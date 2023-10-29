Он настолько любил Fallout, что принимал участие в работе над ним.

Мэттью Перри обожал видеоигры: однажды они помогли ему обратиться за помощью к врачам

29 октября Мэттью Перри неожиданно умер: его нашли мёртвым в собственном джакузи. По всему миру скорбят о звезде сериала «Друзья», вспоминая самые знаковые моменты его жизни. Однако также Перри был огромным поклонником видеоигр — в какой-то момент они даже спасли ему жизнь.

В далёком 2009 году на вечернем шоу Ellen актёр подарил ведущей консоль Xbox 360 и игру Fallout 3 (2008) — это для передачи традиция, что приходящий гость должен что-то принести. Вместе с презентом он поделился милой историей о том, как повредил руку во время игры — у него даже начал развиваться синдром запястного канала. Однако он настолько хотел продолжать играть, что оперативно обратился за помощью к врачам.

Просто Fallout куда больше и умнее любой игры, в которую я играл. В ней столько всего, чем можно заняться, включая возможность выбирать реплики в диалогах.

Видео доступно на YouTube-канале Joanna D. Права на видео принадлежат Syndication.

Однако на этом история не закончилась: после выхода шоу с актёром связались студия Obsidian и издатель Bethesda, чтобы предложить роль в следующей части серии — Fallout: New Vegas (2010). Сотрудничество состоялось, и Перри сыграл нетипичную для себя роль злодея по имени Бенни.

Как отмечают сами разработчики, Мэттью действительно был огромным поклонником игр.

Видео доступно на YouTube-канале NeoGamer — The Video Game Archive. Права на видео принадлежат Obsidian.

Однако сотрудничество Bethesda и Перри продолжалось и после: актёр принимал участие в продвижении Fallout 4 в 2015 году — глава по маркетингу Bethesda Softworks Пит Хайнс устроил ему эксклюзивный показ игры незадолго до её выхода.

Мэттью Перри и Пит Хайнс играют в Fallout 4 Фото: Vivien Killilea / GettyImages

Перри был таким большим поклонником Fallout, что за свою обширную карьеру так и не принял участие в работе над любой другой игрой — в мире видеоигр его голосом заговорил только герой Fallout.