Как получить бесплатные робуксы в Roblox — все рабочие способы

Игрокам в Roblox нужны робуксы для покупки платных функций. Однако не каждый игрок может позволить себе потратить с трудом заработанные деньги на Roblox. К счастью, есть несколько способов получить их бесплатно.

Что такое Robux в Roblox

Робуксы — это внутриигровая валюта, используемая для покупки платных предметов или функций. Игроки могут потратить Robux на членство в Roblox Builders Club, внутриигровые предметы для своего аватара и покупки платных игр. Робуксы можно сравнить с реальными деньгами — их всегда мало.

Сколько стоят робуксы

Цена за одного Robux в Roblox зависит от количества. Выгоднее приобретать их пакетами — по 40, 80, 400, 800, 1700, 4500, 10 000 или 22 500 штук.

40 робуксов — примерно 30 рублей (1 робукс обойдётся в 0,75 рубля)

80 робуксов — примерно 99 рублей (1 робукс обойдётся в 1,1275 рубля)

400 робуксов — примерно 449 рублей (1 робукс обойдётся в 1,125 рубля)

800 робуксов — примерно 899 рублей (1 робукс обойдётся в 1,1237 рубля)

1700 робуксов — примерно 1790 рублей (1 робукс обойдётся в 1,0529 рубля)

4500 робуксов — примерно 4690 рублей (1 робукс обойдётся в 1,0422 рубля)

10 000 робуксов — примерно 9490 рублей (1 робукс обойдётся в 0,949 рубля)

22 500 робуксов — примерно 13 790 рублей (1 робукс обойдётся в 0,612 рубля).

Робуксы Фото: Roblox

Как получить робуксы бесплатно

Есть как трудные, но безопасные способы, так и совсем лёгкие, но рискованные. Мы расскажем обо всех способах получения робуксов.

Создавайте свои игры на платформе

Стать разработчиком игр — лучший способ обогатиться робуксами. Вы можете создать свою собственную игру и сделать её платной. Тогда другим игрокам придётся потратить робуксы, чтобы в неё поиграть. Другой вариант — создать бесплатную игру в Roblox, но включить в неё платные предметы.

Когда игроки потратят робуксы на предметы в вашей игре, они пойдут напрямую в ваш кошелёк. Вы также можете сделать игровой пропуск, предоставив особые привилегии типа платных способностей и двойного опыта.

Участвуйте в розыгрышах призов и конкурсах

Классический способ получить немного робуксов — победить в розыгрышах, где подарочные карты с робуксами входят в число призов. Стримеры, влиятельные лица и бренды часто организуют такие мероприятия для продвижения своих товаров. Но выиграть в конкурсе сложно. Вы должны быть не только активны в соцсетях, но и очень удачливы.

Roblox Фото: Roblox

Продавайте свои виртуальные предметы в Roblox

Продажа одежды, аксессуаров и других виртуальных предметов в Roblox — один из наиболее предпочтительных способов заработать робуксы. Однако это не совсем бесплатно. Для начала вы должны приобрести премиум-статус, тогда вы сможете создавать футболки или брюки для дальнейшей продажи.

Изготовление рубашки или штанов в Roblox стоит 10 робуксов, но игроки могут изготавливать футболки бесплатно. Если рубашки и штаны облегают всё тело аватара, то футболка присутствует только на груди. Футболки продаются минимум за два робукса, а рубашки и брюки — за пять.

Забирайте бесплатные вещи и продавайте их со временем

Не забывайте забирать все бесплатные вещи, раздаваемые в рамках какой-либо акции или праздника. Со временем они могут стать эксклюзивными и уникальными. Помните золотые слитки, которые раздавали бесплатно 100 млн пользователей? Так вот теперь они стоят 160 робуксов.

Roblox Фото: Roblox

Создайте геймпасс в игре Please donate me

Это обычная игра, где вы можете продавать вещи и предметы, делать пожертвования или принимать робуксы от других за банальное спасибо. Для этого нужно создать геймпасс с указанием суммы, которую вы хотите получить от других. Это что-то наподобие стенда с табличками, на которых указывается сумма доната.

Вы получите не все робуксы, которые вам задонатят, так как 30% забирают разработчики в виде налога, ещё 10% отходят создателю режима.

Видео доступно на YouTube-канале АДИША (РОБЛОКС). Права на видео принадлежат Roblox.

Получайте робуксы за активность в сторонних приложениях

Этот способ достаточно рискованный, потому что легко можно нарваться на мошенников. Однако не все приложения или сайты хотят украсть ваш аккаунт или данные от него. Есть, конечно же, и чистые приложения, которым можно доверять — к примеру, Roblominer и Robux Playbite.

Это платформы с простенькими мобильными играми, в которых можно зависнуть на часок-другой в обмен на робуксы. Играя в игры, вы будете зарабатывать очки. Если удалось накопить определённое количество очков, то их можно обменять на робуксы. Правда, такой способ очень долгий — придётся буквально затеряться в этих играх, чтобы вывести хотя бы 100 робуксов.

Получайте бесплатные робуксы ежемесячно через Roblox Premium

Если же вы всё-таки готовы немного раскошелиться на Roblox, то лучший способ получать робуксы каждый месяц — это приобрести членство в Roblox Premium. В Roblox есть несколько уровней членства. Каждый из них даёт разное количество бесплатных Robux в качестве ежемесячной выплаты.

За $ 4,99 вы будете получать по 450 робуксов ежемесячно. За $ 9,99 — 1000 робуксов. И за $ 19,99 — 2200. Ещё одним преимуществом подписки стали скидки. Вместе с подпиской вам будет полагаться 10-процентная скидка при каждой покупке Robux. Это выгоднее, чем просто покупать робуксы в магазине.