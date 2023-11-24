«Дом 2» для богатых: новая «Игра в кальмара» оказалась стыдным позором Netflix

Два года назад об «Игре в кальмара» не говорил только ленивый. Успех южнокорейского сериала был настолько оглушительным, что коснулся даже детей из российской глубинки. Там юнцы шли на площадки и проводили соревнования из сериала.

На пике популярности Netflix начал съёмки реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов». Продюсеры скопировали декорации из сериала, нарядили персонал в узнаваемые костюмы, собрали 456 разношёрстных участников и выбрали в качестве приза $ 4,56 млн — это самая крупная сумма в истории подобных проектов.

План только кажется роскошным, на деле всё пошло наперекосяк. Даже старые российские шоу в духе «Последнего героя» оказались в разы интереснее.

«Игра в кальмара: Вызов»: где смотреть?

Первые пять эпизодов уже доступны на Netflix. Ещё четыре серии выйдут 29 ноября, финальная — 6 декабря. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В шоу вложили много денег и стараний

Начну с хорошего. Реалити идеально воссоздаёт условия сериала. Помните зал, где проходило испытание «Красный свет, зелёный свет»? В шоу такие же стены, тот же песок на земле, та же большая и жуткая кукла. Из-за поразительного сходства становится немного жутко: успокаиваешься, лишь когда на груди участников взрываются пакетики с краской. Фух, всё-таки это не по-настоящему.

А просторный зал, где ночевали герои сериала? В реалити место выглядит идентично: минимум интерьера, голые стены, многоэтажные кровати. Под потолком, естественно, висит огромный шар — стоит кому-либо выбыть, как туда падают ещё $ 10 тысяч.

Красиво и аутентично Фото: Netflix

Подобная дотошность вообще во всём — от костюмов до коридоров, по которым участники идут на испытания. Вернуться в эти места и насладиться стилем приятно. Всё же с премьеры прошло два года, а до выхода второго сезона ещё около года.

Шоу — лютый стыд

Глазеть на знакомые локации и авантюристов, замирающих при виде поворачивающейся куклы, весело. В испытаниях даже есть драма: когда милая бабуля застывает перед финишной чертой, а таймер отсчитывает последние секунды, сердцебиение учащается.

Популярную претензию, что в испытаниях из сериала было больше страстей, я считаю странной. Чего хотели зрители? Чтобы участников не только выгнали, но ещё и палкой поколотили? Создатели шоу сделали всё, чтобы напряжение было максимально возможным.

Первое испытание Фото: Netflix

Проблема в том, что восторги от дизайна быстро стихают, а сами испытания в среднем занимают по 10 минут — это мало, учитывая, что серии идут по часу. Что же происходит в остальное время?

«Дом 2»!

Представьте участника, который любит кушать. Стандартный обед кажется ему скудным, поэтому он хитро возвращается в очередь и получает вторую порцию. «Ну взял еду и ладно, чего бухтеть» — подумаете вы. Герои реалити не согласятся: они будут несколько минут обсуждать конкурента и его наглый поступок. В этот момент каждый зритель немного отупеет.

А вот качки, которые сбились в группу и красуются друг перед другом. Боже, такой чуши про бицепсы и отжимания вы ещё не слышали. Хотя хуже всего нововведение организаторов: они позволяют случайным участникам выгнать одного соперника. Когда возможность выпадает, зрителям показывают длинный и бестолковый спор о том, правильно ли кого-то обижать.

Переживают за выбывших Фото: Netflix

Ещё больше времени уделяют участникам, которые сидят перед камерой и рассказывают о себе. Говорящих голов слишком много, и почти на всех, мягко скажем, плевать. К тому же герой, получивший пять минут эфирного времени, может выбыть в ближайшем испытании. Ну и зачем мне знать о его хобби, детях и собаке?

«Игра в кальмара: Вызов» кажется не драйвовым шоу, а аналогом «Дома 2», где все скандалят и несут отборную чушь. Смотреть его попросту стыдно.

Весь этот куш достанется одному человеку Фото: Netflix

«Игра в кальмара: Вызов»: стоит ли смотреть?

Реалити-шоу отлично выглядит и впечатляет крутым призом, но это не помогает ему делать главное — развлекать зрителя. Поэтому лучше пропустить новинку и дождаться второй сезон «Игры в кальмара».

Оценка «Игры в кальмара: Вызов» — 5 из 10

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Декорации и костюмы — восторг.

Испытания в основном интересные.

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