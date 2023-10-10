Ubisoft дарит надежду: Assassin's Creed Mirage оправдала ожидания старых фанатов

Фанаты Assassin’s Creed, которые когда-то бегали по крышам Флоренции и плавали по Карибскому заливу, с болью смотрели на последние части. Огромные и пустые поля вместо компактного и проработанного города, фэнтезийные мечи со стихийными эффектами, система уровней, которая не позволяет тихо убить кого угодно. Всё это заставляло старичков тосковать по былым временам.

К счастью, в Assassin’s Creed Mirage разработчики пообещали возвращение к корням с нормальным паркуром и ставкой на стелс. Но что из этого получилось?

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Сюжет оценят только фанаты

Ubisoft говорила, что сюжет Assassin’s Creed Mirage не потребует знаний о вселенной. Всё же перед нами приквел о персонажах, которые в будущем поплывут в Англию и подружатся с Эйвор из AC Valhalla.

На деле сценаристы так и не придумали историю, которая хоть как-то заинтересует новичков. Кампания рассчитана примерно на 14 часов, и почти всё это время герои выкашивают таинственных негодяев. Скорее всего, после финала вы не вспомните имена своих жертв и союзников. Действительно интересным выдался разве что финал, где есть неожиданный поворот и неоднозначная развязка.

Фанаты серии (или хотя бы поклонники «Вальгаллы») тоже не сойдут с ума от восторга, но получат в разы больше удовольствия. Они будут с интересом поглядывать в сторону жуткого джинна, улыбнутся при встрече с Рошан и активно возьмутся за поиски гробницы Ису.

Главный герой Басим тоже раскроется лишь для тех, кто знает о сюжете прошлой части. Там ассасин с востока был одним из важнейших персонажей и пару раз сильно удивил. Как он превратился в свою версию из Valhalla? В Mirage вы пройдёте с ним большой путь и обо всём узнаете.

Становление ассасином Фото: Ubisoft

В игре корявые драки, но приятный стелс

Помните запредельное количество боевых умений из «Вальгаллы»? Герой агрессивно прыгал на врагов, метал топоры, валил всех в приступе ярости и натравливал волка. В новой игре про всё это забыли, оставив лишь минимум умений. Басим умеет наносить стандартные удары, уклоняться и парировать.

Проблема в том, что упрощённые сражения стали нереально унылыми. Они сводятся к банальной схеме: ждёшь удар, парируешь и убиваешь оппонента контратакой. Так разработчики совсем уж открыто намекают, что проходить «Мираж» стоит исключительно скрытно. Жаль, что не всегда это возможно: в некоторых сюжетных и побочных заданиях драки обязательны, а очень редкие элитные враги по-прежнему не умирают после скрытого удара.

Многие места можно пройти, даже никого не убив Фото: Ubisoft

Когда Басима не подталкивают к мордобою, новая Assassin’s Creed преображается. Герой снова эффектно прыгает и карабкается по зданиям, в его арсенале полно полезных штук вроде метательных ножей и дымовых бомб, а каждая крепость напоминает головоломку. Есть ли способ незаметно обойти охрану? Как забраться на крышу, если путь преграждают шипы? Что сделать, чтобы выманить цель из укрытия?

Идеальный налёт требует внимания и аккуратности. Устраните мешающего разведке стрелка, отметьте охрану орлом, с умом используйте снаряжение, найдите идеальный момент для убийства патруля, ловко проберитесь в нужное место. Если всё получается, испытываешь восторг — не такой, как от сложнейших дел в Hitman, но близко.

Во время вылазок порой попадаешься стражникам на глаза, но о драке вообще не думаешь — лучше сбежать и отсидеться в кустах. Агрессивное прохождение ещё и наказывается: стражи становится больше, жители начинают вопить при виде Басима, а элитные бойцы выходят на охоту.

При убийстве сверху этот наряд оглушает врагов поблизости Фото: Ubisoft

Любопытно, что паркур и стелс далеки от идеала. Всё же движения Дориана из Assassin’s Creed Unity были разнообразнее и изысканнее. Впрочем, возвращение к старой концепции всё равно радует и неплохо развлекает.

Багдад красивый и детальный, но скучноватый

Во время прохождения Assassin’s Creed Mirage я часто думал о «Вальгалле» с её разнообразными локациями. Заснеженные горы, густые леса, полуразрушенные крепости, бескрайние поля — чего там только не было. Правда, потом вспоминал сомнительную проработку уровней: чего стоит дополнение «Осада Парижа», где столица Франции превратилась в захудалую деревушку.

В новой игре нет того масштаба, зато основная локация шикарно проработана. Все важные события разворачиваются в небольшом городе, где на каждом шагу есть достопримечательности, вычурные постройки, приятные рынки и прочие точки интереса. Я не люблю пустыни и восточную цветовую гамму, но всё равно очаровался Багдадом.

Над городом хорошо поработали не только в плане дизайна, но и геймплея. При беге по крышам всегда можешь простроить в голове маршрут: куда прыгать, за что зацепиться, где спрятаться. Быть может, пару раз вы окажетесь в тупике, однако остальное время будете ловко прыгать по балкам во всех направлениях.

Красиво ведь! Фото: Ubisoft

Сочетание камерности и проработки идеально подходит Assassin’s Creed Mirage. С таким подходом даже второстепенные занятия кажутся осмысленными. К примеру, в игре есть коллекционные предметы — потратьте час на сбор пяти штук и получите лучший костюм в игре. Получается, времени ушло немного, а отдача достойная.

Увы, проработанным вышел только Багдад. Стоит выйти за его пределы, как заметите солидные просторы, где почти ничего нет. Высокая скала, брошенный лагерь, плантация, небольшая деревня, озеро — вот и всё, что встретится на пути. Не спасает даже пара секретных локаций для внимательных игроков.

Багдад местами ну очень красивый Фото: Ubisoft

Assassin’s Creed Mirage: стоит ли играть?

Изначально Assassin’s Creed Mirage была очередным дополнением для Valhalla. Неудивительно, что в техническом плане новинка устарела, а стелс и паркур пусть и адекватные, но уступают вышедшей в 2014-м Unity.

Главное, что после новой игры остаётся надежда на успешное возвращение серии к истокам. Если дать той же команде время и деньги на создание полноценной номерной части, есть шанс получить безоговорочный хит. Пока же у разработчиков получилось достойное приключение, которое понравится фанатам серии и, скорее всего, разочарует остальных.

Понравилось:

проработанный и красивый Багдад;

лазать по стенам и тихо всех выносить весело;

в сюжете полно отсылок для фанатов.

Не понравилось: