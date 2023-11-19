Выбираем лучший фильм Marvel: отдайте голос за своего фаворита

В 2008 году мир кинокомиксов перевернулся с ног на голову: вышел «Железный человек». Эта лента считается отправной точкой киновселенной Marvel, которая в будущем разрастётся, наберёт огромную фанатскую базу и превратится в настоящего гиганта. Так начался успешный путь кинокомиксов в кино.
В этом материале предлагаем вам проголосовать за любимые (и нелюбимые) фильмы Marvel Studios — так мы сможем составить самый масштабный рейтинг киновселенной.
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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«Железный человек»
Дата выхода: 1 мая 2008 года
Режиссёр: Джон Фавро
В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Терренс Ховард, Джефф Бриджес и другие
Сколько длится: 126 минут (02:05)
Страна производства: США
В некогда скандального Роберта Дауни-младшего и его Тони Старка мало кто верил, но всё же Marvel решила дать шанс актёру и не прогадала. В 2008 году Дауни-младший поразил всех своей харизмой и подарил всему миру крепкий кинокомикс про становление Железного человека — одного из самых популярных супергероев Marvel.
Лента действительно получилась отличной. Она собрала массу положительных отзывов критиков и зрителей, а один из первых костюмов персонажа фанаты обожают до сих пор. В этом же фильме впервые появился Ник Фьюри.
Права на видео принадлежат Disney.
«Человек-паук: Нет пути домой»
Дата выхода: 15 декабря 2021 года
Режиссёр: Джон Уоттс
В главных ролях: Том Холланд, Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и другие
Сколько длится: 148 минут (02:28)
Страна производства: США
Финал трилогии Человека-паука в киновселенной Marvel о становлении супергероя. Мистерио раскрывает всему миру тайну личности Паучка. Герой вынужден что-то предпринять и приходит к Доктору Стрэнджу за помощью.
Из-за глупости мага и Питера создаётся коллапс, в ходе которого в киновселенную попадают злодеи из прошлых фильмов о Человеке-пауке и они сами. Питеру Тома Холланда предстоит столкнуться с опасными противниками, понести серьёзную потерю и полностью стать самостоятельным. Лента наделала много шума из-за появления Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.
Права на видео принадлежат Disney.
«Мстители»
Дата выхода: 3 мая 2012 года
Режиссёр: Джосс Уидон
В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало и другие
Сколько длится: 142 минуты (02:22)
Страна производства: США
Первый кроссовер Marvel, в котором собрались всеми любимые герои. Некоторые из них знакомы зрителям благодаря сольным лентам, с другими пришлось знакомиться постфактум.
«Мстители» рассказывают о том, как Железный человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Соколиный глаз и Чёрная вдова объединили свои силы, чтобы стать единой командой. В картине они противостоят Локи — коварному брату Тора, который атаковал Нью-Йорк в поисках могущественного артефакта тессеракта. В сцене после титров впервые показали Таноса.
Права на видео принадлежат Disney.
«Человек-паук: Возвращение домой»
Дата выхода: 6 июля 2017 года
Режиссёр: Джон Уоттс
В главных ролях: Том Холланд, Майкл Китон, Джон Фавро и другие
Сколько длится: 133 минут (02:13)
Страна производства: США
Первый сольный фильм про Человека-паука в киновселенной Marvel. С этой ленты компания начала развивать Паучка в исполнении Тома Холланда и превращать его в самостоятельного героя. Правда, этот процесс затянулся, поскольку в «Возвращении домой» и последующих лентах Человек-паук то и дело был под опекой одного из известных героев.
В ленте герой впервые сталкивается с серьёзными испытаниями и сражается против Стервятника.
Права на видео принадлежат Disney.
«Стражи Галактики»
Дата выхода: 31 июля 2014 года
Режиссёр: Джеймс Ганн
В главных ролях: Крис Прэтт, Зои Салдана, Дейв Батиста и другие
Сколько длится: 121 минута (02:01)
Страна производства: США
С этой картины Джеймс Ганн начал свой длинный путь в киновселенной Marvel. Фанаты настолько полюбили Стражей Галактики, что после них с трудом воспринимали Мстителей из-за их пафосности.
Стражи воспринимались как свои ребята, родные. Лента рассказывает о формировании команды под командованием Питера Квилла. В неё входят разные персонажи: от говорящего енота Ракеты до ожившего дерева Грута. Зрители полюбили «Стражей Галактики» за шикарную музыку, отличных актёров и юмор.
Права на видео принадлежат Disney.
«Мстители: Война бесконечности»
Дата выхода: 3 мая 2018 года
Режиссёры: Энтони Руссо и Джо Руссо
В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Марк Руффало и другие
Сколько длится: 149 минут (02:29)
Страна производства: США
Фильм-событие, в котором Мстители лицом к лицу столкнулись с Таносом — главным злодеем Саги бесконечности, мечтающем восстановить баланс во вселенной, уничтожив половину живущих в ней существ. У него — перчатка со всеми камнями бесконечности, которые способны менять реальность, а у героев — лишь они сами.
Особенно сильно зрители полюбили «химию» между персонажами. В картине Мстители впервые встретились с Доктором Стрэнджем и Стражами Галактики. То, как Старк подшучивает над Стрэнджем и глуповатостью всех Стражей — бесценное зрелище. А ещё очень эпичное и с большим количеством экшен-сцен.
В своё время концовка ленты шокировала и оказалась для Marvel крайне нетипичной.
Права на видео принадлежат Disney.
«Стражи Галактики 2»
Дата выхода: 4 мая 2017 года
Режиссёр: Джеймс Ганн
В главных ролях: Крис Прэтт, Зои Салдана, Дейв Батиста и другие
Сколько длится: 136 минут (02:16)
Страна производства: США
Джеймс Ганн вернулся в режиссёрское кресло вторых «Стражей Галактики» и снова заставил миллионы зрителей по всему миру с огнём в глазах наблюдать за новым приключением Стражей.
Сиквел стал ещё лучше оригинала. Ставки в сюжете выросли, появилось больше драмы, а герои по-прежнему отлично шутят и взаимодействуют друг с другом. Кстати, музыка тоже снова на высоте. Ганн знает толк в хороших композициях!
Права на видео принадлежат Disney.
«Тор: Рагнарёк»
Дата выхода: 2 ноября 2017 года
Режиссёр: Тайка Вайтити
В главных ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт и другие
Сколько длится: 130 минут (02:10)
Страна производства: США
Триквел «Тора» резко отличается от первых двух частей. Marvel решила пойти на риск и выбрала режиссёром Тайку Вайтити, который превратил серьёзного бога в весельчака.
«Рагнарёк», каким бы страшным ни было название, представляет собой лёгкий и весёлый фильм с любимыми героями: в нём есть Тор, Локи, Один и даже Халк, умеющий долго и членораздельно говорить. А ещё в картине блистает Кейт Бланшетт — она сыграла злодейку Хелу.
Права на видео принадлежат Disney.
«Чёрная Пантера»
Дата выхода: 26 февраля 2018 года
Режиссёр: Райан Куглер
В главных ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и другие
Сколько длится: 134 минут (02:14)
Страна производства: США
Важная для киновселенной картина, рассказывающая историю принца Т’Чаллы, сыгранного покойным Чедвиком Боузманом. Лента посвящена тому, как Т’Чалла становится королём Ваканды и всеми силами защищает свой народ.
Дебют персонажа произошёл в «Противостоянии», но оценить способности героя в полной мере можно в его сольном фильме. Ленту очень высоко приняли как критики, так и зрители. Очень многим понравился злодей Киллмонгер, сыгранный Майклом Б. Джорданом. Некоторые до сих пор считают его лучшим антагонистом киновселенной.
Права на видео принадлежат Disney.
«Первый мститель: Противостояние»
Дата выхода: 5 мая 2016 года
Режиссёры: Энтони Руссо и Джо Руссо
В главных ролях: Крис Эванс, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон и другие
Сколько длится: 147 минут (02:27)
Страна производства: США
Один из самых неоднозначных фильмов киновселенной Marvel для фанатов. В оригинале лента называется «Гражданская война», и по идее она должна была адаптировать один из самых интересных комиксных сюжетов про то, как в обществе героев наступает раскол и они вынуждены противостоять друг другу.
В фильме всё заметно упростили, а поклонники посчитали, что для подобной арки Marvel поторопилась. Несмотря на это, картина получила тёплый приём от критиков. А ещё в ней впервые появился Человек-паук в исполнении Тома Холланда. Лента сыграла большую роль в сюжете киновселенной, подорвав отношения супергероев. В особенности это коснулось Тони Старка и Капитана Америка.
Права на видео принадлежат Disney.
«Доктор Стрэндж»
Дата выхода: 31 октября 2016 года
Режиссёр: Скотт Дерриксон
В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Чиветел Эджиофор, Рэйчел Макадамс и другие
Сколько длится: 115 минут (01:55)
Страна производства: США
Сольный фильм про Доктора Стрэнджа не был бы таким шикарным без Бенедикта Камбербэтча. Актёр отлично справился со своей ролью и с первого же фильма вжился в неё так, будто играть самого известного мага Marvel — его призвание.
Сюжет рассказывает историю становления Стрэнджа: он прошёл путь от эгоистического нейрохирурга до одного из сильнейших супергероев киновселенной Marvel. С выходом фильма Marvel больше познакомила зрителей со своим миром магии и её правилами.
Права на видео принадлежат Disney.
«Первый мститель»
Дата выхода: 28 июля 2011 года
Режиссёр: Джо Джонстон
В главных ролях: Крис Эванс, Томми Ли Джонс, Хьюго Уивинг и другие
Сколько длится: 124 минут (02:04)
Страна производства: США
Картина посвящена Капитану Америка, где уделяется много внимания появлению Стива Роджерса как героя — и речь не про сыворотку суперсолдата.
Из хрупкого солдата с храбрым сердцем Роджерс в исполнении Криса Эванса превратился в достойного героя, готового защищать свою страну и своих близких. Главным противником стал Красный череп. Фанаты, знающие Роджерса по комиксам, остались в восторге от ленты и игры Эванса.
Права на видео принадлежат Disney.
«Невероятный Халк»
Дата выхода: 12 июня 2008 года
Режиссёр: Луи Летерье
В главных ролях: Эдвард Нортон, Лив Тайлер, Тим Рот и другие
Сколько длится: 112 минут (01:52)
Страна производства: США
История этой ленты посвящена Халку — большому зелёному мутанту, одному из Мстителей и сильнейшему супергерою Marvel.
Сюжет рассказывает про Брюса Беннера — учёного, который подвергся эксперименту с гамма-излучением. Впоследствии он получил способность превращаться в Халка и становится разрушительной машиной. Главную роль в ленте исполнил блестящий Эдвард Нортон, которого в будущем заменил Марк Руффало. Фанаты особенно любят эту версию Халка — действительно яростную и пугающую.
Права на видео принадлежат Disney.
«Человек-муравей»
Дата выхода: 16 июля 2015 года
Режиссёр: Пейтон Рид
В главных ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас, Эванджелин Лилли и другие
Сколько длится: 117 минут (01:57)
Страна производства: США
В центре истории фильма оказывается Скотт Лэнг, недавно вышедший из тюрьмы за кражу со взломом. К нему в руки попадает костюм, созданный по технологии учёного Хэнка Пима. Наряд позволяет носителю менять свою форму: уменьшаться или вырастать.
Получив такую силу, Скотт должен остановить опасного злодея, который угрожает его близким людям. Фанаты оценили картину, их любимчик — говорливый друг Скотта по имени Луис.
Права на видео принадлежат Disney.
«Мстители: Финал»
Дата выхода: 29 апреля 2019 года
Режиссёры: Энтони Руссо и Джо Руссо
В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Марк Руффало и другие
Сколько длится: 181 минута (03:01)
Страна производства: США
Железный человек начал киновселенную Marvel в 2008 году и закончил её в 2019-м. Мстители после поражения Таносу распались и потеряли веру в себя. Половина жизни во вселенной уничтожена, герои раздавлены. Их взбудораживает внезапно вернувшийся из космоса Тони Старк.
Персонажи решают ещё раз выступить против Таноса, чтобы исправить свои ошибки и не дать злодею победить. Для многих фанатов этот фильм стал началом конца. Роберт Дауни-младший и Крис Эванс покинули киновселенную, оставив её некоторым старым, но в основном новым героям. Лента занимает второе место по кассовым сборам в истории кино.
Права на видео принадлежат Disney.
«Человек-паук: Вдали от дома»
Дата выхода: 4 июля 2019 года
Режиссёр: Джон Уоттс
В главных ролях: Том Холланд, Сэмюэл Л. Джексон, Зендея и другие
Сколько длится: 129 минут (02:09)
Страна производства: США
Второй сольный фильм про Человека-паука Тома Холланда. Весь мир и сам Паучок переживают потерю Тони Старка. Несмотря на это, герой должен взять себя в руки, чтобы защитить самых близких людей от Мистерио — загадочного злодея, выдающего себя за друга. Картина получила тёплые отзывы от критиков и зрителей. Многим очень понравился Мистерио, роль которого сыграл Джейк Джилленхол.
Права на видео принадлежат Disney.
«Тор»
Дата выхода: 28 апреля 2011 года
Режиссёр: Кеннет Брана
В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон и другие
Сколько длится: 114 минут (01:54)
Страна производства: США
Первый фильм, посвящённый могучему богу грома Тору. Лента рассказывает, как персонаж оказывается в шкуре простого смертного и пытается наладить отношения с будущей любимой женщиной.
Потрясающе сыгранный Крисом Хемсвортом герой предстал перед зрителями в мощном образе: в узнаваемой фанатами комиксов броне, с длинными светлыми волосами и Мьёльниром. Своя минута славы в картине есть и у Локи. Его роль досталась Тому Хиддлстону.
Права на видео принадлежат Disney.
«Железный человек 3»
Дата выхода: 2 мая 2013 года
Режиссёр: Шейн Блэк
В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл и другие
Сколько длится: 130 минут (02:10)
Страна производства: США
Третий и последний сольный фильм про Железного человека. Его сюжет начинается с того, что Старк испытывает панические атаки после нападения на Нью-Йорк во «Мстителях». Чтобы заглушить их, герой начинает конструировать десятки бронекостюмов, тем самым пополняя свою коллекцию.
В ленте Железному человеку противостоят сразу два злодея, террорист Мандарин и Олдрич Киллиан. В финале Старк взрывает все свои костюмы, но при этом не перестаёт быть Железным человеком. Ленту приняли чуть прохладнее первых двух частей, но в целом она получила неплохие отзывы.
Права на видео принадлежат Disney.
«Мстители: Эра Альтрона»
Дата выхода: 23 апреля 2015 года
Режиссёр: Джосс Уидон
В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Марк Руффало и другие
Сколько длится: 141 минута (02:21)
Страна производства: США
Вторые «Мстители», рассказывающие о том, как Тони Старк допустил ошибку, стараясь защитить Землю. Гений, миллиардер, плейбой и филантроп создал программу «Альтрон», чтобы «защитить мир несокрушимой бронёй», но в итоге его творение восстало и стало устанавливать в мире свои правила.
Команда знакомых героев вновь объединяется, чтобы дать отпор злодею. С выходом ленты в киновселенной Marvel дебютировали Алая Ведьма, сыгранная Элизабет Олсен, и Вижн.
Права на видео принадлежат Disney.
«Железный человек 2»
Дата выхода: 29 апреля 2010 года
Режиссёр: Джон Фавро
В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл и другие
Сколько длится: 125 минут (02:05)
Страна производства: США
Сиквел успешного «Железного человека», который столкнул Тони Старка лицом к лицу с новыми противниками. Во второй части у героя завязываются более близкие отношения с Пеппер Потс, его другом Роуди и другими персонажами. Враги стали опаснее, костюмы Тони — круче.
Кстати, а ещё здесь состоялось первое появление Скарлетт Йоханссон в образе Чёрной вдовы! Знаменитая сцена драки Старка с его другом тоже отсюда.
Права на видео принадлежат Disney.
«Стражи Галактики 3»
Дата выхода: 5 мая 2023 года
Режиссёр: Джеймс Ганн
В главных ролях: Крис Прэтт, Зои Салдана, Дейв Батиста и другие
Сколько длится: 150 минута (02:30)
Страна производства: США
Финальный фильм про полюбившуюся команду не мог получиться плохим. За его постановку отвечал Джеймс Ганн, а в центре истории оказывался Ракета — самый милый член команды.
Кажется, фанаты получили действительно то, что давно ждали. Джеймс Ганн показал трогательную и душевную историю, приправленную юмором и отличной «химией» между персонажами. Фильм воспринимается ещё более эмоционально, поскольку в нём привычный состав Стражей зрители увидели в последний раз. Лента получила крайне высокие оценки. Особенно на фоне последних провальных фильмов Marvel.
Права на видео принадлежат Disney.
«Первый мститель: Другая война»
Дата выхода: 3 апреля 2014 года
Режиссёры: Энтони Руссо и Джо Руссо
В главных ролях: Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Себастиан Стэн и другие
Сколько длится: 136 минут (02:16)
Страна производства: США
А вот этот фильм заслужил особенную любовь от фанатов. Для многих поклонников Marvel картина стала настоящим политическим триллером с закрученным сюжетом.
Лента начинается с того, как Стив Роджерс пытается приспособиться к жизни в современном мире и знакомится с Сэмом Уилсоном, который в будущем станет новым Кэпом. По ходу сюжета Роджерс выяснит, что его лучший друг, Баки Барнс, которого считали погибшим в «Первом мстителе», жив и находится в руках врагов. Лента очень понравилась критикам и зрителям за интригующую историю и отличную актёрскую игру.
Права на видео принадлежат Disney.
«Шан-Чи и легенда десяти колец»
Дата выхода: 2 сентября 2021 года
Режиссёр: Дестин Дэниэл Креттон
В главных ролях: Симу Лю, Аквафина, Чжан Мэнъэр и другие
Сколько длится: 132 минут (02:12)
Страна производства: США
Это первый азиатский супергеройский фильм Marvel, который попал фанатам в сердечко. Лента понравилась и критикам, особенно после средних отзывов на «Чёрную вдову».
«Шан-чи» рассказывает про парня по имени Шон, который много лет назад отрёкся от идеологии своего отца Венву и уехал в Сан-Франциско в поисках лучшей жизни. В один вечер жизнь Шона меняется, когда на него нападают умелые бойцы, чтобы забрать медальон, подаренный его матерью. Больше всего зрители оценили, насколько свежей и необычной ощущается лента во многом из-за своего сеттинга и постановки боёв. Главную роль исполнил Симу Лю.
Права на видео принадлежат Disney.
«Человек-муравей и Оса»
Дата выхода: 5 июля 2018 года
Режиссёр: Пейтон Рид
В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Пенья и другие
Сколько длится: 118 минут (01:58)
Страна производства: США
Второй фильм про Человека-муравья, во многом посвящённый развитию Осы как отдельному персонажу. Тут также уделяется внимание развитию отношений между героями и их противостоянию с Призраком — таинственной незнакомкой, способной в буквальном смысле становиться бестелесной.
По ходу сюжета персонажи также узнают больше о квантовом измерении и о потерянной в нём жене учёного Хэнка Пима. Конечно, на радость фанатам Marvel вернула в ленту Луиса в исполнении Майкла Пеньи.
Права на видео принадлежат Disney.
«Тор 2: Царство тьмы»
Дата выхода: 7 ноября 2013 года
Режиссёр: Алана Тейлор
В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон и другие
Сколько длится: 112 минут (01:52)
Страна производства: США
После победы над Локи в Нью-Йорке бог грома решает вновь посетить Асгард, чтобы заняться делами своего родного дома. В этой части зрителям впервые показали эфир, один из камней бесконечности.
Противником Тора выступил тёмный эльф Малекит, который с помощью могущественного артефакта хотел возродить мир своего народа. Картину приняли тепло, но критикам не понравился главный злодей, которого посчитали слишком поверхностным.
Права на видео принадлежат Disney.
«Чёрная вдова»
Дата выхода: 8 июля 2021 года
Режиссёр: Кейт Шортланд
В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор и другие
Сколько длится: 134 минут (02:14)
Приквел, рассказывающий о прошлом Наташи Романофф. Изначально фильм показывает события 1995 года, а затем переносится в 2016-й — в то время, когда Чёрная вдова была в розыске из-за того, что поддержала Капитана Америка во время его противостояния с Железным человеком.
В ленте появились новые для франшизы герои: Елена Белова, Красный Страж и Таскмастер. Картина ближе знакомит зрителей с болезненным прошлым Романофф. Лента получила сдержанные отзывы от критиков и фанатов.
Права на видео принадлежат Disney.
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
Дата выхода: 6 мая 2022 года
Режиссёр: Сэм Рэйми
В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Чиветел Эджиофор и другие
Сколько длится: 126 минут (02:06)
Страна производства: США
Сиквел про Доктора Стрэнджа, несмотря на название, не рассказывает про масштабность мультивселенной. До выхода ленты появлялось много слухов о том, кто в ней появится. На деле всё оказалось проще и скромнее, и это разочаровало фанатов.
Однако фильм смогли вытянуть Бенедикт Камбербэтч и режиссёр первой трилогии про Человека-паука Сэм Рэйми. Постановщик внёс в ленту свой шарм, который заметно выделялся среди всего, что снимала Marvel Studios до этого.
И да, в фильме есть сцена, в которой обезумевшая Алая Ведьма жестоко расправляется с супергероями. От появления новых персонажей можно только успеть ахнуть, но некоторым и этого было достаточно. Картину приняли сдержанно.
Права на видео принадлежат Disney.
«Капитан Марвел»
Дата выхода: 7 марта 2019 года
Режиссёры: Анна Боден и Райан Флек
В главных ролях: Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон и другие
Сколько длится: 124 минуты (02:04)
Страна производства: США
Вышедший в 2019 году фильм перенёс зрителей на много лет назад, в 1990-е годы, чтобы рассказать историю становления Капитана Марвел. Главную роль в сюжете играет пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс, которая в ходе столкновения с инопланетянами обретает суперсилу и становится неуязвимой.
Девушке нужно совладать с новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу и понять своё предназначение. Ещё в ленте появляется молодой Ник Фьюри. Также раскрывается «страшная» тайна того, как он лишился одного глаза.
Права на видео принадлежат Disney.
«Чёрная Пантера: Ваканда навеки»
Дата выхода: 11 ноября 2022 года
Режиссёр: Райан Куглер
В главных ролях: Летиша Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира и другие
Сколько длится: 161 минута (02:41)
Страна производства: США
Сиквел «Чёрной Пантеры», посвящённый истории его сестры, Шури. К сожалению, актёр Чедвик Боузман скончался ещё в 2020 году, поэтому все планы на сиквел пришлось быстро менять.
В итоге у режиссёра Райана Куглера получилось продолжение, которое одновременно пытается почтить память Чёрной Пантеры (герой тоже умер в фильме от болезни) и рассказать новую историю про плохих и хороших. Зато фильм очень полюбился создателям мемов. Тут местами очень плохая графика, которая получилась настолько невыразительной, что стала предметом обсуждения всех зрителей. Многие отмечали, что у Marvel получился очень слабый сиквел с заявкой на величие.
Права на видео принадлежат Disney.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Дата выхода: 17 февраля 2023 года
Режиссёр: Пейтон Рид
В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и другие
Сколько длится: 124 минута (02:04)
Страна производства: США
Первый фильм пятой фазы киновселенной Marvel, который… с треском провалился. Как и в случае с четвёртым «Тором», фанаты ждали могучего злодея, важных событий для киновселенной и глубоких персонажей, но ничего из этого не оправдалось.
Канг в исполнении Джонатана Мейджорса оказался лишь тенью Таноса, героям из-за их действий не хочется сопереживать, а сюжет оставляет большие вопросы. Он посвящён полноценному путешествию Человека-муравья, его дочери Кэсси и Осы в квантовый мир, но ничего важного в нём не происходит. От слова совсем. Картину разнесли в пух и прах, надеясь, что Marvel усвоит урок.
Права на видео принадлежат Disney.
«Капитан Марвел 2»
Дата выхода: 10 ноября 2023 года
Режиссёр: Ниа Дакоста
В главных ролях: Бри Ларсон, Тейона Паррис, Иман Веллани и другие
Сколько длится: 105 минуты (01:45)
Страна производства: США
Вышедший 10 ноября сиквел «Капитана Марвел» не смог удивить ни фанатов, ни критиков. У многих возникали сомнения ещё на этапе рекламы, и они подтвердились.
Marvel снова выдала свой в плохом смысле слова типичный фильм со скучным злодеем, стыдными боями и банальным сюжетом. Историю посвятили тому, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо объединили силы для борьбы с общим врагом, как обычно, угрожающим всему живому. Картина уже с треском провалилась в прокате и собрала с момента премьеры сущие копейки.
Права на видео принадлежат Disney.
«Тор: Любовь и гром»
Дата выхода: 2 июля 2022 года
Режиссёр: Тайка Вайтити
В главных ролях: Крис Хемсворт, Кристиан Бейл, Тесса Томпсон и другие
Сколько длится: 119 минут (01:59)
Страна производства: США
Четвёртый фильм про Тора, кажется, вообще никому не понравился. Во многом из-за режиссуры Тайки Вайтити, который, по мнению посмотревших, превратил ленту совсем уж в глупую комедию, в пародию на саму себя.
Фильм вроде бы поднимает важные темы, но всё выворачивает в шутки. Многие ждали дебют Кристиана Бейла в роли антагониста, но остались разочарованными тем, насколько его мало в ленте. Хотя сам Бейл, отмечали критики, играет превосходно. Давние фанаты киновселенной Marvel назвали фильм одной большой «клоунадой». Ещё очень сильно ругали графику.
Права на видео принадлежат Disney.
«Вечные»
Дата выхода: 8 ноября 2021 года
Режиссёр: Хлоя Чжао
В главных ролях: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие
Сколько длится: 157 минут (02:37)
Страна производства: США
Вышедшие в 2021 году «Вечные» рассказывают, как с планеты Олимпия на Землю отправили людей, обладающих суперспособностями. Их призвание — защищать человечество от ужасных существ, девиантов, но вмешиваться в другие события им запрещено.
Спустя много тысячелетий Вечные разбрелись во всей Земле для обычной жизни, но после внезапного землетрясения объявляется новое чудовище, а героям предстоит вновь объединить силы, чтобы одолеть соперника. Фильм встретили смешанно из-за перегруженного сценария, предсказуемости событий и отсутствия привязанности к главным героям.
Права на видео принадлежат Disney.