Каждый поклонник кино найдёт себе фильм по вкусу.

Лучшие корейские фильмы — их можно посмотреть в России

Корейские фильмы и сериалы давно разрывают чарты. «Игра в кальмара», «Мы все мертвы», «Чон-и» — это лишь малая часть недавних хитов. При этом корейские проекты крутят не только на Netflix, но и в наших онлайн-кинотеатрах.

Сегодня рассказываем об отличных фильмах и сериалах, которые можно посмотреть в России.

«Паразиты» (2019)

Оценка на IMDb: 8,5/10 (843 тысячи оценок)

Оценка на «Кинопоиске»: 8,0/10 (472 тысячи оценок)

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Start, Premier, Wink

В 2019-м «Паразиты» поставили на уши весь мир. Фильм получил «Оскар», бил рейтинги и разрывал кинотеатры. При бюджете в $ 11 млн авторы заработали $ 266 млн. Тёплые отзывы и кассовый успех абсолютно заслужены.

В центре сюжета бедная семья Кимов, которая живёт в кошмарных условиях, плохо питается и ворует интернет у соседей. Однажды семейке фартит: ребёнок-старшеклассник подделывает документы и становится репетитором у богачей. Вскоре он подтягивает на работу остальных родственников — в итоге все Кимы присасываются к толстому кошельку.

Фильм полон юмора, драмы, философских мыслей и внезапной жестокости, свойственной корейским проектам. За это зрители и полюбили «Паразитов».

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат CJ Entertainment.

«Олдбой» (2003)

Оценка на IMDb: 8,4/10 (592 тысячи оценок)

Оценка на «Кинопоиске»: 8,1/10 (168 тысяч оценок)

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Start, Premier, Wink.

«Олдбой» — фильм об обычном человеке, который попадает в плен безумца. Злодей не выдвигает требований, не общается и никак себя не проявляет. Он держит героя в плену, кормит, травит газом и спустя годы отпускает. Вот только радоваться рано, кошмар только начинается.

«Олдбой» цепляет не только сюжетом, где зритель удивлённо хватается за голову и гадает, что творится. В фильме ещё и экшен шикарный: побоище в коридоре регулярно попадает в топы лучших драк в истории.

В 2013-м в США сняли ремейк с Джошем Бролином, но смотреть его не стоит. В голливудской поделке нет и капли шарма оригинала.

Видео доступно на YouTube-канале «Русский репортаж». Права на видео принадлежат Medusa Film.

«Поезд в Пусан» (2016)

Оценка на IMDb: 7,6/10 (232 тысячи оценок)

Оценка на «Кинопоиске»: 7,2/10 (403 тысячи оценок)

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Start, Premier, Wink

Сделать хороший фильм про зомби сложно — уж больно заезжена тема. Однако режиссёр Ён Сан-хо справился. Он посадил на поезд разношёрстную публику: бизнесмена, работягу, бомжа, красотку и так далее. Компанию им составят жуткие зомби, которые быстро бегают и больно кусаются.

В фильме есть и задорный экшен, и саспенс, и сюжетная интрига. Но главная особенность в героях: человечность они теряют задолго до заражения. Этих достоинств хватило, чтобы «Поезд в Пусан» стал одним из самых популярных корейских фильмов.

Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Next Entertainment World.

«Гангстер, коп и дьявол» (2019)

Оценка на IMDb: 7,0/10 (17 тысяч оценок)

Оценка на «Кинопоиске»: 7,3/10 (139 тысяч оценок)

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier, Wink

«Гангстер, коп и дьявол» — детектив о поиске серийного убийцы, основанный на реальных событиях. Безумец нещадно убивает людей, однако одна жертва спасается. Несчастным оказался криминальный босс, который с ужасом вспоминает маньяка, но вынужденно за ним охотится — иначе братки не поймут. В итоге он объединяется с копом и идёт по следу.

Детектив не назвать революционным, но он всё равно завораживает. Злодей ужасен, следить за расследованием интересно, а философские мысли разбавляют атмосферу мрака и отчаяния. Авторы умело стирают грань между светом и тьмой, заставляя задуматься о важном.

История работает благодаря касту. К примеру, мафиози играет Ма Дон Сок из «Вечных» и «Поезда в Пусан».

Видео доступно на YouTube-канале Willy Wonka Trailers. Права на видео принадлежат B.A. Entertainment.

«Служанка» (2016)

Оценка на IMDb: 8,1/10 (155 тысяч оценок)

Оценка на «Кинопоиске»: 7,7/10 (123 тысячи оценок)

Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, Kion, Wink

Триллер о мошенниках, которые хотят обольстить богатую даму и завладеть её имуществом. Чтобы план удался, героиня устраивается к цели служанкой. Вот только ситуация быстро выходит из-под контроля: плёвое дело приводит к ультранасилию и безумным твистам.

Учтите, что смотреть «Служанку» в компании опасно. Поначалу авторы разбавляют повествование лёгкой эротикой, но со временем забывают о приличии.

Видео доступно на YouTube-канале «Русский репортаж». Права на видео принадлежат CJ Entertainment.

«Таксист» (2017)

Оценка на IMDb: 7,9/10 (27 тысяч оценок)

Оценка на «Кинопоиске»: 8,2/10 (116 тысяч оценок)

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier, Wink

Фильм о государственном перевороте в Корее, который превратил жизнь людей в ад. Солдаты стреляют по демонстрантам, на улицах хаос, мирные граждане в панике. В это время обычный таксист садится за руль и везёт немецкого журналиста в эпицентр событий.

Всё начинается беззаботно: таксист улыбчив, а страсти творятся где-то на фоне и не портят атмосферу. Однако со временем всё скатывается в кошмар. Вот уже герои убегают от патрулей, спасают гражданских и ищут правильное решение в отчаянных ситуациях. История напряжённая, так что готовьтесь вжиматься в кресло.

Видео доступно на YouTube-канале «Скиф». Права на видео принадлежат Showbox.

«Воспоминания об убийстве» (2003)

Оценка на IMDb: 8,1/10 (6 тысяч оценок)

Оценка на «Кинопоиске»: 7,7/10 (98 тысяч оценок)

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier, Wink

Режиссёр Пон Джун-хо снимал крутые фильмы задолго до «Паразитов». Например, в 2003-м он выпустил «Воспоминания об убийстве». Это триллер о провинциальном городе, где немыслимо жестоко убивают женщин. Дело расследуют разные копы, и у каждого свой подход. Одни мучают подозреваемых, другие — аккуратно собирают улики.

Фильм основан на реальных событиях. Это делает сюжет ещё более гнетущим, а расследование — правдоподобным. При этом исторический фундамент не помешал Джун-хо впечатлить антуражем, операторской работой и подачей сценария. Неудивительно, что триллером вдохновлялись легенды — например, Дэвид Финчер при работе над «Зодиаком».

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат CJ Entertainment.

«Мастер меча» (2020)

Оценка на IMDb: 6,0/10 (2,5 тысячи оценок)

Оценка на «Кинопоиске»: 7,5/10 (94 тысячи оценок)

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Start, Premier, Wink

Стильный исторический экшен о слепом воине, который спасает страну от хаоса. Злодеи захватили власть, взяли народ в рабство и похитили дочь героя — и теперь поплатятся. Сюжет простой, но всё равно цепляет: вникать в прошлое мечника интересно, а персонажи полны харизмы.

Хотя главное достоинство — экшен. Герой ловко размахивает клинком и изобретательно разносит толпы негодяев. Видно, что вся команда много работала над каждой дракой: к примеру, главный актёр вживался в роль через тренировки с завязанными глазами. Если любите фильмы про самураев и зрелищные бои, не пропустите корейский хит.

Видео доступно на YouTube-канале FILMANN. Права на видео принадлежат Opus Pictures.

«Чрезвычайная ситуация» (2021)

Оценка на IMDb: 6,8/10 (7 тысяч оценок)

Оценка на «Кинопоиске»: 7,1/10 (62 тысячи оценок)

Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, Premier

Триллер о теракте на борту самолёта. Злодей распыляет в салоне неизвестный вирус, из-за которого пассажиры быстро начинают приближаться к смерти. Пока бедолаги ищут выход, другие герои пытаются посадить самолёт и всех спасти — вот только это непросто.

Фильм цепляет напряжённым сюжетом, где авторы то и дело дают надежду, а затем безжалостно её убивают. Это происходит все 2,5 часа, поэтому после просмотра многие зрители поседеют.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

«Криминальный город» (2017)

Оценка на IMDb: 7,2/10 (10 тысяч оценок)

Оценка на «Кинопоиске»: 7,3/10 (63 тысячи оценок)

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premier, Wink

Ещё один фильм, основанный на реальных событиях. В центре сюжета отморозки, которые убивают криминального босса и развязывают войну за власть. Теперь на улицах стреляют и убивают гражданских, а копы отчаянно пытаются вернуть городу покой.

В «Криминальном городе» банальная история, но экшен и яркие герои всё компенсируют. Неудивительно, что авторы уже выпустили два продолжения и готовят четвёртую часть.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «Вольга».

Не нашли свой любимый фильм или хотите поделиться каким-то крутым кино из Кореи? Обязательно рассказывайте об этом в комментариях.