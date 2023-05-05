Microsoft знает о проблеме с доступом к аккаунтам Xbox и пытается её решить

Вчера у россиян возникла массовая проблема, из-за которой у многих потерялась возможность подключиться к серверам Microsoft. При попытке войти в аккаунт Xbox появляется ошибка «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна (0x80a40401)».

Более того, проблема со входом в Xbox Live, помимо России, наблюдается и у пользователей других стран. Microsoft отметила, что знает о проблеме и уже пытается решить её. Компания призвала следить за обновлениями.

Фото: Twitter

В комментариях можно найти множество недовольных геймеров из разных стран, которые пишут о проблемах работы с серверами.

У меня есть проблемы во время приглашения друзей в игру.

Не могу приглашать друзей в игру. Сделайте что-нибудь.

Судя по моим тестам интернета, всё хорошо. Пытаюсь зайти в игру, и меня выбрасывает.

На эти и подобные заявления Microsoft лишь просит следить за обновлениями и ждать решения проблемы.