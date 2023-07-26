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Всё про iPhone 15: что мы знаем про грядущую новинку Apple

Ежегодно в сентябре Apple проводит презентацию, в рамках которой представляет свои новые смартфоны. 2024-й не станет исключением. Модельная линейка iPhone пополнится четырьмя новыми телефонами.

Цвета, модели и размеры iPhone 15

Как и в случае с iPhone 14, будет представлено два смартфона меньшего дисплея и две 6,7-дюймовые модели. То бишь обычные iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также прокачанные iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

В общем, ничего нового, хотя по слухам Apple планировала переименовать iPhone Pro Max в iPhone Ultra, но отказалась от этой идеи. Ведь в этом случае пришлось бы выделять новый смартфон от меньшего iPhone Pro не только увеличенным экраном, но и новыми характеристиками.

iPhone 15 Фото: tomsguide

Касательно цветов: в начале этого года журналисты издания 9to5Mac рассказали, что Apple работает над специальным тёмно-красным iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Стандартный iPhone 15 также получит уникальные цвета — тёмно-розовый и светло-голубой. Вдобавок базовые смартфоны ещё могут получить мятно-зелёный цвет.

Остальные цвета ожидаются стандартными: белый, чёрный и золотой.

Красный iPhone 15 Pro и Pro Max Фото: Prone Arena

Дата выхода и цена iPhone 15

Последние два поколения iPhone были анонсированы в середине сентября и до 20-х чисел месяца поступали в магазины. В этот раз может произойти задержка.

Аналитик по ценным бумагам Bank of America сообщил, что Apple может анонсировать новые iPhone в сентябре, но выпустить их позже, в октябре-декабре. Причины вероятной задержки он не назвал, но если это окажется правдой, то новые iPhone увидят свет не в сентябре, а в октябре, ноябре или даже в декабре.

С ценой пока определённости нет: СМИ сообщают, что в Apple обсуждают потенциальное повышение цен на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, однако окончательное решение не принято. Со стоимостью новинок в России загадывать вообще нет смысла — очень много зависит от курса рубля в момент выхода.

Рендеры iPhone 15 Фото: Phone Arena

Дизайн iPhone 15

Apple признала, что должна соблюдать законодательство ЕС и отказаться от своего фирменного порта Lightning в пользу разъема USB-C. Мандат вступит в силу не раньше 2024 года, но всё указывает, что Apple может убрать Lightning из своих смартфонов раньше. То есть уже в iPhone 15.

Новый разъём может значительно увеличить скорость передачи данных. В новом порту может использоваться технология Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с), которая примерно в 10 раз быстрее текущего стандарта Lightning (0,48 Гбит/с).

Впрочем, Thunderbolt 3 могут получить не все модели в серии. По данным Forbes, Apple может придерживаться скоростей USB 2.0 для базовой модели и Plus, в то время как Thunderbolt 3 станет своего рода фишкой для Pro и Pro Max.

Последним iPhone с изогнутыми краями был iPhone 11 Pro Max. Спустя четыре года Apple вновь может вернуться к этой истории. Действительно, на слитых муляжах моделей iPhone 15 показаны устройства с закруглёнными краями, которые соответствуют форме и размеру современных iPhone.

Кроме того, все модели iPhone 15 могут иметь более тонкие изогнутые рамки и заднюю панель из матового стекла вместо обычного разделения глянца и матовости в моделях non-Pro и Pro.

Изменениям подвергнется и выступ камеры на задней панели iPhone 15. Каким образом — не сообщается, кроме того, что он будет больше и толще, чем раньше. Значительно увеличатся в размерах и камеры на iPhone 15 Pro. А вот линзы флагманского iPhone 15 Pro Max увеличивать не планируют. По слухам, они могут оснащаться новым объективом с перископическим зумом.

Сравнение размера камер 14 Pro и 15 Pro Фото: Tom's Guide

Просочившиеся чехлы для iPhone 15 Pro намекают на возможные изменения дизайна для телефонов более высокого класса от Apple. В чехлах изменены положение кнопок питания и регулировки громкости; также имеется вырез для новой кнопки «Действие» — она должна заменить регулировку отключения звука.

«Действие» будет программируемым — на неё можно выбрать какое-то действие, например, сделать кнопкой для включения камеры или запуска таймера.

Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что все модели iPhone 15 получат Dynamic Island, что подтверждается якобы фотографиями стандартного iPhone 15. Но дисплея нового поколения с адаптивной частотой обновления в обычном iPhone 15 ждать не стоит.

По словам аналитика Росса Янга, частота обновления 120 Гц не появится на всех стандартных моделях iPhone до 2025 года. Это означает, что стандартные модели iPhone будут оснащаться старыми дисплеями LTPS ещё два года.

Рендеры iPhone 15 Фото: Phone Arena

Размеры и характеристики дисплея Apple iPhone 15

Было бы совсем неудивительно, если бы iPhone 15 получился таким же, как iPhone 14, с точки зрения дизайна. Но, похоже, новый смартфон будет отличаться от своего предшественника как минимум размером дисплея.

Ходят слухи, что стандартный iPhone нового поколения получит 6,2-дюймовый дисплей — у iPhone 14 был 6,1-дюймовый дисплей.

iPhone 15 Pro Max получит дисплей с яркостью в 2500 нит. Это было бы намного выше номинальных 2000 нит в iPhone 14 Pro Max — в таком случае новый дисплей стал бы самым ярким за всю историю смартфонов.

Какой процессор установят в iPhone 15

Не все модели iPhone 14 получили обновлённый процессор: iPhone 14 Pro были построены на совершенно новом чипсете A16 Bionic, а обычный iPhone 14 использовал слегка усовершенствованную версию A15 с iPhone 13. Похоже, ничего не поменяется: iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат новый чип A17 Bionic, а обычные iPhone 15 будут построены на прошлогоднем A16 Bionic с iPhone 14 Pro.

В ещё одном отчёте TrendForce утверждается, что Apple планирует увеличить ёмкость и технические характеристики оперативной памяти iPhone 15. Модели Pro могут получить увеличение оперативной памяти до 8 ГБ.

Это мало что говорит нам о потенциальной производительности, но ожидается, что A17 будет первым процессором, который будет построен на новом 3-нм технологическом процессе. Это, несомненно, благоприятно скажется на скорости устройств и их эффективности. В частности, производитель чипов TSMC прогнозирует повышение энергоэффективности на 35 процентов, что является хорошим предзнаменованием для работы батареи iPhone 15 Pro.

Рендер iPhone 15 Фото: Tom's Guide

Батарея в iPhone 15

Уже точно известно, что все iPhone 15 получат батареи значительно бóльшего размера по сравнению с аналогичными в iPhone 14.

iPhone 15 (по слухам) — ёмкость батареи 3,877 мАч

iPhone 14 — ёмкость батареи 3,279 мАч

iPhone 15 Plus (по слухам) — ёмкость батареи 4,912 мАч

iPhone 14 Plus — 4,323 мАч

iPhone 15 Pro (по слухам) — 3,650 мАч

iPhone 14 Pro — 3,200 мАч

iPhone 15 Pro Max (по слухам) — 4,852 мАч

iPhone 14 Pro Max — 4,323 мАч

Исторически так сложилось, что «Айфоны» имели батареи меньшего размера по сравнению со смартфонами на Android. Однако теперь эта грань может исчезнуть. Так, например, Samsung Galaxy S23 Plus имеет размер дисплея в 6,7 дюйма, но использует батарею ёмкостью 4700 мАч, что меньше предполагаемых размеров батарей в iPhone 15 Plus и Pro Max.

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Так что прежде всего нужно знать о новом смартфоне? Давайте пройдёмся по ожидаемым новшествам ещё раз. Если вам, например, не захотелось читать весь текст с самого начала:

вместо Lightning в iPhone 15 будет USB-C;

обычный iPhone 15 получит тёмно-розовый и светло-голубой цвет;

тёмно-красный цвет (бордовый) планируется только в iPhone 15 Pro;

релиз iPhone 15 может задержаться до октября или ноября;

iPhone 15 может получить изогнутые края;

все модели будут иметь более тонкие изогнутые рамки;

смартфоны получат заднюю панель из матового стекла;

выступ камеры на задней панели iPhone 15 будет больше и толще;

увеличатся в размерах камеры на iPhone 15 Pro;

все модели iPhone 15 получат Dynamic Island;

частота обновления экрана в 120 Гц останется фишкой iPhone 15 Pro;

обычный iPhone 15 может получить 6,2-дюймовый дисплей;

iPhone 15 Pro Max станет самым ярким смартфоном на рынке;

все iPhone 15 получат батареи значительно большего размера.

Посмотрим, что из этого сбудется уже в ближайшее время.