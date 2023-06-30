Великолепный эксклюзив PS5: какой получилась Final Fantasy 16

Настолько крутых эпика и постановки вы ещё не видели.

Final Fantasy 16 — очень странная игра. Боёвка в ней раскрывается только спустя часов пять, графика местами пришла прямо с PS3, производительность порой проседает, а побочные квесты настолько ужасны, что их стыдно проходить. Вот только оторваться от новинки Square Enix всё равно не получается. Секрет в запредельном эпике, интригующем сюжете и постановке, которая то и дело сносит крышу.

В итоге на минусы не обращаешь внимания, а после прохождения испытываешь исключительно восторг. Если искали классную одиночную игру без открытого мира и прочей ерунды, даже не читайте обзор — Final Fantasy 16 гарантированно вам подойдёт.

Видео доступно на YouTube-канале Final Fantasy. Права на видео принадлежат Square Enix.

Эпичность превыше всего

Поначалу сюжет кажется простым. События разворачиваются в фэнтезийном мире, который потихоньку пожирает мор. Огромные территории переполняет скверна, монстры бегут с насиженных мест и нападают на людей, беженцев становится всё больше. Вместо того чтобы сплотиться и разобраться с угрозой, королевства только чаще враждуют: они хитрят, объявляют войны и переманивают к себе полубогов.

Чем дольше играешь в Final Fantasy 16, тем сильнее проникаешься сценарием. Авторы идеально прописали персонажей и придумали интриги, которые удивляют до финала. Что бы ни происходило на экране, чувствуешь: разработчики любили своих героев и выложились на максимум.

Взять хотя бы злодеев, которых трудно ненавидеть. Негодяи творят бесчинства и убивают хороших ребят, но их решения всегда понятны и имеют под собой фундамент. Люди запутались, свернули не туда, были обмануты или добиваются благой цели слишком высокой ценой.

Порой с ними хочется не драться, а по-человечески поговорить. И если злодеи всё же погибают, становится как-то грустно на душе.

Новая «Финалка» — самая мрачная в серии Фото: Square Enix

Хотя главная особенность – в эпичности происходящего. Авторы постоянно показывают предательства, смерть важных персонажей, разборки огромных армий и драки колоссальных титанов.

Если описывать обычный час в Final Fantasy 16, он будет выглядеть так. Врываемся в замок и рубим охрану, эпически сражаемся с боссом и теряем друга, бежим на крышу и мстим в лютой баталии, несёмся из крепости, которую крушит полубог, любуемся разносящим округу торнадо и участвуем в сражении титанов.

Для игры это стандартная ситуация. Подобная эпичность повторяется раз за разом, а эпика со временем становится всё больше. В итоге накал страстей и драма становятся чуть ли не главной причиной для прохождения. Оторваться от Final Fantasy 16 невозможно, ведь интересно узнать, что дальше.

Гигантский всадник разносит армию — всё как обычно (для FF16) Фото: Square Enix

Также разработчиков стоит похвалить за идеальное обращение с мифологией. В Final Fantasy 16 запутанный мир со множеством империй, важных персонажей и законов, но разобраться во всём легко. Встретили что-то неизвестное или кого-то забытого? Просто зажмите тачпад на геймпаде и увидите краткие доходчивые объяснения про действующих лиц и локацию. В них будет только та информация, которая относится к текущей ситуации.

Лезть в огромный справочник и искать ответы всегда неудобно. А в «Финалке» любые вопросы отпадают после пары кликов.

Такой справочник должен быть в каждой игре Фото: Square Enix

Драки шикарные, но…

В Final Fantasy 16 нет открытого мира, миллиона активностей и навороченной системы прокачки. Это старомодная линейная игра с акцентом на зрелищность и нескончаемый драйв.

Отвлечься можно разве что на сбор материалов для крафта и побочные задания. Хотя сайды можно и пропустить — уж больно нудными они получились. Если в основном сюжете герой разносит титанов, то в побочках становится мальчиком на побегушках, который подаёт хлам и убивает рядовых мобов.

Впрочем, разносить врагов весело — пусть и не с самого начала игры. Первые шесть часов боевая система слишком примитивная. Молодой герой мало что умеет: он заливает арены огнём, уворачивается от ударов в эффектном слоу мо и брутально добивает негодяев.

Вся эта система завязана на паре кнопок. На «квадратик» бьём, на «треугольник» стреляем, на «кружок» телепортируемся к противнику. Также иногда уходим от удара и активируем способности — хотя с медальонами для снижения сложности, которые вручают сразу, даже эти действия выполняются автоматически.

Чем дальше, тем веселее бои Фото: Square Enix

Конечно, разработчики стараются разбавить двухкнопочные бои интересными врагами, QTE-сценами и завораживающими пируэтами, но выходит всё равно скучновато. Не помогает даже простенькая прокачка с горстью дополнительных способностей и усилений.

Учитывая, что боёв много, в завязке часть игроков огорчатся. Не спешите выключать игру — примерно на шестом часу Final Fantasy 16 покажет истинное лицо. В этот момент герой впитает новые силы, список его способностей расширится. А ведь похищать новые перки мы будем почти до концовки.

Ближе к финалу герой уже комбинирует множество стихий и проворачивает невероятные комбинации в стиле Данте из Devil May Cry. При этом разработчики умело подталкивают к экспериментам. Всё же у врагов разные уязвимости, а половина ачивок завязана на сочетании крутых приёмов.

Бои гигантских полубогов Фото: Square Enix

Иногда авторы дают расслабиться и устраивают битву титанов. В такие моменты геймплей упрощается, зато эпика становится в разы больше. Гиганты не просто беспощадно колотят друг друга, но также отрывают конечности, разносят окружение, взмывают в небо и впечатляют эффектами.

Игра и для PS3, и для PS5

В Final Fantasy 16 часто встречаются анимации времён PS4 и местами скудные локации поколения PS3, да ещё и FPS часто скачет — правда, это проблема только в режиме производительности. На «качестве» просадки встречаются лишь в самых безумных боях.

Вот только ругать «Финалку» за графику язык не поворачивается. Дело в роскошных освещении и дизайне. К примеру, представьте болото. Наверное, на ум сразу приходят унылые локации из игр FromSoftware. А теперь взгляните на болото из Final Fantasy 16. Это атмосферное место с приятными светом и отражениями, больше всего напоминающее «Ведьмака 3». На локации интересно находиться — тем более исследование сопровождают кат-сцены и приличная постановка.

Оказывается, болота бывают красивыми Фото: Square Enix

И не забывайте, что в игре десятки уникальных локаций. Мы прогуляемся по горам, заглянем в светлый город, зачистим тёмные леса, захватим замки, подерёмся на просторных полях и много чего ещё. Такой подход делает «Финалку» чертовски красивой игрой.

Стоит играть?

Если не любите ощущать незримую руку режиссёра и обычно развлекаете себя сами, пройдите другой проект — например, новую «Зельду». Но игроки, которые ищут линейный блокбастер с хорошим сюжетом и зрелищными боями, обязаны оценить Final Fantasy 16. Всё же настолько эпичных игр не выходило очень давно.

Понравилось

Весёлые бои (начиная с шестого часа)

Эпический сюжет с интригами и драмой

Разнообразные локации и отличный визуал.

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