Лучшие сериалы и дорамы из Кореи — топ-15 проектов

Все они доступны для просмотра в России.

Корейцы постоянно снимают классные дорамы уровня «Игры в кальмара» и «Мы все мертвы». Многие хиты доступны для легального просмотра в России. На какие из них обратить внимание?

«Демон» (2016–2017)

Альтернативные названия: «Гоблин», «Токкэби».

Оценка IMDb — 8,6 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,5 из 10

Оценка Okko — 8,7 из 10

Жанр: фэнтези, драма, комедия

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier, Wink.

Сериал о бессмертном демоне, который устал от жизни. Чтобы обрести вечный покой, нужно выполнить вереницу квестов: повидать мир, найти избранную, вернуть память ангелу смерти. Сюжет банален лишь на словах — на деле он цепляет драмой, погружает в разные эпохи и взрывает мозг переосмыслением тем жизни и смерти.

А ещё в дораме шикарный актёрский состав. Особенно хорош Жнец в исполнении Ли Дон Ука: он харизматичен, противоречив и максимально убедителен.

Видео доступно на YouTube-канале «Телеканал Дорама». Права на видео принадлежат TVN.

«Истинная красота» (2020–2021)

Оценка IMDb — 8.0 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,2 из 10

Оценка Okko — 8,1 из 10

Жанр: драма, комедия

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier, Wink

Драма о старшекласснице, которая терпеть не могла свою внешность и сильно страдала. Дело в плохой маме: она с детства третировала девочку и лишала уверенности в себе. Однажды героиня учится макияжу и всё меняет. Гадкий утёнок становится красоткой, обольщающей одного парня за другим.

Вот только под слоем пудры по-прежнему потерянный ребёнок. Школьница боится разоблачения, выкручивается из безумных ситуаций и постепенно понимает, что внутренний мир важнее смазливого лица. История полна драмы, шуток и трогательных моментов, где героиня выбирает между любовью и поверхностным лоском.

Видео доступно на YouTube-канале «Андрей Громов». Права на видео принадлежат TVN.

«Фея тяжёлой атлетики» (2016–2017)

Оценка IMDb — 8,3 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,2 из 10

Оценка Okko — 8,6 из 10

Жанр: драма, спорт, комедия

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier

Пока все девочки крутились у зеркала и учились танцевать, героиня дорамы тягала штанги. Это ли не повод для безобидных шуток и бессовестной травли? К счастью, девушку это не останавливает — она верит в мечту и тренируется.

Если ищете тёплую мотивирующую дораму, присмотритесь к «Фее тяжёлой атлетики». Вы точно будете плакать и смеяться, а затем загуглите историю реальной спортсменки Чан Ми-ран, которой вдохновлялись создатели.

Видео доступно на YouTube-канале «Телеканал Дорама». Права на видео принадлежат MBC TV.

«История девятихвостого лиса» (2020)

Оценка IMDb — 7,9 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,3 из 10

Оценка Okko — 8,1 из 10

Жанр: драма, фэнтези

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier, Wink

Фэнтези-сериал о двух божествах: первое помогает людям, второе стремится к хаосу. Суть дорамы не в противоборстве, а в любви и сложных отношениях. В течение 16 эпизодов герои узнают правду о себе, по-новому смотрят на мир и сильно меняются.

Звучит просто, но на деле каждую серию сопровождают сюжетные повороты и откровения. Добавьте к этому классный визуал и топовых актёров — получите фэнтезийный хит.

Видео доступно на YouTube-канале «Андрей Громов». Права на видео принадлежат TVN.

«Наследники» (2013)

Оценка IMDb — 7,5 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,1 из 10

Оценка Okko — 8,3 из 10

Жанр: драма

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier

Дорама о мажоре, который с детства купается в деньгах и готовится возглавить крупную компанию. Он чувствует себя хозяином мира, но однажды влюбляется в простушку.

Чувства могут разрушить жизнь, ведь родители и друзья против нелогичного союза. Поэтому героям придётся расставить приоритеты и взять ответственность в свои руки. Хотя без слёз в любом случае не обойдётся.

Видео доступно на YouTube-канале Andreea Y. Права на видео принадлежат SBS.

«Мальчики краше цветов» (2009)

Оценка IMDb — 7,8 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,3 из 10

Оценка Okko — 8,3 из 10

Жанр: драма, комедия

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Start, Premier, Wink

Дорама об обычной девчонке, случайно угодившей в элитную школу. Она не привыкла аккуратно подбирать слова и робеть перед эгоистами, поэтому тут же становится объектом травли.

Сериал показывает страдания, через которые проходят ученики не только корейских, но и любых других школ. Впрочем, позитива тоже хватает: персонажи шутят и влюбляются, а героиня даёт негодяям достойный отпор.

Видео доступно на YouTube-канале «Телеканал Дорама». Права на видео принадлежат KBS2TV.

«Силачка До Бон Сун» (2017)

Оценка IMDb — 8,2 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,2 из 10

Оценка Okko — 8,3 из 10

Жанр: комедия, фантастика, детектив

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier, Wink

До Бон Сун — необычайно сильная девушка, практически супергероиня. Её рукопожатие ломает кости, а лёгкий шлепок отправляет в нокаут даже здоровяков. Неудивительно, что даму нанимают телохранителем избалованного мажора.

Вот только мечтает До Бон Сун о другом: заботиться об избраннике, купаться в любви и получать комплименты. В течение 16 серий героиня справляется с негодяями, разбирается в себе и неторопливо идёт к счастью.

Видео доступно на YouTube-канале «Телеканал Дорама». Права на видео принадлежат JTBC.

«Счастье» (2021)

Оценка IMDb — 7,9 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,2 из 10

Оценка Okko — 8,3 из 10

Жанр: фантастика, драма, ужасы

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier, Wink

Героиня работает в отделе по борьбе с терроризмом и однажды получает подозрительное ранение. Её обследуют, но не находят ничего странного и отпускают. Увы, вскоре выясняется: девушка заразилась чем-то опасным. Тогда её дом, где живут разношёрстные граждане, запирают на карантин.

Напряжение растёт, условия становятся экстремальными, а кровь льётся литрами. Кто выживет, пока учёные разбираются с заразой? Не вырвется ли вирус на улицы? В чём суть заразы? Посмотрите «Счастье» и узнаете — только оптимистичного финала не ждите.

Видео доступно на YouTube-канале Bad Liar. Права на видео принадлежат Studio Dragon.

«Однажды разрушение постучалось в мою дверь» (2021)

Альтернатвное название: «Разрушение к вашим услугам»

Оценка IMDb — 8 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,2 из 10

Оценка Okko — 8,1 из 10

Жанр: мелодрама, фэнтези

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier, Wink

Героиня сериала с головой погружена в работу. Она днями редактирует интернет-романы и не вспоминает о нормальной жизни, но внезапно всё меняется. Оказывается, дама смертельно больна, а спасёт её только сделка с загадочным духом. Вот только у согласия есть цена — не слишком ли она высока?

Драма удивит актёрской игрой, великолепными видами Кореи и неожиданно депрессивной атмосферой. Зрители, которые хотят поплакать и задуматься о вечном, будут довольны.

Видео доступно на YouTube-канале Kira Hidden. Права на видео принадлежат TVN.

«Потомки солнца» (2016–2017)

Оценка IMDb: 8 из 10

Оценка «Кинопоиска»: 8,5 из 10

Оценка Okko — 8,6 из 10

Жанр: драма, боевик

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Wink

Трогательный сериал о миротворце и враче, которых отправили в охваченное войной государство. Герои полюбили друг друга с первого взгляда, но их отношениям мешают взрывы, выстрелы и прочие беды. Жизнь во время конфликта показали достоверно, а герои — вылитые солдаты. На главную роль не просто так выбрали Сона Джун-ги: актёр прибыл на съёмочную площадку сразу после армии.

Впрочем, авторы поднимают не только темы долга, судьбы и страданий. Юмора и позитива в «Потомках солнца» тоже хватает.

Видео доступно на YouTube-канале romanych. Права на видео принадлежат KBS2.

«Призрачный доктор» (2022)

Оценка IMDb — 7,9 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,6 из 10

Оценка Okko — 8,3 из 10

Жанр: драма, комедия, фэнтези

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Wink

Сериал о двух врачах: один — гениальный и высокомерный, второй — добрый, но неумелый. В результате безумного происшествия герои становятся одним целым. Им трудно ужиться в одном теле, однако долг зовёт. Нужно найти компромисс и спасти много жизней.

За 16 серий герои проделают большой внутренний путь и переосмыслят ценности. Всё это с шутками, слезами и жаркими перепалками.

Видео доступно на YouTube-канале cadelta. Права на видео принадлежат TVN.

«Легенда синего моря» (2016–2017)

Оценка IMDb — 8,1 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,2 из 10

Оценка Okko — 8,5 из 10

Жанр: драма, фэнтези

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier

Фэнтези, напоминающее легендарный мультик Disney. В центре сюжета русалка, которая вышла на сушу и отрастила ноги. Теперь она выживает в современном мире: ищет работу, ходит по магазинам и даже попадает за решётку.

А ещё она строит отношения с эгоистичным парнем. В прошлой жизни он любил русалку, но теперь забыл её и отвратительно себя ведёт. Удастся ли даме изменить избранника? Посмотрите «Легенду синего моря» и узнаете!

Видео доступно на YouTube-канале SPB TV Official account. Права на видео принадлежат SBP.

«Императрица Ки» (2013–2014)

Оценка IMDb — 8,3 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,6 из 10

Оценка Okko — 8,6 из 10

Жанр: история, биография, драма

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier

Исторический сериал о кореянке, которая стала женой китайского императора. Теперь в её руках великая власть, и многим это не нравится. Противники строят козни, подрывают влияние и покушаются на жизнь.

Сериал охватывает целую эпоху и впечатляет масштабом. Решения героев влияют на всю страну, а отношение к ним зависит от точки зрения. Порой перед нами хорошие люди, но ужасные правители — иногда наоборот. Зато равнодушными они не оставят.

Видео доступно на YouTube-канале Cameralabs. Права на видео принадлежат MBC.

«Отель «Дель Луна» (2019)

Оценка IMDb — 8,1 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,2 из 10

Оценка Okko — 8,4 из 10

Жанр: мелодрама, фэнтези

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier

«Дель Луна» — необычный отель. Местному управляющему стукнуло 1000 лет, а среди клиентов сплошные призраки. Из-за нелепого случая работать в это безумное место устраивается обычный парень. Вскоре он узнает, что призраки не лишены чувств, и углубится в историю Южной Кореи с её трагедиями, бунтами и войнами.

Сериал цепляет разнообразием, ведь у каждого персонажа уникальный путь. Некоторые призраки заставят подумать о принципах, другие расскажут о страданиях, а третьи окунут в мир любви.

Видео доступно на YouTube-канале SPB TV Official account. Права на видео принадлежат SPB.

«Хваюги» (2016–2017)

Альтернативное название: «Корейская одиссея».

Оценка IMDb — 8 из 10

Оценка «Кинопоиска» — 8,1 из 10

Оценка Okko — 8,4 из 10

Жанр: фэнтези, комедия, приключения

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion

Запутанная фэнтези-дорама о девушке, которая видит призраков. Однажды загадочный маг отправляет её за артефактом, но в процессе дама освобождает демона. С этого момента её жизнь меняется.

В «Хваюги» приятная приключенческая атмосфера. Здесь есть мистика, волшебные существа и персонажи с яркими образами вроде короля обезьян. Сериал не зря сравнивают с «Охотниками за привидениями» и «Семейкой Аддамс».

Видео доступно на YouTube-канале Heart of Asianovelas. Права на видео принадлежат TVN.

А какие корейские сериалы посоветуете вы? Расскажите в комментариях!