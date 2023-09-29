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Кто ты из «Папиных дочек» (2023): Лиза, Софья, Диана, Арина, Веник, тест

Кто ты из новых «Папиных дочек»: тест для фанатов сериала
Анатолий Лукманов
Тест: кто ты из «Папиных дочек» (2023)
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Ты Лиза, Софья, Диана, Арина… или отец семейства Веник?

Недавно вышел первый сезон сериала «Папины дочки: Новые». Это продолжение культового ситкома «Папины дочки» (2007–2013).

Мы подготовили тест, чтобы вы могли узнать, кто же из новых «Папиных дочек» ближе всего вам по характеру.

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Расписание выхода серий первого сезона сериала «Папины дочки: Новые»

Сюжет нового сериала рассказывает о том, как Веник столкнулся с проклятием семейства Васнецовых. В канун годовщины от него ушла жена Даша и оставила четверых дочерей: Соню, Лизу, Диану и Арину. Один Веник не справляется, поэтому ему приходится заручиться поддержкой друзей семьи и повзрослевших героев оригинального сериала.

В первом сезоне можно увидеть Галину Сергеевну, Машу, Женю, взрослую Пуговку, секретаршу Тамару, Сергея Алексеевича и других. Возможно, когда-нибудь мы увидим и повзрослевшую Дашу!

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