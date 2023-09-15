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Сериал «Папины дочки: Новые»: первый сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Папины дочки: Новые»
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Уже 18 сентября состоится премьера сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. Шоу расскажет историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.

В первый сезон новых «Папиных дочек» войдёт 20 серий — их будут показывать на протяжении трёх недель с понедельника по четверг в 19:00 на телеканале СТС. После этого они станут доступны в онлайн-кинотеатре START. Финал сезона состоится уже 5 октября.

Расписание сериала «Папины дочки: Новые»

ЭпизодДата выхода
1-я серия18 сентября
2-я серия18 сентября
3-я серия18 сентября
4-я серия19 сентября
5-я серия19 сентября
6-я серия20 сентября
7-я серия20 сентября
8-я серия21 сентября
9-я серия21 сентября
10-я серия25 сентября
11-я серия25 сентября
12-я серия26 сентября
13-я серия26 сентября
14-я серия27 сентября
15-я серия27 сентября
16-я серия28 сентября
17-я серия2 октября
18-я серия3 октября
19-я серия4 октября
20-я серия5 октября
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