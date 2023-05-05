Фильм «Форсаж 10» начнут показывать в России с 25 мая
Поделиться
17 мая состоится мировая премьера фильма «Форсаж 10». Предпоследний фильм из семейной автомобильной саги официально не доберётся до России, однако крупные российские сети уже назвали дату премьеры в стране.
Картина появится в кинотеатрах РФ с 25 мая — такая дата появилась, например, в кинотеатре «Мираж». Судя по всему, это вновь будет либо показ, организованный другой компанией, либо фильм станет частью «предсеансового обслуживания». С помощью этих двух способов в стране уже больше года показывают все голливудские блокбастеры.
Фото: «Мираж»
«Форсаж 10» станет предпоследним фильмом в гоночной франшизе. Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана», он же выступит режиссёром и финала культовой саги.
Комментарии
- 5 мая 2023
-
16:12
-
15:51
-
15:28
-
15:21
-
14:45
-
14:43
-
14:25
-
14:15
-
14:02
-
13:57
-
13:28
-
13:27
-
13:20
-
12:50
-
12:32
-
12:00
-
11:44
-
10:45
-
10:30
-
09:57
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
01:15
-
01:03
-
00:48
- 4 мая 2023
-
23:00
-
22:36
-
20:55
-
20:22
-
20:01
-
19:45
-
19:25
-
19:04
-
18:41
Партнерский контент