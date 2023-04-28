Лучшие смартфоны начала 2023 года

Не существует ни одного смартфона, который был бы лучшим выбором для всех, но подобрать себе достойный аппарат, если нет недостатка в деньгах, достаточно просто. Лучшие телефоны на рынке имеют идеальные камеры, мощнейшую производительность и достаточное время автономной работы. Осталось лишь подобрать то, что подойдёт именно вам. В этом поможет наш материал — перечислили самые лучшие смартфоны на сегодняшний день.

Топ составлен исходя из различных рейтингов и опросов. Именно эти смартфоны журналисты и обычные люди считают лучшими на рынке.

Apple iPhone 14 Pro Max

Цена: от 105 000 рублей.

Достоинства

Шикарный, премиальный дизайн.

Время автономной работы — на 20% лучше iPhone 13 Pro Max.

«Динамический остров» — интересная и удобная фишка.

Очень яркий и красивый дисплей.

Мощнейший процессор, лучший в отрасли.

Превосходная 48-мегапиксельная камера.

Недостатки

Небольшие улучшения по сравнению с прошлогодней моделью.

Относительно низкая скорость зарядки.

Устаревший дизайн.

iPhone 14 Pro Max — лучший iPhone, который есть на рынке сегодня. В нём есть всё, что можно пожелать от флагмана. Очень яркий 6,7-дюймовый дисплей с новой функцией, которая позволяет проверять время, состояние батареи, виджеты и уведомления, не включая сам телефон, мощнейший процессор A16 Bionic, 48-мегапиксельная камера и «Динамический остров» на месте старой чёлки.

iPhone 14 Pro Max Фото: houstonchronicle

В отличие от бесполезной чёлки, установленной в iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro, «Динамический остров» позволяет получать быстрый доступ к запущенным на смартфоне приложениям. Но самый сок кроется во времени автономной работы — смартфон работает примерно на 20% дольше, чем iPhone 13 Pro Max. А вот дизайн в целом остался тем же — отличить iPhone 14 Pro Max от прошлых моделей непосвящённым в продукцию Apple людям будет непросто.

Но назвать iPhone 14 Pro Max идеальным смартфоном всё же нельзя. Флагман Apple не получил более быстрой зарядки, имеет уже поднадоевший дизайн, более слабый (по сравнению с Galaxy S23 Ultra) зум и высокую стоимость. Впрочем, при всех своих минусах это всё равно топ из всех топов.

Apple iPhone 14 Pro

Цена: от 95 000 рублей.

Перечислять плюсы и минусы 14 Pro без приставки Max нет смысла — они, по сути, те же. Единственная заметная разница между iPhone 14 Pro и Pro Max заключается в размерах. Pro Max имеет размер дисплея в 6,7 дюйма и вес 240 г. 14 Pro и легче, и меньше: телефон с диагональю 6,1 дюйма и весом 206 г держать в руке людям с маленькими руками всё-таки поприятнее.

iPhone 14 Pro Фото: cnn

Apple iPhone 13 mini

Цена: от 55 000 рублей.

Достоинства

Лёгкий и компактный: удобно носить в кармане.

Яркий и чёткий экран.

Отличная система камер.

Высокая производительность на уровне iPhone 13 Pro.

Минимальная версия со 128 ГБ.

Недостатки

Дисплей без 120 Гц.

Маленький экран — не для больших рук.

Автономность улучшилась, но заряда всё равно не хватает на весь день активного пользования смартфоном.

Так, а что делать тем, кто предпочитает не просто компактные устройства, а суперкомпактные? Таких людей не так много, но они есть. И вот для таких лучшим предложением остаётся маленький, но удаленький iPhone 13 mini.

Apple не стала выпускать iPhone 14 mini, так как компактные версии предыдущих смартфонов показали себя слабо и не приносили компании больших денег.

iPhone 13 mini Фото: trustedreviews

iPhone 12 mini был хорош, но утопал в критике из-за слишком слабой батареи, которой хватало на пять-шесть часов. В 13-й серии Apple устранила это и оснастила iPhone 13 mini хорошим аккумулятором и мощным процессором. Если вы часто печатаете на телефоне двумя пальцами, то 13 mini, вероятно, не ваш вариант. Но если вы хотите телефон, который поместится в любой карман и обеспечит производительность на уровне обычного флагмана, то обратите внимание.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Цена: от 80 000 рублей.

Достоинства

Потрясающее время автономной работы.

Сочный, гигантский дисплей.

Сверхбыстрый чип Snapdragon 8 Gen 2.

Более эргономичный дизайн с защитой от воды и пыли.

Убийственная 200-мегапиксельная камера.

S Pen идёт в комплекте.

Недостатки

Цена.

Скорость зарядки не улучшилась.

Прежний дизайн.

Он огромный и много весит — для некоторых это боль.

Если вас манит Android и тошнит от iOS, то Samsung Galaxy S23 Ultra — это неплохой вариант, чтобы получить в свои руки один из самых навороченных смартфонов современности. Почему этот вариант не идеальный? Потому что на рынке есть более дешёвый S22 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra Фото: Samsung

Новый флагман Samsung поставляется с невероятной 200-мегапиксельной камерой, которая для обычного человека кажется даже излишеством, мощнейшим на рынке процессором Snapdragon 8 Gen 2 и OLED-экраном, который может достигать рекордной пиковой яркости в 1750 нит.

Дисплей стал более плоским для удобства использования стилуса-ручки S Pen, которая поставляется в комплекте. Увеличилось и время автономной работы по сравнению с предшественником. А вот выглядит Samsung Galaxy S23 Ultra почти так же, как и S22 Ultra. Смартфоны — как два брата-близнеца. И если вы когда-то купили S22 Ultra, то в переходе на S23 Ultra нет никакого смысла.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Цена: от 57 000 рублей.

Достоинства

Смартфон сильно потерял в цене.

108-мегапиксельной камеры хватит за глаза.

Процессор Snapdragon 8 Gen 1 тащит игры на максималках.

Сочный, гигантский дисплей.

Недостатки

Нет слота для карт microSD.

Практически никаких внешних отличий от S21.

Огромные габариты и тяжёлый — учитывайте это.

Прошлогодний флагман, просевший в цене, но не потерявший в актуальности. S23 Ultra куда дороже, но не может предложить чего-то глобально нового. Текущий флагман на 20% мощнее. На деле вы не заметите разницы при повседневных задачах. Она проявляется в скорости открытия приложений и во времени автономной работы — старый смартфон разряжается чуть быстрее. Что касается камеры, то её показатели выросли до 200 мегапикселей по сравнению со 108-мегапиксельной камерой S22.

Samsung Galaxy S22 Ultra Фото: Android Authority

В итоге Samsung особо не парилась, уперевшись, как и Apple, в потолок — поставила новый процессор и обновила модуль в камерах, назвав новый смартфон цифрой 23 вместо 22. А пользователи получили позапрошлогодний дизайн и прошлогодний экран. Стоит ли за это переплачивать — решать вам.

Google Pixel 7 Pro

Цена: от 65 000 рублей.

Достоинства

Выгодная цена.

Высокая производительность.

Мощная камера с 30-кратным зумом.

Красивый, лаконичный дизайн.

Идеальный по цветопередаче дисплей.

Недостатки

Минимальные изменения по сравнению с Pixel 6 Pro.

Низкое время автономной работы.

Отсутствие официального сервиса в России.

Смартфоны от Google выгодно отличаются от других устройств премиального класса. Google Pixel 7 Pro — не исключение. Смартфон значительно дешевле многих своих конкурентов, но предлагает не меньше функций.

Galaxy Pixel 7 Pro Фото: Digital Trends

Он оснащён системой тройных камер и одним из лучших дисплеев с идеальной цветопередачей, имеет 6,7-дюймовый экран и множество фишек для улучшения фото. Если вы любите много снимать на смартфон, то присмотритесь — за не самые большие деньги вы получите, возможно, лучшие по детализации снимки.

Увы, но Pixel 7 Pro в России не очень популярен, так как официально смартфоны от Google никогда не продавались в нашей стране. И если что-то случится с вашим устройством, то вы не сможете рассчитывать на официальный сервис.

Xiaomi 13 Pro

Цена: от 84 000 рублей.

Достоинства

Невероятно быстрая скорость зарядки аккумулятора.

Основной 1-дюймовый сенсор камеры показывает себя круто.

Большой, яркий дисплей QHD + 120 Гц.

Мощный процессор, как в Samsung Galaxy S23 Ultra.

Недостатки

Стандартный, скучный дизайн.

Остальные камеры не такие мощные, как основная.

Дорого.

Слишком изогнутые грани.

Низкое время автономной работы.

Прошли времена, когда флагманы от Xiaomi выгодно отличались от остальных. Топовый смартфон от Xiaomi до сих пор стоит меньше, чем флагманы Apple, но эта разница уже не столь велика. Впрочем, повышение цены оправдано: по техническим характеристикам и возможностям топовое устройство от китайской корпорации ничем не уступает лидерам рынка.

Xiaomi 13 Pro Фото: Tom's Guide

В Xiaomi 13 Pro установлен Snapdragon 8 Gen 2 — один из самых продвинутых процессоров на рынке, а также яркий дисплей с разрешением 3200×1440 пикселей. За качество экрана и скорость пришлось расплачиваться временем автономной работы — смартфон разряжается очень быстро, но и заряжается тоже быстро, за счёт мощного адаптера питания на 120 Вт.

Если с точки зрения характеристик всё прекрасно, то с точки зрения дизайна — печально. Изогнутые грани, скучный, ничем не примечательный дизайн — это не то, чего хочется увидеть от флагмана. Насколько китайский флагман впечатляет своей начинкой, настолько же и огорчает своей чрезмерной простотой.

OnePlus 11

Цена: от 56 000 рублей.

Достоинства

Приличное время автономной работы.

Сверхбыстрая зарядка на 100 Вт.

Быстрая память.

Мощный процессор.

Хорошее качество съёмки.

Яркий AMOLED-дисплей + 120 Гц.

Недостатки

Отсутствие беспроводной зарядки.

Отсутствие защиты от воды и пыли.

Нет слота для карт памяти.

Нет 3,5-мм аудиоразъёма.

Один из самых продвинутых смартфонов (с точки зрения начинки) на рынке за сравнительно небольшие деньги. В OnePlus 11 установили продвинутый процессор Snapdragon 8 Gen 2, наделили устройство быстрой памятью, сверхбыстрой зарядкой на 100 Вт, ярким дисплеем с разрешением 3216х1440 и 50-мегапиксельной камерой, которая снимает на уровне топовых устройств.

OnePlus 11 Фото: ZDnet

Как и многие флагманы, OnePlus 11 — габаритное устройство с 6,7-дюймовым дисплеем. Однако, по заверению пользователей, за счёт немного закруглённых углов смартфон удобно лежит в руке. Да, китайцы не защитили смартфон от воды, не дали беспроводной зарядки и не расположили на устройстве мини-джек и слот для карт памяти, но это пустяки на фоне мощного железа, долгой автономности и быстрой зарядки. А что ещё нужно в современных смартфонах?

Samsung Galaxy Z Fold 4

Цена: от 102 000 рублей.

Достоинства

Стильный, премиальный дизайн

Телефон и планшет в одном устройстве.

Защита от воды.

Прекрасное звучание.

Поддержка стилуса S Pen.

Качество камер на уровне топовых смартфонов

Недостатки

Медленная зарядка.

Слабая автономность.

Складка более ощутима, чем у конкурентов.

Выбор защитных чехлов скуден.

Цена.

Толстый и тяжёлый — влезет не во все брюки.

Четвёртая версия топового складного смартфона Samsung, может, и не получила существенных улучшений по сравнению с предшественником, но это лучший на данный момент складной смартфон для тех, кому нужно устройство, способное функционировать и как обычный смартфон, и как мини-планшет.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Фото: engadget

Это бескомпромиссный лакшери для элиты. Так сказать, нетрадиционный флагман, обладающий начинкой на уровне обычных топовых устройств. С безупречной камерой, чистым звуком, защитой от воды, поддержкой стилуса S Pen и процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1. Смартфон стал прочнее и быстрее Fold 3, но почти не изменился внешне. Впрочем, это типичная история для Samsung — достаточно посмотреть на Galaxy S22 и Galaxy S23.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Цена: от 57 000 рублей.

Достоинства

6,7-дюймовый экран + 120 Гц.

Соотношение сторон 22 к 9 — это очень длинный смартфон, что удобно для игр и просмотра фильмов.

Стильный и удобный дизайн — металл и матовое стекло.

Место сгиба почти незаметно.

Защита от воды.

Качество съёмки.

Мощный и холодный процессор Snapdragon 8 Gen 1.

Недостатки

Слабая автономность.

Нет защиты от пыли.

Нет специального телеобъектива.

Медленная зарядка на 25 Вт.

С лучшим складным телефоном на рынке разобрались, на очереди — лучшая премиальная раскладушка. Серия Samsung Galaxy Flip предлагает новый взгляд на классический раскладной телефон, который был популярен в начале 2000-х. Это и имиджевый, и крайне удобный телефон, способный легко поместиться даже в пляжных шортах. Очень маленький и в то же время большой.

Samsung Galaxy Flip 4 Фото: Samsung

Сомнений в надёжности экрана и прочности механизмов быть не должно — за столько лет Samsung довела свою технологию до совершенства. Место сгиба на экране почти незаметно, но ощущается при проведении пальцами. Сам же телефон показывает себя быстро и способен делать приличные фотографии. Автономность стала лучше по сравнению с Flip 3, но её всё равно недостаточно, чтобы активно пользоваться телефоном на протяжении дня.