Кто ты из новых «Папиных дочек»: тест для фанатов сериала
Ты Лиза, Софья, Диана, Арина… или отец семейства Веник?
Недавно вышел первый сезон сериала «Папины дочки: Новые». Это продолжение культового ситкома «Папины дочки» (2007–2013).
Мы подготовили тест, чтобы вы могли узнать, кто же из новых «Папиных дочек» ближе всего вам по характеру.
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Сюжет нового сериала рассказывает о том, как Веник столкнулся с проклятием семейства Васнецовых. В канун годовщины от него ушла жена Даша и оставила четверых дочерей: Соню, Лизу, Диану и Арину. Один Веник не справляется, поэтому ему приходится заручиться поддержкой друзей семьи и повзрослевших героев оригинального сериала.
В первом сезоне можно увидеть Галину Сергеевну, Машу, Женю, взрослую Пуговку, секретаршу Тамару, Сергея Алексеевича и других. Возможно, когда-нибудь мы увидим и повзрослевшую Дашу!
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