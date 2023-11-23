Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: Fall Final 2023. День 2
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023, боевик): где смотреть в России, обзор, впечатления

Новые «Голодные игры» — лучший фильм серии. История Сноу легко уделывает Сойку
Слава Петров
Фильм «Голодные игры» 2023
Аудио-версия:
Комментарии
Картину уже показывают в кинотеатрах России.

Восемь лет назад Китнисс Эвердин вторглась в Капитолий и покончила с тиранией Кориолана Сноу. Смерть манипулятора не сделала жителей Панема счастливыми и огорчила многих фанатов.

Всё же персонаж был ярким, грозным, запоминающимся — неудивительно, что однажды писательница Сьюзен Коллинз вернулась ко вселенной и придумала приквел о молодости Сноу. Он и лёг в основу фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».

Зачастую такие спин-оффы снятся фанатам в кошмарах, но это не наш случай. В новинке мало самой королевской битвы, зато в плане драмы и сюжета он обходит все фильмы о Сойке-пересмешнице.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»: где смотреть?

Неофициальные показы в российских кинотеатрах уже идут. В цифре фильм выйдет 19 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Lionsgate.

Кориолан Сноу не всегда был злодеем

Привыкли видеть Сноу седым бородатым дядькой? Забудьте об этом образе. В «Балладе о змеях и певчих птицах» мы видим энергичного юношу, который удивляет толковыми мыслями и идеями гуманизма. Увы, в завязке персонаж Питера Динклэйджа подкидывает Кориолану и его однокурсникам сокрушительное испытание.

Дело в том, что с победы Капитолия над мятежниками прошло 10 лет. Всё это время президент устраивал Голодные игры, но из-за примитивного подхода они так никого и не заинтересовали. Сноу и его товарищи становятся наставниками и берутся за сложную задачу: сделать побоище популярным. Именно наши герои постепенно превращают Голодные игры в шоу, где участники дают интервью, а зрители донатят любимцам.

Юного Кориолана играет Том Блайт

Юного Кориолана играет Том Блайт

Фото: Lionsgate

Если у Кориолана всё получится, он обеспечит себе и близким великое будущее. Вот только полностью отдаться делу он не может: всё из-за вспыхнувших чувств к своей подопечной Люси. Эта дама слаба и обречена на погибель, но какая она милая и как же красиво поёт.

Сноу хочет, чтобы Люси выжила, поэтому проклинает турнир, нарушает правила, рискует собой — в общем, ведёт себя как истинный герой. Не переживайте, что всё это не вяжется со знакомым образом. Фильм идёт 2,5 часа: времени достаточно, чтобы столкнуть Кориолана с кошмарами жизни и сломать характер. Неторопливая трансформация из благородного юнца в тирана — и есть сердце фильма.

Смотреть на энергичного юношу, который светится добром, а затем становится монстром, приятно. Кориолан в разы интереснее несчастной Китнисс. Дженнифер Лоуренс хорошо сыграла пешку, которая случайно устроила революцию, но мистер Сноу на другом уровне. Это неоднозначный персонаж и харизматичный хозяин ситуации. За один фильм он вызывает больше эмоций, чем Сойка за четыре.

Сноу и его подопечная

Сноу и его подопечная

Фото: Lionsgate

Кориолан — главная звезда, но окружают его не менее интересные персонажи. Певица Люси в исполнении Рэйчел Зеглер невероятно мила: ради неё действительно стоит рисковать. Распорядитель игр (Виола Дэвис) с ходу напрягает беспринципностью и жестокостью. Наставник героев, которого играет Питер Динклэйдж, в каждом кадре перетягивает внимание на себя. Сестра Сноу (Хантер Шефер из «Эйфории») становится хорошим компасом, указывающим, что герой сбился с пути. Вопросов к такому касту, естественно, нет.

Как же похорошели Голодные игры при президенте Сноу

Фильмы с Дженнифер Лоуренс приучили, что Голодные игры — эпические события с разными биомами и сложнейшими испытаниями. Такими они стали лишь при президенте Сноу: в «Балладе о змеях и певчих птицах» персонажей просто заталкивают на скромную арену, посреди которой валяются кинжалы и дубины.

Другой нюанс в том, что война только закончилась, а дистрикты ещё не начали готовить бойцов для игр. Вот почему участники больше похожи на бомжей, чем на воинов. И не забудьте, что героиня Люси пусть и вышла из того же дистрикта, что и Китнисс, но стрелять не умеет.

Люси на арене

Люси на арене

Фото: Lionsgate

В итоге Голодные игры превращаются в кровавую и безжалостную, но всё-таки камерную потасовку. Если рассчитывали на эпическую баталию в духе первых частей, разочаруетесь.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»: стоит смотреть?

Новый фильм понравится зрителям, которые полюбили «Голодные игры» за интересный мир и ярких персонажей. А вот сражения и выживание в «Балладе о змеях и певчих птицах» заметно хуже.

Оценка «Баллады о змеях и певчих птицах» — 7,5 из 10.

Понравилось

  • Следить за Сноу интереснее, чем за Китнисс
  • В фильме роскошный каст
  • Сценарий отлично погружает в мир Панема.

Не понравилось

  • Сами Голодные игры вышли слишком камерными.
Материалы по теме
«Скотт Пилигрим» вернулся на высокой ноте, но мультсериал жестоко обманул зрителей
«Скотт Пилигрим» вернулся на высокой ноте, но мультсериал жестоко обманул зрителей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android