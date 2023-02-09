Голосуйте за лучшие фильмы по «Гарри Поттеру». Выбор за вами!

Киновселенная «Гарри Поттера» навсегда вошла в пантеон лучших фэнтези всех времён. Картины по мотивам произведений Джоан Роулинг будут пересматривать спустя многие десятки лет, проникаться волшебной атмосферой и мечтать, что когда-нибудь и до них дойдёт заветное письмо из Хогвартса.
За 22 года вышло 11 фильмов по «Гарри Поттеру» — мы предлагаем вам выбрать лучшие картины с помощью нашей системы голосования.
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
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«Гарри Поттер и Узник Азкабана» (2004)
Рейтинг «Кинопоиска» — 8,2/10
Рейтинг IMDB — 7,9/10.
Именно с «Узника Азкабана» франшиза потихоньку перешла с формата подростковой сказочности в куда более мрачное русло. Благодарить за это стоит мексиканского постановщика Альфонсо Куарона, который мастерски передал взросление Гарри Поттера и его друзей через призму страданий и тёмного прошлого героев.
Фильм рассказывает о третьем годе обучения мальчика в Хогвартсе. Гарри впервые столкнётся с ужасающими дементорами, высасывающими всю радость из человека, встретится с крёстным отцом и узнает тайну своего нового профессора.
«Узник Азкабана» считается лучшим фильмом киносерии по версии зрителей. Тем интереснее, что лента собрала всего $ 795 млн — это худший результат среди фильмов про Гарри Поттера.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.
«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)
Рейтинг «Кинопоиска» — 8,1/10
Рейтинг IMDB — 7,4/10.
Второй фильм о Гарри Поттере получился куда мрачнее предыдущего: мальчику необходимо было выяснить, кто же обращает учеников в камень и что за странные змеиные звуки доносятся из недр Хогвартса.
«Тайная комната» укрепила «Гарри Поттера» в статусе современной фэнтезийной классики и лишний раз доказала, что успех первой части был неслучайным.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.
«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8/10
Рейтинг IMDB — 7,6/10.
Шестую часть киносаги вспоминают куда реже, чем остальные фильмы по вселенной. Однако именно в «Принце» зрители узнают главную тайну Волан-де-Морта и увидят профессора Дамблдора с новой перспективы.
Да, авторы вырезали многие важные моменты из книги, однако «Принц-полукровка» всё равно вышел одним из главных фильмов по волшебной вселенной.
Видео доступно на YouTube-канале Wizarding World. Права на видео принадлежат Warner Bros.
«Гарри Поттер и Философский камень» (2001)
Рейтинг «Кинопоиска» — 8,3/10
Рейтинг IMDB — 7,6/10.
Первая картина о Гарри Поттере, которую доверили Крису Коламбусу, режиссёру «Один дома» и «Двухсотлетнего человека». И студия Warner Bros. не прогадала: лента собрала почти $ 1 млрд в прокате и стала классикой фэнтези.
«Гарри Поттер и Философский камень» рассказывает о первом годе обучения мальчика в школе чародейства и волшебства Хогвартс после того, как он прожил 11 лет с ненавистными родственниками. Гарри обретёт своих первых друзей и сразится с тёмным волшебником Волан-де-Мортом, а также узнает тайну Философского камня.
Авторам удалось уместить все главные события из книги в 2,5 часа, собрать отличный актёрский состав и влюбить во вселенную миллионы зрителей по всему миру.
Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Classic Trailers. Права на видео принадлежат Warner Bros.
«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8/10
Рейтинг IMDB — 7,5/10.
«Орден Феникса» можно назвать началом тёмной эпохи для «Гарри Поттера». Именно с этой картины во франшизу пришёл британский режиссёр Дэвид Йейтс, который и по сей день снимает фильмы по волшебной вселенной.
И дебют у него вышел более чем удачный: именно в «Ордене Феникса» Гарри узнаёт о пророчестве, познаёт боль утраты, а блистательная Хелена Бонэм Картер крадёт каждую минуту экранного времени в образе Беллатрисы Лестрейндж.
Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Classic Trailers. Права на видео принадлежат Warner Bros.
«Гарри Поттер и Кубок Огня» (2005)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9/10
Рейтинг IMDB — 7,7/10.
Для четвёртого фильма продюсеры решили пригласить театрального режиссёра Майка Ньюэлла, который привнёс настоящее безумие на съёмки. Постановщик даже умудрился сломать себе несколько рёбер, когда показывал молодым актёрам, как нужно сыграть сцену драки между братьями Уизли.
«Кубок огня» в первую очередь запомнился зрителям по суровым испытаниям на турнире Трёх Волшебников и первому появлению Волан-де-Морта в исполнении Рэйфа Файнса.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Movies On Demand. Права на видео принадлежат Warner Bros.
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» (2011)
Рейтинг «Кинопоиска» — 8,1/10
Рейтинг IMDB — 8,1/10.
Финал культовой киносаги, в котором Гарри Поттер разделывается с оставшимися крестражами и наконец сражается с Волан-де-Мортом.
Фильм стал самой кассовой картиной о «Гарри Поттере», собрав в мировом прокате $ 1,34 млрд. Это было грандиозное завершение саги, за которой зрители следили десять лет.
Видео доступно на YouTube-канале Wizarding World. Права на видео принадлежат Warner Bros.
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» (2010)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9/10
Рейтинг IMDB — 7,7/10.
Из-за огромного количества событий в оригинальной книге Warner Bros. решила разделить финал саги на две части, уделив больше времени важным сюжетным сценам.
И это пошло только на пользу: авторы смогли перенести лучшие эпизоды из книги на экран, не пожертвовав качеством. Настолько тёмной вселенную «Гарри Поттера» мы ещё не видели.
«Фантастические твари и где они обитают» (2016)
Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6/10
Рейтинг IMDB — 7,2/10.
События приквела «Гарри Поттера» разворачиваются за 65 лет до начала знаменитой саги и рассказывают о магическом зоологе Ньюте Саламандере, который путешествует с целой коллекцией диких зверей в своём чемодане. Однажды он сталкивается с американским маглом Якобом Ковальски и случайно перепутывает чемоданы, в результате чего на волю выходит множество опасных существ.
Фильм в очередной раз показал, что интерес зрителей к волшебной вселенной нисколько не угас: мировые сборы картины превысили $ 814 млн.
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018)
Рейтинг «Кинопоиска» — 6,7/10
Рейтинг IMDB — 6,5/10.
Вторая часть приключений магического зоолога Ньюта Саламандера рассказывает о Геллерте Грин-де-Вальде — самом опасном противнике Альбуса Дамблдора после лорда Волан-де-Морта. Тёмный маг хочет передать власть над миром волшебникам и перестать скрываться от маглов.
«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022)
Рейтинг «Кинопоиска» — 6/10
Рейтинг IMDB — 6,2/10.
Третья часть приключений Ньюта Саламандера оскандалилась ещё до выхода из-за высказываний Джоан Роулинг и конфликта Джонни Деппа с бывшей женой Эмбер Хёрд. В итоге в продолжении роль Геллерта Грин-де-Вальда исполнил Мадс Миккельсен.
«Тайны Дамблдора» вышли самым непримечательным фильмом по вселенной — с этим согласны и зрители, и критики. К сожалению, сборы в $ 400 млн практически поставили крест на серии приквелов: неизвестно, завершат ли авторы историю Ньюта Саламандера.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.
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