Голосуйте за лучшие фильмы по «Гарри Поттеру». Выбор за вами!

Киновселенная «Гарри Поттера» навсегда вошла в пантеон лучших фэнтези всех времён. Картины по мотивам произведений Джоан Роулинг будут пересматривать спустя многие десятки лет, проникаться волшебной атмосферой и мечтать, что когда-нибудь и до них дойдёт заветное письмо из Хогвартса.

За 22 года вышло 11 фильмов по «Гарри Поттеру» — мы предлагаем вам выбрать лучшие картины с помощью нашей системы голосования.

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.