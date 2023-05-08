Xbox блокируют в России: ошибка 0x80a40401 и что делать владельцам консоли Microsoft

Вечером 4 мая владельцы консолей Xbox в России столкнулись с неожиданной ошибкой — 0x80a40401: «Служба недоступна. Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна». Спустя почти неделю становится понятно, что ситуация куда более серьёзная, чем просто «какая-то проблема».
Рассказываем, что известно об ошибке и что сейчас можно сделать.
Ошибка 0x80a40401
С подобным сталкивались жители Крыма, ведь официально Xbox у них не должен работать — регион находится под санкциями. С подобной ошибкой нельзя подключиться в свою учётную запись (независимо от региона аккаунта), поскольку Xbox просто не соединяется с Xbox Live.
Ошибка на Xbox
Фото: Microsoft
Кто попал под блокировку Xbox Live
Сначала многие думали, что Microsoft решила начать блокировку работы всех своих консолей в России, однако спустя несколько дней ситуация стала только запутаннее.
Предполагалось, что Microsoft могла закрыть доступ к консолям, которые привозили в страну по параллельному импорту — то есть они не предназначались для продажи в России. Вскоре нашлось слишком много опровергающих случаев, когда под блокировку попали и те, кто покупал официальную РСТ-консоль конкретно для России.
Спустя пять дней так и не удалось выяснить, почему одни консоли попадают под блокировку сервиса Xbox Live, а другие остаются полностью рабочими без проблем с соединением. Однако как раз это и наводит на мысли, что никакой глобальной блокировки сервиса в России не происходит.
Вдобавок подобные проблемы якобы возникали и за пределами России, но основная масса случаев всё же в РФ.
Многие сервисы последние дни плохо работают
Не один Xbox Live последние дни штормит. С проблемами, хоть и меньших масштабов, столкнулись как минимум сервисы Electronic Arts и Bethesda по всему миру. Трудности глобально вроде бы уже удалось преодолеть, однако тут и там проблемы с подключением всё ещё возникают в исключительных случаях.
Вдобавок проблема возникала не только на Xbox, но и на Windows — к примеру, не получалось подключиться к учётной записи в Microsoft Store.
У EA даже 8 мая возникают резкие проблемы с недоступностью сервисов
Фото: downdetector
Что говорит Microsoft
Публично — ничего. В технической поддержке ответы разнятся от оператора к оператору: кто-то говорит про санкции против России и приостановку работы Xbox Live, кто-то сообщает о множестве сообщений с ошибкой и разборках внутри корпорации. Ничего толкового, к сожалению, не сообщают.
Как исправить ошибку 0x80a40401
Энтузиасты нашли несколько рабочих способов решить проблему — кто-то меняет IP-адрес консоли через роутер, кто-то подключает VPN. Самым действенным сейчас стала смена DNS-адресов на зарубежные сервисы.
- На Xbox заходим в Настройки -> Общие -> Параметры сети -> Дополнительные настройки -> Параметры DNS.
- Вбиваем первый и второй адрес, после чего перезагружаем консоль.
Выбрать DNS можно разный — самый популярный вариант — это адреса Google (первый 8.8.8.8 и второй 8.8.4.4) или иранский сервис по обходу санкций (первый 178.22.122.100 и второй 172.22.122.100). В целом подобных вариантов много.
Проблемы выявлены только на Xbox Series X и Xbox Series S
Фото: Microsoft
Что делать с Xbox?
Сейчас — просто ждать. Microsoft не комментирует ситуацию, а под блокировку попадают абсолютно случайные владельцы консолей. Однако тем, кто прямо сейчас хочет приобрести Xbox в России, лучше подождать разрешения всей ситуации.
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