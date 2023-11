StarCraft 2 давно стала бесплатной: там куча крутого контента, за который не надо платить

Легендарная Blizzard давно растеряла весь свой престиж и уважение. Многие ветераны покинули студию, кто-то уже и на пенсии, а лишь единицы игр студии чувствуют себя хорошо. Это не касается Heroes of the Storm, которая уже годы находится в коматозном состоянии, или Warcraft 3, которая исчезла во славу провальному ремейку Reforged.

На фоне таких перемен даже радостно, что про StarCraft 2 в Blizzard просто забыли: нет новых анонсов, нет больших планов, а на недавней выставке BlizzCon лишь приглашённый Фил Спенсер вспомнил знаменитую космическую RTS. А вслед за ним решил вспомнить и «Чемпионат».

Почему-то многие до сих пор не знают, что вот уже несколько лет StarCraft 2 — практически полностью бесплатная игра. Её можно свободно скачать в любой момент и без ограничений играть в мультиплеер и первую сюжетную кампанию, Wings of Liberty про терранов.

Это далеко не все опции, на которые не придётся тратить свои деньги. Собрали все бесплатные возможности StarCraft 2 в 2023 году.

Сюжетная кампания Wings of Liberty

После перехода на условно-бесплатную модель в 2017 году первая (и лучшая) сюжетная кампания StarCraft 2 также стала совершенно бесплатной. Около 15-20 часов кампании с парой десятков миссий — это лучшая сюжетная стратегия в реальном времени на сегодня.

Wings of Liberty — это удачное сочетание эпической космооперы про очередную войну за вселенную и бодрого космовестерна в духе сериала «Светлячок»: с дерзкими ограблениями, политическими интригами и наёмнической деятельностью.

Сбор особого газа для мутного дельца, ограбление военного поезда, сбор минералов наперегонки на планете-свалке, кража древнего артефакта на сгорающей от жара сверхновой звезды планете — сюжетная кампания терранов полна запоминающихся моментов.

Точнее, это единственная кампания в индустрии на сегодняшний день, где все задания — совершенно уникальные.

StarCraft 2 Фото: Blizzard

Лишь в одной, обучающей и второй по счёту миссии попросят просто уничтожить базу врага. И при этом все задания сопровождаются великолепными диалогами отлично прописанных персонажей, а между миссиями можно заняться делами на корабле: открыть новых юнитов, улучшить свои войска с помощью инопланетных исследований и даже поиграть в игровые автоматы.

К сожалению, продолжение истории, кампании за зергов (Heart of the Swarm) и протоссов (Legacy of the Void), уже платные.

Как и замечательный набор миссий за Нову, спецагента-«призрака» на службе у Доминиона терранов. Это единственный сюжетный контент, который по уровню проработки и уникальности может потягаться с Wings of Liberty. Но, увы, в этом вы можете убедиться лишь за деньги.

Ремейк StarCraft

Нет, речь не о StarCraft: Remastered, официальном ремейке первой части. Внутри StarCraft 2 можно пройти оригинальный Starcraft и дополнение Brood War благодаря фанатскому моду Mass Recall.

Причём это не просто воссоздание уровней через редактор карт: моддеры доделали кампании полноценные катсцены на движке, как в сиквеле, доработали экраны перед миссиями и даже внедрили в сюжет вырезанные реплики (которые можно включить в настройках — нововведение опциональное).

В Mass Recall перенесено вообще всё. Помимо оригинальных кампаний StarCraft и Brood War, можно сыграть в демо, секретные задания, вырезанные миссии и даже эксклюзивные эпизоды с версий с других платформ (например, два задания с Nintendo 64).

Видео доступно на YouTube-канале OmegaWeapon X. Права на видео принадлежат Blizzard.

В настройках мода можно подогнать под свои нужды, кажется, любую особенность игры: озвучку под каждого юнита (из первой или второй части на ваш выбор), уникальные модельки, цвета, возможность нанимать юнитов из Brood War в миссиях оригинальной StarCraft. Также можно включать присутствие или отсутствие героев в миссиях, в которых они могли бы быть по сюжету, а две миссии можно пройти в режиме шутера от третьего лица.

Mass Recall по уровню качества и проработки хочется сравнить с Horn of the Abyss для «Героев Меча и Магии 3». Фанаты сделали всё, чтобы фанаты StarCraft могли пройти любимую игру на новом движке и ознакомиться со всем контентом, который когда-либо к ней выходил в самом лучшем виде и с максимально гибкими настройками. Есть даже локализация на русский язык!

Ремейк Warcraft 3

Разочарованы Reforged? Хочется поиграть в классику на более современном движке? В StarCraft 2 можно сыграть и в неё.

Когда-то давно Blizzard перенесла в редактор карт и ресурсы игры все модели из Warcraft 3, а некоторые даже осовременила в HD. В космическую RTS переехала даже та самая русская локализация, которую удалили из ремейка! Всё это позволило фанатам не только пересобрать карты для мультиплеерных сражений, но и заняться полноценным ремейком.

WarCraft 3: Reforged Фото: Blizzard

Azeroth Reborn от пользователя Synergy — это масштабная работа по переносу классики стратегий в реальном времени на движок StarCraft 2. Пока что проект ещё находится в работе, но уже можно пройти до конца обучающую кампанию Тралла (включающую в себя дополнительные миссии про остров троллей), кампанию Альянса и Нежити. В декабре 2023 года должны выйти миссии Орды.

Помимо простого переноса игры на механики StarCraft 2 (теперь можно обводить рамочкой сколько угодно юнитов, ура!), в ремейке множество мелких улучшений. Например, войска Терамора с самого начала каноничные, тёмно-зелёные. А в Нортренде у всех юнитов и зданий лёгкий слой снега от метелей.

Проект постоянно улучшается: ещё год назад он напоминал именно что фанатскую работу, а уши Starcraft 2 торчали из каждого угла. Сейчас же Azeroth Reborn выглядит куда более удачным ремейком, чем официальная Warcraft 3: Reforged.

Единственный неприятный костыль, с которым придётся мириться: вся кампания озвучена на английском, описания юнитов и навыков на английском, но их фразы и названия взяты из русскоязычных файлов перевода «Софтклаб», который Blizzard перенесла в StarCraft 2 вместе с моделями. Поэтому Azeroth Reborn по техническим причинам — двуязычный ремейк.

Видео доступно на YouTube-канале Synergy. Права на видео принадлежат Blizzard.

Мультиплеер StarCraft 2

То, за что StarCraft как франшиза по-настоящему знаменита. Даже спустя почти 14 лет StarCraft 2 — великолепная мультиплеерная дисциплина, где весело играть как профессионалу, так и новичку благодаря многообразию тактик и бесконечной глубине проработки.

Правда, ничего не умеющим игрокам будет тяжело: сейчас в игре остались умелые игроки, и даже в самой слабой бронзовой лиге найдутся люди, что покажутся неопытному геймеру киберспортсменами.

В любом случае в бесплатной версии вы никак не ограничены в игре как в обычном мультиплеере, так и в ранговом рейтинге. Сражаться можно как одному, так и в командный режим с друзьями против группы других игроков. Начинать, наверное, всё же стоит с друзьями — тем более игра бесплатная.

Обычная ситуация в StarCraft 2 Фото: Blizzard

Режим «Архонт»

Если микроконтроль даётся вам с трудом, можно позвать друга и попробовать режим «Архонт» — кооперативные сражения, названные в честь юнита протоссов, созданного из двух храмовников. В «Архонте» два игрока управляют одной базой.

В любой момент вы или ваш друг можете кликнуть на любого юнита и отдать ему приказ. Так, ваш союзник может расстраивать базу и заниматься экономикой, пока вы будете командовать юнитами на передовой. Достаточно весёлый режим для тех, кто ещё только учится играть.

Совместный режим и командиры

Об этом в интернете почти не говорят, хотя «командиры» — это один из лучших элементов StarCraft 2, если не жанра вообще. Это отдельный режим, где вы в союзе с другим игроком выполняете кооперативные миссии: ремейки заданий из сюжета StarCraft 2 или совершенно уникальные поручения со своими механиками.

Загвоздка в том, что сражаться придётся не за привычных терранов, протоссов и зергов, а за командиров: Рейнора, Артаниса, Керриган и ещё десяток других персонажей. У каждого есть особый набор строений, юнитов, навыков или какая-то уникальная фишка.

Например, инженер Свонн не создаёт пехоту: у его терранов можно нанимать лишь технику. Нова полагается на спецоперативников. А дуэт Миры Хан и Мэта Хорнера и вовсе представляет из себя сумасшедший союз терранов-рейдеров в духе Безумного Макса и элитной авиации капитана крейсера «Гиперион».

Командир Артанис Фото: Blizzard

Выполняя миссии за определённых командиров, вы прокачиваете их и открываете новые навыки. С достижением максимального уровня начинается престиж с подклассами командира, открывающего уникальные улучшения взамен на какие-нибудь отрицательные черты. Если даже этого мало: в миссии можно включать режим мутаций, который добавляет особое усложняющее условие, что меняется каждую неделю.

Формально режим командиров бесплатный. Всем доступны первые три (Рейнор, Артанис и Керриган) полностью и все остальные лидеры до пятого уровня включительно. Каждого надо покупать отдельно, если только вы не получили их за покупку кампаний к StarCraft 2 до патча 4.0 или какими-то другими способами.

Для аккаунтов из России и Беларуси возможность купить командиров, как и любую продукцию в Battle.net, заблокирована.

Что ещё печальнее, из-за особенностей внутриигрового магазина Blizzard командиров не купить даже обходными путями. Поэтому как минимум в обозримом будущем бесплатно получится поиграть только в очень урезанную версию командиров. Это чудовищная потеря: это один из самых уникальных и весёлых опытов в жанре, который по какой-то причине никто не решился повторить.

StarCraft 2 Фото: Blizzard

«Игротека»

Помимо больших модов и отдельных режимов, для кооперативного веселья в StarCraft 2 есть «Игротека» — огромный архив пользовательских карт самых разных видов и жанров.

Благодаря богатству возможностей редактора карт Starcraft 2 фанаты смогли создать множество интересных карт для казуальных кооперативных матчей с друзьями:

симуляторы шахтёров (напоминающие геймплей Deep Rock Galactic);

Tower Defence-карты;

survival-карты с защитой от волн зомби;

сюжетные миссии за другие расы (например, кампания Wings of Liberty за протоссов) или даже кампании наоборот (вы играете за противников, а не за главных героев).

Самые удачные карты в своё время получили признание от самой Blizzard и даже официальную локализацию на русский язык: например, StarJeweled, где нужно собирать три фишки в ряд для создания юнитов, которые самостоятельно атакуют врагов.

Есть и вовсе впечатляющие вещи: полноценный Prophunt от третьего лица Doodad Hunt 2, игровая адаптация «Звёздного десанта» и осады Хельмовой Пади из «Властелина Колец», клон Don’t Starve про племя кобольдов и даже полноценные ролевые игры с классами и прокачкой. Есть даже вариации почившей Heroes of the Storm!

Видео доступно на YouTube-канале JayborinoPlays. Права на видео принадлежат Blizzard.

Несмотря на то что сцена пользовательских карт сильно уступает в популярности Warcraft 3 (из которой выросли целые игровые жанры) или тем же «Героям Меча и Магии», пользовательских карт хватит на многие часы веселья. Благодаря удобному функционалу «Игротеки» всё, что вам нужно сделать для запуска фанатской работы — кликнуть на неё в браузере карт.