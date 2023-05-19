Каким получился фильм «Форсаж 10»: бестолковая посредственность

Чего зритель ждёт от очередного «Форсажа»? Точно не уличных гонок и логичного сюжета. «Форсаж» давно стал бессмысленным блокбастером, где герои летают в космос на тачке и толкают боеголовку бортом машины. Никто не считает количество нарушенных законов физики — все отключают мозг и заворожённо следят за очередным отвязным трюком.

Секрет франшизы в том, что она понимала собственную глупость и раз за разом подкидывала что-то новое. Привыкли к дорожным авариям? Получите дождь из машин. Надоели прыжки через ямы? Теперь тачка летит между небоскрёбами. Герои постоянно падают в пропасть? А вот они валятся из самолёта, сидя за рулём.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Universal.

Проблема в том, что в девятой части авторы упёрлись в потолок и исчерпали идеи. Как превзойти космическую одиссею? Не путешествием во времени ведь! Поэтому в новом фильме команда «Форсажа» снизила планку и выдала посредственное кино. Невыносимо скучно не будет, но историю семьи пора завершить.

Форсаж самоповторов

Чтобы описать экшен в десятом «Форсаже» достаточно одного примера. В начале фильма герои отправляются в Рим и перехватывают бронированный транспорт с мощной бомбой. Не спрашивайте, зачем оружие везут через центр мировой столицы и почему его почти не охраняют. Так надо!

Вскоре бомба вываливается и начинает подозрительно пищать. Доминик тут же цепляет её на верёвку и тащит по Риму. На поворотах груз летает в разные стороны, рушит здания и чудом не задевает горожан. Сцена вроде бы зрелищная, но… это ведь «Форсаж 5». Замените взрывчатку на сейф и получите операцию в Бразилии, о которой ещё и заботливо напоминают в завязке.

А вот герои разгоняются и сбивают тачкой вертолёт. Весело, но в прошлых частях они таранили истребитель на машине скорой помощи. Весь фильм пропитан подобной вторичностью: какой бы беспредел ни творился в кадре, вы его уже видели.

На улицах Рима неспокойно Фото: Universal

Хотя главная проблема в том, что самоповторы плохо выглядят. Раньше постановщики ставили на реальные съёмки. Они реально скидывали десятки тачек с парковки, возили по улицам сейф и выталкивали спорткары из самолёта. Теперь экшен переполнен съёмками на фоне зелёной стены, которую раскрашивают спецы по графике.

При этом драйвовых эпизодов стало меньше. Помните лучшие моменты из девятой части? Дикие заезды по Грузии, безумный полёт на тросе, погоня с магнитами, супергеройские перестрелки, тот самый космический трип. А в «Форсаже 10» всего три примечательных экшен-сцены — всё остальное время в кадре унылые потасовки и глупая болтовня.

Проблему с отсутствием креатива и акцентом на графику легко объяснить. «Форсаж 10» рождался в муках: творцы спорили до хрипоты, в начале съёмок ушёл режиссёр, съёмки приостанавливали, а деньги спускали в трубу. Неудивительно, что новинка вышла слабой — однако обстоятельства не должны волновать зрителя. Он заплатил за билет и жаждет зрелищ, а получает посредственность.

Геройство Торетто Фото: Universal

Конечно, «Форсаж» не стал откровенным провалом, но раньше новые части ждали, а теперь серия финально скатилась в когорту проходняков.

Как же прекрасен Джейсон Момоа

История в «Форсаже» давно на заднем плане, но десятая часть переходит любые рамки. Столько бессмысленных и сопливых диалогов в серии ещё не было. С первых сцен Доминик Торетто сыпет пацанскими цитатами, делится страхами о потере семьи, тоскует по былым ограблениям и ностальгирует с бабушкой. Подобной саморефлексией занимаются все!

Не забудьте про интриги в организации, которой заправляет новый Мистер Никто. Сотрудники спорят насчёт команды Доминика, обсуждают тактику и устраивают голосования — всё это навевает жуткую скуку. Если я захочу послушать интересные диалоги, включу «Криминальное чтиво» или «Большой куш». А вот от «Форсажа» жду безумный аттракцион, который в этот раз не работает.

При этом сюжет лишён смысла, плохо объясняет перемещения героев по миру и ни к чему не приводит. В десятом фильме не закрыли ни одну арку — вместо этого два часа тянули резину, готовя зачем-то ещё два фильма (да, теперь последним станет уже 12-й «Форсаж, а не 11-й).

Опять последний заезд Фото: Universal

Ещё и работа с персонажами ужасна. Помните брата Доминика из прошлой части? Это был суровый мужик с серьёзной детской травмой и большими амбициями. Он возвращается в «Форсаже 10», но в этот раз не похож на себя. Джон Сина будто играет Миротворца, а не Торетто-младшего: он добрый, весёлый и начисто забыл, что недавно чуть не перебил всю семью.

Пожалуй, единственное достоинство истории — злодей Данте в исполнении Джейсона Момоа. Ощущение, что на экране обновлённая версия Джокера, который толкает безумные речи, кривляется и творит полнейшую дичь. Клоунское поведение контрастирует с жестокими поступками: Данте убивает, хитро манипулирует и раз за разом переигрывает команду Торетто.

В итоге следить за злодеем приятно. У него сомнительная мотивация, а Момоа порой переигрывает, но подонка такого уровня в «Форсаже» ещё не было. Каждый раз, когда Данте появляется в кадре, становится весело — жаль, что другим персонажам уделили в разы больше времени.

Он прекрасен Фото: Universal

Стоит смотреть «Форсаж 10»?

Если ищете бессмысленный блокбастер с парой зрелищных экшен-сцен, посмотрите новый «Форсаж» — главное, не ждите прежнего креатива и безумия. Хотя пропустить такое кино не жалко: уж больно часто герои болтают и повторяют прошлые трюки.

Авторам стоит либо взять себя в руки, либо поскорее закончить сагу. Если следующие части останутся такими же, зрители уснут прямо в кинотеатре.

Понравилось

Крутой Джейсон Момоа

Не понравилось

Почти все трюки скопированы из прошлых фильмов

Много плохой графики

Унылой болтовни больше, чем экшена.

«Форсаж 10» в России

Официального показа фильма в России не будет, однако кинотеатры начнут демонстрацию картины с 25 мая.