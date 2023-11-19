Выбираем лучший фильм Marvel: отдайте голос за своего фаворита

В 2008 году мир кинокомиксов перевернулся с ног на голову: вышел «Железный человек». Эта лента считается отправной точкой киновселенной Marvel, которая в будущем разрастётся, наберёт огромную фанатскую базу и превратится в настоящего гиганта. Так начался успешный путь кинокомиксов в кино.

В этом материале предлагаем вам проголосовать за любимые (и нелюбимые) фильмы Marvel Studios — так мы сможем составить самый масштабный рейтинг киновселенной.

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.