрификус Тоталус на врагов из невидимости: при желании целые локации можно зачищать, вообще не подняв шума. А Экспеллиармус выбивает из вражеских рук любое оружие — настоящая магия!

Одна из миссий посвящена пряткам в закрытой секции библиотеки Фото: Warner Bros.

Особенно приятно, что игровой процесс Hogwarts Legacy не состоит из вечных поединков. Наоборот, бóльшая часть времени отводится на исследование локаций, решение головоломок и поиск снаряжения, которое усиливает атаку, защиту и другие характеристики персонажа. Сражения вообще удивительная редкость.

Кастомизация — одна из самых приятных механик в «Хогвартсе». При желании героя можно превратить даже в средневекового рыцаря, а если какой-то предмет не нравится внешне, то его всегда можно скрыть, получив все его характеристики. При этом аутентичной одежды в игре всё же больше, чем всей остальной.

Снаряжение в игре интуитивно понятное Фото: Warner Bros.

Снаряжение и даже метлу в Hogwarts Legacy можно улучшать. А вот для волшебной палочки можно поменять лишь рукоятку.

Исследуя мир и решая загадки, можно существенно облегчить себе жизнь. Например, прохождение головоломок Мерлина увеличивает вместимость инвентаря, а поиск скрытых страниц повышает уровень персонажа.

В конечном итоге всё сводится к Выручай-комнате, которую можно кастомизировать как душе угодно. В этот момент Hogwarts Legacy напоминает что-то среднее между Genshin Impact и The Sims — и это комплимент. Кто не мечтал обустроить свой тихий уголок в Хогвартсе?

Волшебный потолок! Фото: Warner Bros.

Отдельно хочется отметить звук: Hogwarts Legacy звучит именно так, как должна звучать игра по вселенной «Гарри Поттера». Всё щёлкает, булькает, свистит, рассекает максимально аутентично. А музыка здесь под стать лучшим работам Джона Уильямса (написал главную тему для кинофраншизы) и Джереми Соула (написал музыку для самых первых игр по «Гарри Поттеру»).

****

Hogwarts Legacy — настоящая бездонная яма для любого фаната «Гарри Поттера». Эту игру можно исследовать сотни часов и всё равно умудриться пропустить что-то интересное. До релиза я боялся, что «Хогвартс» окажется средненьким проектом только для поклонников, но теперь можно вздохнуть с облегчением: это потрясающая игра, которая оставит свой след в игровой индустрии.

Через 100 лет мальчик со шрамом на лбу призовёт здесь своего первого Патронуса Фото: Warner Bros.

Разработчикам из Avalanche удалось передать дух вселенной и напомнить, за что мы когда-то влюбились в волшебный мир Джоан Роулинг. В игре столько контента, отсылок и аутентичности, что для многих фанатов «Гарри Поттера» она может стать лучшим произведением по вселенной со времён выхода «Даров Смерти» в 2007 году.