Как купить Atomic Heart в России на ПК и консолях

Уже 21 февраля состоится релиз Atomic Heart — игроки со всего мира отправятся в альтернативный СССР середины прошлого века, чтобы остановить восстание роботов. Проект официально выйдет в России лишь на ПК, и в этом материале мы расскажем, как и где купить долгожданный экшен на все платформы.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Mundfish.

Особенности изданий Atomic Heart

Издания Atomic Heart Фото: VK

Atomic Heart можно приобрести сразу в трёх изданиях:

стандартное издание — включает в себя только игру Atomic Heart;

— включает в себя только игру Atomic Heart; золотое издание — включает в себя Atomic Heart, четыре будущих дополнения и уникальный внешний вид «Перчатки»;

— включает в себя Atomic Heart, четыре будущих дополнения и уникальный внешний вид «Перчатки»; премиум-издание — включает в себя Atomic Heart, четыре будущих дополнения, уникальный внешний вид «Перчатки», «Звездочки», АК и цифровой артбук с материалами об игре.

Если успеете оформить предзаказ до выхода Atomic Heart , то в подарок получите уникальный внешний вид топора «Швед» и оружия «Электро».

Как купить Atomic Heart на ПК

1. Game Pass

Начнём с самого дешёвого способа поиграть в Atomic Heart. Для этого даже не нужно её покупать — подойдёт приобретение месячной (или на более долгий срок — как будет удобно) подписки Xbox Game Pass Ultimate.

Купить абонемент от Microsoft можно на любой торговой площадке вроде Plati и Funpay. Услуга стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в зависимости от срока подписки. Приобретаете её, активируете и 21 февраля отправляетесь на просторы альтернативного СССР.

В каких-то лотах оплатить услугу можно только с зарубежных банковских карт, поэтому перед покупкой внимательно читайте описание выбранного предложения. В некоторых случаях проще найти Game Pass специально для России (обойдётся подороже) или купить подписку с созданием нового аккаунта Microsoft.

Описание при покупке Game Pass для российских аккаунтов Фото: Plati.market

2. VK Play

Официально Atomic Heart на ПК в России и СНГ стал эксклюзивом магазина VK Play, поэтому приобрести игру на платформу очень просто. Для этого нужно перейти на сайт сервиса, создать аккаунт или залогиниться, а затем выбрать издание и оплатить покупку с помощью обыкновенной российской карты.

Залогиниться в магазине можно в том числе и с помощью аккаунта VK Фото: VK Play

При покупке в VK Play стандартное издание обойдётся в 2499 рублей, золотое в 3199 рублей, а премиальное — в 3599 рублей.

3. Steam

Самый заковыристый вариант для тех, кто хочет поиграть в Atomic Heart именно в Steam. К сожалению, экшен недоступен на всей территории СНГ, поэтому купить игру можно только в других регионах.

Самым выгодным вариантом здесь остаётся Турция. Именно смену региона и предлагают продавцы на торговых площадках: они заходят в ваш аккаунт Steam, меняют регион на Турцию и присылают игру в виде подарка от пользователя того же региона.

В среднем стандартное турецкое издание на Plati обойдётся в 4000 рублей, золотое — в 5000 рублей, а премиум — в 6000 рублей.

Описание одной из самых популярных услуг по покупке Atomic Heart Фото: Plati.market

Это простой, но небезопасный способ. Несмотря на все меры предосторожности, Valve может временно заблокировать аккаунт Steam. Судя по отзывам, риск низок, и даже в случае каких-то вопросов от магазина пользователю предоставят все данные о транзакции. Перед покупкой внимательно читайте описание и ознакомьтесь с отзывами других людей.

Если не хочется переносить основной аккаунт в другой регион, то можно создать новый. Для этого переходим на главную страницу Steam и создаём аккаунт с турецким регионом, а затем подтверждаем аккаунт через электронную почту.

Фото: Steam

Всё, профиль готов. Теперь нужно пополнить баланс кошелька. Обычное издание Atomic Heart в Турции без комиссий стоит 699 лир (около 2850 рублей), золотое — 899 лир (около 3700 рублей), премиум — 999 лир (около 4100 рублей). Выбирайте нужное издание, а затем переходите на площадки по покупке подарочных карт в турецкой валюте (TRY). Например, это можно сделать на Funpay.

700 турецких лир обойдутся примерно в 3600 рублей Фото: Funpay

Выбираем продавца по нужной цене, оплачиваем покупку, а затем переходим на вкладку пополнения баланса кошелька Steam. Сюда нужно ввести код, который предоставит продавец. После этого баланс будет пополнен на оплаченное количество лир. После того как кошелёк будет пополнен на нужную сумму, переходим на страницу Atomic Heart, выбираем и покупаем игру с помощью кошелька Steam.

Альтернативный способ — завести себе виртуальную турецкую карту (Ozan или Oldubil) и пополнять её через Binance. Так выйдет куда дешевле, но придётся сначала поэтапно пройтись по длинной инструкции.

Как купить Atomic Heart на PS4 и PS5 в России

Покупка Atomic Heart на PlayStation куда проще, чем на ПК. Как и всегда, выгоднее всего покупать игру в турецком PS Store через биржу Binance и виртуальную карту OlduBil. Подробную инструкцию можно найти по этой ссылке.

В турецком PS Store почему-то доступно только стандартное издание экшена по цене в 1199 лир (~ 4700 рублей). При покупке игры через сторонних продавцов к стоимости можно смело прибавлять пару тысяч рублей — но обязательно проверяйте отзывы и рейтинг продавца.

Atomic Heart в турецком PSN Фото: PlayStation Store

Есть и более простой вариант: дождаться дисков. Их можно купить, например, в «Буке» по цене в 5999 рублей за стандартное издание. Позже появятся и другие розничные предложения.

Диск с Atomic Heart для PS4 и PS5 Фото: «Бука»

Как купить Atomic Heart на Xbox One и Xbox Series в России

Для пользователей Xbox наилучшим вариантом станет оформление всё той же подписки Game Pass, которая действует как на ПК, так и на консолях Microsoft.

Купить абонемент можно на любой торговой площадке вроде Plati и Funpay. Услуга стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в зависимости от срока подписки. Atomic Heart доступна в Game Pass со дня релиза — более того, на Xbox игру можно будет запустить даже раньше, 20 февраля в 14:00 мск.

Если игрой всё же хочется владеть, то есть вариант, аналогичный PlayStation: либо давать свою учётную запись продавцам на разных маркетплейсах, либо самому покупать игру в Турции. Для этого нужно завести карту Oldubil и самостоятельно приобрести игру — это стоит делать через турецкий магазин Microsoft Store в браузере, предварительно включив VPN Турции.

Третий и самый простой вариант — покупка диска. Всё в той же «Буке» диск с Atomic Heart обойдётся в 5999 рублей за стандартное издание.