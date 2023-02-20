Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор

Кажется, от Atomic Heart все ждали громкого провала — некогда московская студия без опыта пытается с первой попытки сделать «крутой отечественный BioShock».

Игра сразу же привлекла большое внимание, но в её существовании сомневался практически каждый. Масса анонимных расследований про хаотичную разработку и постоянные переделки проекта под новые хотелки руководства только укрепляли веру в то, что никакую Atomic Heart мы не увидим.

Однако вот прошло пять лет, игра уже готова, а мы её прошли. И да, у Mundfish получилось!

Что такое Atomic Heart

Atomic Heart — это экшен от первого лица в чрезвычайно стильном сеттинге, где СССР после Второй мировой войны стал лидером в производстве роботов. События игры происходят в 1955 году, когда гениальный учёный Дмитрий Сеченов на пороге запуска «Коллектива 2.0» — программы по управлению роботами с помощью мысли.

Однако в последний момент всё идёт не по плану: роботы неожиданно начинают убивать абсолютно всех вокруг, а главному герою теперь предстоит выяснить, как это случилось, и остановить эту мясорубку.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

Игра контрастов

Формирование мнения об Atomic Heart во время прохождения скорее походило на американские горки — то в голове преобладает одни впечатления, то позже их перебивают другие. И так каждые 30-60 минут. В одно мгновение ты уже ненавидишь игру, а в другое — вновь влюбляешься.

Atomic Heart — неидеальна. Очень заметно, что за её разработку отвечали ещё не очень опытные разработчики, а многие идеи явно «подглядывали» у других блокбастеров. На одну крутую идею приходится одна несуразная.

Но в какой-то момент я поймал себя на мысли, что ты никогда не знаешь, чего дальше ожидать от Atomic Heart. Неопытность команды вкупе с попыткой сделать что-то уникальное дают свои плоды — да, разные элементы Atomic Heart напоминают другие известные игры, но это не мешает творению Mundfish иметь собственное лицо.

Atomic Heart Фото: Mundfish

Причём я не говорю исключительно про чрезвычайно стильный сеттинг (вполне ожидаемо его отработали на все 150%). Это раскрывается через всё — геймплей, структуру, диалоги, историю, музыку и даже местный открытый мир. Второй такой игры нет — и даже похожей на неё.

Сражения Шрёдингера

Геймплейно перед нами экшен с упором на сражения вблизи, но возможностью использовать огнестрельное оружие и различные умения — заморозку, телекинез, щит и так далее. Всё это предстоит использовать вместе: ударил, шокировал, расстрелял, заморозил и подбросил. Так и получается, однако даже с учётом обширного арсенала главного героя сражения всё равно получились уж слишком изматывающими.

Противники слишком «толстые» — у них чрезвычайно много здоровья, поэтому даже самых обычных врагов приходится слишком долго бить или расстреливать. Причём будь сражений не так много или будь врагов поменьше, это не казалось бы настолько изнурительным, однако боёв в Atomic Heart очень много — слишком много. Избежать их практически не получается, а про хоть какое-то скрытное прохождение вообще забудьте.

Atomic Heart Фото: Mundfish

К тому же у Atomic Heart ещё и огромные проблемы с расстановкой чекпоинтов — то комнаты с сохранениями стоят буквально в паре комнат друг от друга, то ты легко можешь пройти череду сложных сражений и случайно упасть в пропасть во время не самой удобной акробатики, начав последние минут 20 по новой. Иногда игра автоматически сохраняется, иногда — нет. Этот принцип очень сложно понять, поэтому лучше всегда рассчитывать исключительно на ручные сохранения — а если прошли несколько сложных боёв, лучше вернуться к старой комнате и сохраниться. Просто на всякий случай.

Самые интересные бои — сражения с боссами. Каждый из них полностью уникален и представляет настоящее испытание. Но тут возникают те же проблемы — здоровья у боссов чрезвычайно много, и уже к середине боя ты скорее устаёшь, чем находишься в каком-то напряжении. В общем, запасайтесь склянками со здоровьем.

Одной рукой перезаряжаем, другой — бьём Фото: Mundfish

Единственное исключение — бой с Ежихой. Для неё разработчики придумали интересные условия, которые позволяют закончить сражение без единого выстрела. В таком случае босс, правда, оказывается слишком лёгким. К сожалению, Mundfish так и не смогла найти золотую середину между «сложно» и «интересно».

Небольшой лайфхак: боссов относительно просто убивать оружием ближнего боя — оно наносит им самый большой урон, у него «бесконечный боезапас», а находясь вблизи, они теряют и с трудом наносят урон.

Всё это звучит очень негативно, но на самом деле всё не настолько плохо. В лучшие моменты бои в Atomic Heart получаются динамичными и увлекательными, особенно под какие-нибудь чрезвычайно мощные аранжировки попсы прошлого века. Мой любимый момент связан с песней «Трава у дома». Просто это происходит не настолько часто, как хотелось бы.

Лучший босс в игре Фото: Mundfish

А ещё разработчики не раз за прохождение любят останавливать сюжет, отправляя главного героя в поисках «четырёх макгаффинов», дабы продвинуться дальше. Это кажется очень искусственно и сильно ударяет по повествованию и общему темпу игры.

Советская песочница

Самые главные проблемы боевой системы возникают в местном открытом мире — не пугайтесь, это не Ubisoft, тут скорее что-то ближе к локациям из Metro Exodus. По большому счёту это хаб, из которого вы отправляетесь на новую миссию в очередном подземном комплексе.

Однако и в песочнице есть чем заняться — в первую очередь собрать чертежи и сходить в дополнительные подземелья. Последние получились на удивление интересными, какие-то даже предлагают совсем уникальный геймплей — например, платформинг с физической головоломкой вообще без сражений. Подобная смена геймплея в дополнительной активности приятно удивляет.

Главные проблемы открытого мира — вездесущие роботы и тревога. Сражаться с ними абсолютно бессмысленно, они постоянно лезут. Если вы попались на камеру и подняли тревогу — сбегутся вообще все. Это исключительно головная боль, поэтому тут либо просто бегать без оглядки, либо перегружать сеть — тогда все камеры и роботы в небольшой зоне действия отключатся на несколько минут, а вы сможете спокойно изучить локацию.

Дополнительный комплекс Фото: Mundfish

При этом сама песочница получилась визуально интересной — локацию явно делали вручную, поэтому в самых неожиданных и отдалённых местах можно найти какие-нибудь небольшие сценки. Ничего невероятного, но степень погружения в местный мир увеличивается.

Неожиданно сильный сюжет

То, что Mundfish сначала придумала сеттинг, а уже потом всю остальную игру — очевидно. Но даже с учётом таких вводных удивляет, насколько же много внимания уделяют вселенной Atomic Heart. Она детально прописана, а всевозможные записки и аудиозаписи показывают альтернативный Советский Союз совершенно с разных сторон. Внимание разработчиков к деталям наиболее сильно выделяется именно тут.

Но наибольшей похвалы заслуживает сюжет. Нет, не подумайте, никаких откровений здесь не найдётся, но насколько же хорошо история раскрывается к финалу, а все действующие лица оказываются тесно взаимосвязаны. Практически все ходы в том или ином виде вы предугадаете заранее, но их контекст — вот мякотка Atomic Heart. Почему, как, откуда — эти моменты сюжета дают наибольший катарсис.

Atomic Heart Фото: Mundfish

Я вообще остался в восторге от итогового вывода — большая похвала Mundfish, что вообще пошли на такое. Опять же, тут никаких откровений, но взгляды студии на мир явно не поделены на «плохих» и «хороших» — такого ведь не бывает. Такого нет и в Atomic Heart.

Правда, сама концовка получилась слишком уж открытой — разработчикам будто бы не хватило буквально ещё 5-10 минут, чтобы концовка оставила особенно яркое впечатление. Но в итоге уже идут титры, а внутри ощущение лёгкой недосказанности с откровенным намёком на Atomic Heart 2 или продолжение в сюжетных дополнениях.

Если же вы переживаете о политической стороне вопроса, о «романтизации СССР» и других моментах, выходите. Абсолютно всё в сюжете никак не романтизировано, а показано с удивительно трезвым взглядом без каких-либо прикрас.

Впрочем, есть и откровенные проблемы. В первую очередь это главный герой — он слишком часто просто раздражает. Без умолку трындит, абсолютно не любит думать головой, слишком часто проговаривает очевидные вещи. Вдобавок слишком много повествования идёт просто в диалоге — герой идёт, его разумная перчатка говорит и на пустом месте двигает сюжет вперёд. Это выглядит инородно.

Баба Зина вообще разговаривает как типичный пацан с района (не комплимент) Фото: Mundfish

Полноценных роликов с несколькими действующими лицами мало, но даже с такими вводными хотелось бы более плавного и органичного развития история. К сожалению, чаще всего в абсолютно случайный момент игроку внезапно раскрывают какой-то новый секрет.

Ещё хочется поругать озвучку — в русском дубляже главный герой постоянно переигрывает и недоигрывает, мы слышим его постоянно, но слишком часто он просто раздражает и будто бы просто не вписывается. Он ощущается инородным, а многие диалоги вообще написаны будто бы подростками с представлениями «о крутом».

Английская озвучка на фоне русской намного профессиональнее и приятнее слуху, но тут вы моментально теряете в атмосфере. Хотя некоторые моменты на английском звучит как-то небывало круто — особенно мне нравится обращение к главному герою: товарищ майор превратилось в comrade major. Отдаёт нотками Red Alert.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

При этом на английском и многие голоса всяких роботов звучат попросту круче, тогда как на русском они внезапно кажутся менее колоритными. В общем, найти золотую середину сложно. По личным ощущениям, я бы играл на английском — всё же там почему-то уровень озвучки кажется выше. Однако в целом лучше попереключать и выбрать тот вариант, который больше нравится вам.

Техническое соверженствено

Но у Atomic Heart есть ещё один секрет — она красивая. Технически это уровень хорошей игры для PS4 — местами с очень крутой проработкой уровней, где даже умудрились сделать отличные отражения в реальном времени (этим щеголяют в самом начале игры). Atomic Heart выглядит отлично — художники очень постарались, а технические специалисты достойно перенесли всё это в 3D-пространство.

Впрочем, вы и так прекрасно знаете, что Atomic Heart выглядит хорошо. Удивляет другое — это, наверное, одна из самых оптимизированных игр за последние несколько лет. На ПК за всё прохождение ни разу не столкнулся с подвисаниями, критическими падениями производительности или другими подобными проблемами.

Визуально игра нередко впечатляет Фото: Mundfish

Важно отметить, что Atomic Heart сделана на Unreal Engine 4 — этот движок уже вызывает подёргивания глаз у всех игроков на ПК, поскольку фактически все игры на нём имеют всевозможные технические проблемы. Или подвисания, или отсутствие предварительной компиляции шейдеров, или массу других проблем.

За примерами далеко ходить не надо: Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Final Fantasy VII Remake и множество других. У Atomic Heart ничего подобного нет. У меня Intel Core i5-10400 и RTX 3070 — относительно мощный ПК, но при кривой оптимизации никакой мощности бы не хватило.

На такой конфигурации Atomic Heart в 1080р на самых высоких настройках графики выдавал по 150-300 FPS в закрытых локациях и 60-120 FPS в открытом мире. Это без апскейлеров типа DLSS или FSR. Но тут важно отметить, что у Atomic Heart на ПК нет никакой трассировки лучей — только DLSS и генерация кадров на видеокарте RTX 4000. Это особенно странно, потому что долгое время игру активно рекламировали с трассировкой лучей.

Да, в игре можно посмотреть «Ну, погоди!» — серий 20 точно! Фото: Mundfish

Возможно, новые графические возможности добавят уже после релиза — вполне ожидаемо, что на консолях трассировки лучей нет ни в каком виде.

Также важно отметить, что в моей версии Atomic Heart не было защиты Denuvo — потенциально она может снижать производительность игры на ПК, поэтому релизная версия в этом плане может отличаться.

Вдобавок мы также поиграли несколько часов в версию для PS5 — и там тоже по большей части всё отлично. Разве что тени уж чересчур квадратные, больно бросается в глаза, да в открытом мире изредка во время очень активных сражений FPS может снизиться. Также есть мелкие баги, к примеру, враг может встать в Т-позу и просто бегать за вами. Ничего критичного.

Ролики хорошо поставлены — но их мало Фото: Mundfish

В итоге

Atomic Heart — очень противоречивая игра. Все её элементы — сражения, открытый мир и сюжет — легко разделить на части и препарировать, однако вместе они всё же каким-то чудом склеиваются в неплохую игру. Но ключевое тут — неплохую.

Mundfish не смогла с первого раза выдать великолепную игру на годы вперёд. И вряд ли она станет «новой S.T.A.L.K.E.R.» — воистину народной игрой. Для этого Atomic Heart чего-то не хватает. Впрочем, Mundfish с первой попытки в сложных условиях смогла сделать достойную первую игру.

Мимо Atomic Heart не стоит проходить. На фоне многих современных игр она кажется белой вороной — в хорошем и плохом смысле. В этом её достоинство, она не похожа на новые произведения какой-нибудь Ubisoft. За счёт неопытности мы получили необычное творение. Оно может бесить, в него можно влюбиться, но его стоит попробовать.

Уверен, что Atomic Heart получит разные оценки — кто-то примет её и полюбит такой, кто-то останется в недоумении.

Красиво Фото: Mundfish

Понравилось

Стильный и продуманный мир

Хорошая история с отличным финалом

Все персонажи тесно связаны с сюжетом

Игра не похожа ни на что

Местами интересный геймплей

Очень крутые каверы известных песен

Превосходная оптимизация

Отличная музыка в битвах с боссами.

Не понравилось

Сражения быстро начинают утомлять

У героя не так много интересных умений

Открытый мир кажется лишним

Главный герой слишком часто раздражает

Сюжет раскрывается через монологи

Пункты сохранений иногда слишком далеко.

Atomic Heart выходит завтра, 21 февраля, на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.