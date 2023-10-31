Новая игра про Робокопа возрождает культовые фильмы. Обзор RoboCop: Rogue City

Если о «Терминаторе», «Хищнике» и «Рембо» регулярно вспоминают, то «Робокопа» постигло забвение. В 2014 году вышел неудачный перезапуск и с тех пор франшиза просто валяется (ну, кроме скромного появления в Fortnite).

Всё же «Робокоп» выделялся особенно депрессивным взглядом на будущее и философскими размышлениями на тему человечности. К счастью, команда Teyon, ранее уже отметившаяся неплохой Terminator: Resistance, вспомнила о герое в броне и выпустило шутер RoboCop: Rogue City. Каким он получился?

Примечание. Ключ прислали за сутки до эмбарго, поэтому я успел наиграть всего шесть часов. Если мнение изменится после полного прохождения, текст будет скорректирован.

RoboCop: Rogue City: как играть?

2 ноября игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Есть русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Nacon.

Человек в роботе или робот в человеке?

Когда-то Алекс Мерфи был крутым полицейским, который попал в засаду и трагически погиб. Учёные взяли останки тела, заковали его в броню и создали робота. Теперь Робокоп бродит по мрачным улицам Детройта и безостановочно стреляет по преступникам.

К началу игры герой истребил множество банд, но для коллег и мирных жителей так и не стал своим. Боссы не видят в нём личности и обещают вырубить за любой сбой, а люди боятся: вдруг железяка слетит с катушек и всех убьёт. К тому же Робокоп периодически глючит и окунается в видения о прошлой жизни с семейными посиделками, красивой женой и сыном, мечтающим пойти по стопам отца.

Даже этот выбор влияет на шкалу человечности. Фото: Nacon

К роли Алекса Мерфи и Робокопа вернулся актёр Питер Уэллер, который исполнял персонажа в классических фильмах. Вдобавок сама игра технически продолжает старые картины.

Именно драма Алекса Мерфи становится центром сюжета. Кто же он: робот или человек? Это зависит от вас. Герой постоянно выслушивает критику и принимает решения. Что делать с малолетним преступником: отправить за решётку или дать шанс на искупление? А как быть с наглыми хулиганами, которые сильно шумят: переломать кости или просто оставить без магнитофона? Каждый выбор влияет на шкалу человечности.

Даже главный злодей не стремится уничтожить Робокопа. Он хочет освободить героя от эмоциональных связей и стереть ограничивающие директивы (не стреляй по гражданским, не врывайся без ордера) — тем самым подарить свободу.

Фанатам знакома фамилия Антоновски Фото: Nacon

Навороченной историю не назвать. Личная драма простовата, в фильмах тему человечности уже поднимали, неожиданных поворотов нет, злодей интересен лишь поначалу. Хотя само наличие адекватного повествования радует, а знакомые персонажи и отсылки заставят фанатов светиться от счастья. Робокоп прогуляется с Энн Льюис, вспомнит о семействе Антоновски, послушает речи Уоррена Рида — хорошо, что эти персонажи вернулись.

Робокоп — машина смерти

Впрочем, кто будет играть в RoboCop: Rogue City ради сюжета? Сердце новинки — экшен, где Робокоп входит в переполненное бандитами помещение и покидает его, оставив за спиной гору трупов. Герой не сидит за укрытиями и не считает цели — он танком движется вперёд и сеет смерть. Даже спрятаться от робота нельзя: система анализа быстро подсветит негодяев.

Разработчики отлично передали тяжеловесность и силу героя. Каждый шаг отдаётся грохотом, металлические кулаки сносят головы, тяжести вроде стульев становятся метательным оружием. Ещё больше веселья добавляет реакция окружающего мира на попадания. Враги после выстрелов теряют головы и конечности, с колонн отваливается штукатурка, офисная бумага кружит по арене, в стенах образуются проходы (жаль, что только в заскриптованных местах).

Зря они развязали стрельбу Фото: Nacon

При этом мощь не делает Робокопа бессмертным. Подонки закидывают гранатами, стреляют из пулемётов, самоубийственно взрываются поблизости, зовут на помощь других смертоносных роботов, взламывают. Умереть вполне реально, поэтому хоть и чувствуешь запредельную силу, но действуешь адекватно: активируешь ремонтные наборы, применяешь способности, обходишь турели с фланга.

Запредельное могущество, крутая стрельба, реакция врагов на попадания, разрушаемые помещения, обилие опасных оппонентов — всё это делает геймплей весёлым. Быть может, за 20 часов он утомит, но после шести часов хочется и дальше всех выкашивать.

Сканер помогает отличить бандитов от гражданских Фото: Nacon

Полуоткрытый мир с посредственными активностями

На основных заданиях героя закидывают в длинные коридоры, где нужно идти вперёд и всех убивать. Зато между миссиями Робокоп исследует просторные улицы Детройта, где на каждом углу побочные активности. В подворотне валяется труп, на центральной улице бандиты обижают гражданских, в автосервисе негодяи промышляют угоном тачек. Можно пройтись по всем точкам интереса и решить городские проблемы.

Проблема в том, что сайд-квесты редко удивляют историей и проходятся почти без стрельбы. К примеру, расследование убийства — это ходьба из одного конца города в другой, сканирование точек интереса и общение с подозреваемыми. Все эти активности, мягко говоря, скучные. Вот только пропускать их не хочется — тогда снизите свой рейтинг и получите меньше опыта, который нужен для прокачки характеристик вроде дедукции и выносливости.

Робокоп расследует убийство Фото: Nacon

Впрочем, некоторые сайды хорошо раскрывают правила города и цепляют драмой. Чего стоит арка мелкого дилера, который ворует вещества у крутого мафиози. Вам придётся спасти недотёпу, а затем решить его судьбу.

К тому же полуоткрытый мир мрачный и красивый. Быть может, технически RoboCop: Rogue City устарела, но смотрится всё равно круто. Отсутствие навороченных текстур, красивых лиц и впечатляющих анимаций огорчают, но крутые дизайн и отражения компенсируют недочёты. Приятно встать посреди улицы и любоваться туманом, вывесками, лужами.

Детройт депрессивен и прекрасен Фото: Nacon

RoboCop: Rogue City — стоит ли играть?

Новинка не попадёт в список лучших игр года (особенно в переполненном хитами 2023-м), но фанатам олдскульных шутеров и классических боевиков про героя пропускать Rogue City точно не стоит. Тут знакомый крутой герой, приятная стрельба и множество врагов, которые после встречи с вами зрелищно лишатся головы. Этого набора достаточно, чтобы хорошо провести время.

Понравилось

Крутая стрельба, где враги теряет конечности, а помещения разлетаются;

Адекватный сюжет про драму Алекса Мерфи в духе старых фильмов;

Красивый Детройт.

Не понравилось