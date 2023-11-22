«Скотт Пилигрим» вернулся на высокой ноте, но мультсериал жестоко обманул зрителей

Все актёры из фильма вернулись к своим ролям: от Бри Ларсон до Криса Эванса.

Комиксы и фильм про Скотта Пилигрима давно стали классикой. Если увлекаетесь современной поп-культурой, обязаны знать о Рамоне, Лиге злых бывших и суперсиле веганов. На днях Netflix выпустила мультсериал «Скотт Пилигрим жмёт на газ» и напомнила, чем хороша вселенная.

Секрет в том, что новое шоу не копирует, а переосмысляет классику — причём делает это талантливо.

«Скотт Пилигрим жмёт на газ»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже вышли на Netflix. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Скотт Пилигрим не у дел

По трейлерам было трудно уловить суть мультсериала. Это подробная экранизация шеститомного комикса, его продолжение или потерянная вторая часть фильма? Как оказалось, это нечто совершенно иное. Речь о переосмыслении, авторы которого заимствуют базу и направляют историю в новое русло.

Первый эпизод почти полностью копирует оригинал. Зажигательное выступление перед Найвз, знакомство Скотта с Рамоной, свидание в разгар снежной бури — всё это на месте. Изменились только детали: теперь Скотт травит байки про ёжика Соника, а Рамона развозит продукцию Netflix.

Та самая репетиция из оригинала Фото: Netflix

После такого начала ждёшь, что мультсериал просто перескажет классику. Вот только финал первого эпизода всё меняет, выводя Скотта Пилигрима из игры. Главным героем становится Рамона, Лига злых бывших перестраивается, судьбы отдельных героев вроде Гидеона преображаются до неузнаваемости.

Новый взгляд на историю получился интересным. У создателей мультсериала были солидный хронометраж и полная свобода — это позволило углубить образы и лучше рассказать о взаимоотношениях.

В фильме Лукас Ли (Крис Эванс) был убийственно неприятным отморозком, а теперь вы узнаете о его загонах и, возможно, проникнетесь симпатией. Развязка истории Рокси вообще полна драмы — она показывает, насколько эгоистичной была Рамона и чем заслужила столкновения с бывшими. Хотя сильнее всего изменился Мэттью Пател: в оригинале он первым выбыл из сюжета, но в новинке впечатляет крутостью.

Рамона снова в моде Фото: Netflix

Конечно, идеальной историю не назвать: тут и спорные сюжетные повороты, и глуповатые шутки. Но всё это не портит впечатление — уж больно приятно взглянуть на старых знакомых с нового ракурса.

Безбашенный экшен и крутая музыка

Авторы мультсериала выбрали простой визуальный стиль: не ждите обилия деталей, реалистичных анимаций и героев, которые похожи на настоящих людей. Зато рисовка сочная — каждый кадр полон красок, эффектов и постановки.

Особенно зрелищным получился экшен. В одном бою герои могут посетить десяток миров, а оператор — сменить сотню ракурсов. Будут двухмерные в духе Mortal Kombat, изометрия и много чего ещё. У режиссёра так развязаны руки, что однажды он превращает боссфайт в раннер, где герой уезжает от негодяев на скейте и красиво всех разносит. Причём сражения не только креативные, но и длинные — порой занимают по 15 минут.

Эпичных драк будет много Фото: Netflix

Отдельно стоит похвалить музыку: она была идеальной в оригинале, такой же осталась и в мультике. Фоновые треки делают бои напряжённее и вплетаются в повествование. К примеру, однажды Энви Адамс (Бри Ларсон) заявляется на похороны и устраивает концерт — эпизод настолько хорош, что его хочется пересматривать.

Энви возвращается на сцену Фото: Netflix

«Скотт Пилигрим жмёт на газ»: стоит ли смотреть?

Netflix выпустил качественный мультсериал, который стоит хвалить за историю, экшен и музыку. Если фанатели по оригинальному фильму, не пропускайте переосмысление.

Оценка «Скотта Пилигрима» — 8 из 10.

Понравилось

Сочная картинка.

Удачное переосмысление оригинальной истории.

Зрелищный экшен.

Шикарная музыка.

Не понравилось