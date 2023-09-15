Расписание выхода серий первого сезона сериала «Папины дочки: Новые»
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Уже 18 сентября состоится премьера сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. Шоу расскажет историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.
В первый сезон новых «Папиных дочек» войдёт 20 серий — их будут показывать на протяжении трёх недель с понедельника по четверг в 19:00 на телеканале СТС. После этого они станут доступны в онлайн-кинотеатре START. Финал сезона состоится уже 5 октября.
Расписание сериала «Папины дочки: Новые»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|18 сентября
|2-я серия
|18 сентября
|3-я серия
|18 сентября
|4-я серия
|19 сентября
|5-я серия
|19 сентября
|6-я серия
|20 сентября
|7-я серия
|20 сентября
|8-я серия
|21 сентября
|9-я серия
|21 сентября
|10-я серия
|25 сентября
|11-я серия
|25 сентября
|12-я серия
|26 сентября
|13-я серия
|26 сентября
|14-я серия
|27 сентября
|15-я серия
|27 сентября
|16-я серия
|28 сентября
|17-я серия
|2 октября
|18-я серия
|3 октября
|19-я серия
|4 октября
|20-я серия
|5 октября
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