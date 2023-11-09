Чего добились актёры после рекордной забастовки в Голливуде: она продлилась 118 дней

13 июля гильдия SAG-AFTRA, в которую входят 160 тысяч актёров, объявила забастовку. Участники требовали у продюсеров больше денег, повышенные бонусы за стриминговые проекты и защиту от влияния ИИ. Чтобы уладить все разногласия, понадобилось 118 дней.

«Чемпионат» объясняет, что теперь изменится в Голливуде.

Чего добились актёры?

Когда убытки стали совсем уж безумными, продюсеры согласились на требования гильдии SAG-AFTRA:

минимальные размеры оплаты труда, страховки и пенсии вырастут;

оценка успеха или провала стриминговых проектов будет прозрачной;

отчисления со стриминговых проектов станут выше;

оплачиваться будут даже дистанционные пробы;

введут «невиданные положения» по защите от угроз со стороны ИИ.

для актёров выгода от нового соглашения оценивается примерно в $ 1 млрд.

Теперь актёры вернутся к работе: съёмки самых важных проектов, среди которых «Дэдпул 3», начнут практически моментально. Производство фильма про болтливого наёмника планируют возобновить уже на этой неделе (а сегодня, напомним, уже четверг).

Почему переговоры шли почти полгода?

Актёры и раньше бунтовали, но урегулирование никогда не занимало так много времени. Прошлый рекорд был у забастовки 1980 года: тогда переговоры затянулись на 95 дней. Вот только индустрия не была настолько крупной, а о технологиях вроде стриминга никто и мечтать не мог — в итоге убытки составили $ 370 млн.

В этот раз забастовка продлилась всего на 23 дня дольше, но ущерб оценивается в $ 6 млрд!

Камнем преткновения стали требования насчёт стриминга. Дело в том, что актёры получают бонусы за успешные кинотеатральные премьеры. За удачный релиз в онлайн-кинотеатрах тоже должны доплачивать, но студии хитрят и по-разному считают просмотры, недоплачивая актёрам. Профсоюз голосовал за повышение бонусов и выбор независимого сервиса, который будет оценивать успех стриминговых проектов.

Другой важной проблемой стал ИИ. В контрактах появились пункты о праве воссоздавать внешность актёров с помощью нейросетей. Причём актёры не могли контролировать образ и получали минимальную оплату. Гильдия хотела, чтобы использование ИИ регламентировалось и высоко оплачивалось.

Постеры против ИИ Фото: Mario Tama / Getty Images

Продюсерам и гендиректорам требования показались неадекватными, поэтому они начали тянуть время. Всё же у звёзд уровня Ди Каприо достаточно денег, чтобы пережить забастовку, но у малоизвестных актёров обычно нет отложенных средств на еду и аренду жилья. Причём кто-то даже публично говорил, что студии просто переждут, пока у людей не начнут заканчиваться деньги — в итоге это только повысило давление на людей в костюмах.

Успешные коллеги поддержали новичков: к примеру, на eBay проходил аукцион, где фанаты делали ставки и выигрывали обед с Бобом Оденкёрком («Лучше звоните Солу») или помощь с кроссвордом от Наташи Лионн («Оранжевый — хит сезона»). Все средства перечисляли нуждающимся в средствах актёрам.

Забастовка продолжалась, ущерб рос, а сериалы и фильмы переносились всё дальше. Проблема коснулась даже готовых проектов. Чего стоит «Дюна 2»: её отложили, потому что Тимоти Шаламе и Зендея не могли участвовать в рекламе и посещать премьеры — для фильма с таким актёрским составом это было чрезвычайно важно.

Педро Паскаль на забастовках Фото: Mario Tama / Getty Images

Что будет с фильмами и сериалами в 2024 году

Голливудские студии возобновят работу над фильмами и сериалами. Из-за забастовки в 2024 году зрителей ждёт небольшой период контентного голода, но со временем всё придёт в норму.

Уже сейчас известно, что в работу оперативно возвращают:

«Дэдпула 3»;

третий мультфильм про Человека-паука;

«Мортал Комбат 2»;

финальный сезон «Очень странных дел»;

«Веном 3»;

«Гладиатор 2»;

«Битлджус 2»;

«Присяжный №2».

А за перенос выхода какого фильма вы переживаете больше всего?