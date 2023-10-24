Бэтмен в сторону: обзор «Человека-паука 2» — лучшей игры про супергероев в истории

Когда вышел первый «Человек-паук», геймеры разделились на два лагеря. Одни называли новинку самой-самой лучшей супергеройской игрой в истории, другие не забывали про Batman: Arkham Knight. Там и графика до сих достойная, и драться со злодеями всё ещё интересно.

Кажется, теперь со спором покончено. При всём уважении к Бэтмену именно «Человек-паук 2» забирает первенство. Всё же столь грандиозные постановка и режиссура в играх встречаются редко.

«Человек-паук 2»: как играть?

Игра вышла только на PS5. Цены начинаются от 5000 рублей — это в турецком PS Store. Есть русские озвучка и субтитры. Со временем игра наверняка появится на ПК — вероятно, к концу 2025 года.

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Эпик, драм и постановка

«Человек-паук 2» неидеальный. Почему лица героев стали пластиковыми? Ощущение, что в недавнем ремастере Паркер и компания выглядели лучше. В новинке только у Крэйвена и Чёрной кошки однозначно хорошие лица.

Ещё и не все квесты хорошие. Разработчики хотели подчеркнуть, что главный герой — дружелюбный сосед, который помогает даже с мелочами. Вот только спецы из Insomniac явно перестарались: это доказывает нудный квест, где студенты превращают Моралеса в фотографа и заставляют летать за дроном. Как не уснуть в процессе?

При желании можно отыскать миллион таких проблем: мол, играть за паукобота скучно, а необязательные активности порой однотипные. Вот только на фоне всей игры это крохи.

ЭмДжей и Питер Фото: Sony

С «Человеком-пауком 2» всё понятно с первых минут. Пока другие разработчики во вступлении вводят в курс дела и спускают на героя разных слабаков, Insomniac Games сталкивает Пауков с Песочным человеком. Злодей разрастается до размеров небоскрёба, разносит район и создаёт армию приспешников.

Поставлено сражение с присущей студии эпичностью. Высотки рушатся, экран переполняют эффекты, жизни героев и мирных граждан постоянно висят на волоске. В результате после победы остаётся лишь одна эмоция.

Вааааауу!

Впрочем, вскоре становится ясно: схватка с Песочным человеком — мелкая интрижка перед встречей с истинным злом. Всё же Крэйвен уже готовится к охоте, симбиот потирает лапки перед встречей с новым носителем, а культовые негодяи вроде Негатива и Ящера косо смотрят на Паука.

Эпик с самого начала игры Фото: Sony

Прелесть в насыщенности. Толпы негодяев подрывают округу, локации рушатся, смертоносный босс рвёт всех на части, известные персонажи трагически погибают, неожиданные повороты ошарашивают. Всё это может произойти в течение 30 минут, а постановка, естественно, будет нереальной.

С таким подходом невозможно заскучать, а разработчики ещё и креативные механики подкидывают. К примеру, в игре есть задание, где появляются магические порталы — они телепортируют ближе к врагам, помогают со зрелищными добиваниями или закидывают Паука на… впрочем, это уже спойлер. Выглядит шикарно, играется ещё лучше!

Зрелищный и драматичный момент Фото: Sony

Радует, что основная история стала ещё серьёзнее: смертей больше, проблемы понятнее, подача адекватнее. Если раньше грустные моменты были только в сюжете, то теперь пустить слезу заставят даже побочные квесты — например, тот, где попросят отыскать дедушку. Поручение на пять минут затронет темы любви, скоротечности жизни и неизбежности смерти. Чего уж говорить о драме, которая коснётся главных героев.

Способностей больше, сражения — зрелищнее

Если услышите, что в «Человеке-пауке 2» однотипная боёвка, — смело крутите пальцем у виска. В реальности всё прекрасно. Взять хотя бы множество врагов, которые заставляют крутиться как белка в колесе. Они стреляют издали, швыряют коктейли Молотова, блокируют способности, нападают с воздуха, вынуждают парировать удары — и это лишь начало списка.

К счастью, у Паука достаточно инструментов, чтобы выжить: крутые девайсы вроде механических лап за спиной, новые гаджеты, верные союзники. Даже главных героев теперь двое — Моралес хорош в стелсе и атаках по области, а Паркер сильнее бьёт и лучше справляется с элитными мобами.

Множество типов врагов, интересные гаджеты и способности, зрелищные атаки Пауков — всё это делает боевую систему приятной. Поэтому даже 20-й по счёту лагерь неприятеля хочется зачистить.

Парить над Нью-Йорком приятно Фото: Sony

Полёты по городу тоже доработали. Помните моменты, когда Паук с трудом летал по парку, где не за что зацепиться? Проблему решили за счёт технологичных крыльев. С ними можно легко перелететь через реку и другие места без высоток — особенно если поймать поток ветра.

Визуал отличный — пусть и не прорывной

Разработчики приучили геймеров к тяжёлому выбору: либо 60 FPS, либо отличная картинка с рейтрейсингом. К счастью, Insomniac Games сломала шаблон — в игре при 60 кадрах прекрасная графика.

В визуале нет ничего прорывного с большой буквы, а некоторым локациям не хватает проработки, но в основном игра выглядит отменно. Нью-Йорк симпатичный, отражениями залюбуешься, костюмы полны деталей. Если цените игры за графику, «Человек-паук 2» не разочарует.

В игре полно завораживающих кадров Фото: Sony

«Человек-паук 2»: стоит ли играть?

У Insomniac Games снова получился прекрасный экшен, который отлично выглядит, впечатляет постановкой и развлекает геймплеем. Конечно, это не главный хит года, но точно главная супергеройская игра в истории. Пропустить Spider-Man 2 стоит лишь хейтерам людей с суперсилой, всем остальным — играть!

Понравилось

Идеальная постановка

Захватывающие бои с обилием приёмов и гаджетов

Приятная история с запоминающимися злодеями и неожиданными поворотами

Игра отлично выглядит.

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