Новые «Голодные игры» — лучший фильм серии. История Сноу легко уделывает Сойку

Восемь лет назад Китнисс Эвердин вторглась в Капитолий и покончила с тиранией Кориолана Сноу. Смерть манипулятора не сделала жителей Панема счастливыми и огорчила многих фанатов.

Всё же персонаж был ярким, грозным, запоминающимся — неудивительно, что однажды писательница Сьюзен Коллинз вернулась ко вселенной и придумала приквел о молодости Сноу. Он и лёг в основу фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».

Зачастую такие спин-оффы снятся фанатам в кошмарах, но это не наш случай. В новинке мало самой королевской битвы, зато в плане драмы и сюжета он обходит все фильмы о Сойке-пересмешнице.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»: где смотреть?

Неофициальные показы в российских кинотеатрах уже идут. В цифре фильм выйдет 19 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Lionsgate.

Кориолан Сноу не всегда был злодеем

Привыкли видеть Сноу седым бородатым дядькой? Забудьте об этом образе. В «Балладе о змеях и певчих птицах» мы видим энергичного юношу, который удивляет толковыми мыслями и идеями гуманизма. Увы, в завязке персонаж Питера Динклэйджа подкидывает Кориолану и его однокурсникам сокрушительное испытание.

Дело в том, что с победы Капитолия над мятежниками прошло 10 лет. Всё это время президент устраивал Голодные игры, но из-за примитивного подхода они так никого и не заинтересовали. Сноу и его товарищи становятся наставниками и берутся за сложную задачу: сделать побоище популярным. Именно наши герои постепенно превращают Голодные игры в шоу, где участники дают интервью, а зрители донатят любимцам.

Юного Кориолана играет Том Блайт Фото: Lionsgate

Если у Кориолана всё получится, он обеспечит себе и близким великое будущее. Вот только полностью отдаться делу он не может: всё из-за вспыхнувших чувств к своей подопечной Люси. Эта дама слаба и обречена на погибель, но какая она милая и как же красиво поёт.

Сноу хочет, чтобы Люси выжила, поэтому проклинает турнир, нарушает правила, рискует собой — в общем, ведёт себя как истинный герой. Не переживайте, что всё это не вяжется со знакомым образом. Фильм идёт 2,5 часа: времени достаточно, чтобы столкнуть Кориолана с кошмарами жизни и сломать характер. Неторопливая трансформация из благородного юнца в тирана — и есть сердце фильма.

Смотреть на энергичного юношу, который светится добром, а затем становится монстром, приятно. Кориолан в разы интереснее несчастной Китнисс. Дженнифер Лоуренс хорошо сыграла пешку, которая случайно устроила революцию, но мистер Сноу на другом уровне. Это неоднозначный персонаж и харизматичный хозяин ситуации. За один фильм он вызывает больше эмоций, чем Сойка за четыре.

Сноу и его подопечная Фото: Lionsgate

Кориолан — главная звезда, но окружают его не менее интересные персонажи. Певица Люси в исполнении Рэйчел Зеглер невероятно мила: ради неё действительно стоит рисковать. Распорядитель игр (Виола Дэвис) с ходу напрягает беспринципностью и жестокостью. Наставник героев, которого играет Питер Динклэйдж, в каждом кадре перетягивает внимание на себя. Сестра Сноу (Хантер Шефер из «Эйфории») становится хорошим компасом, указывающим, что герой сбился с пути. Вопросов к такому касту, естественно, нет.

Как же похорошели Голодные игры при президенте Сноу

Фильмы с Дженнифер Лоуренс приучили, что Голодные игры — эпические события с разными биомами и сложнейшими испытаниями. Такими они стали лишь при президенте Сноу: в «Балладе о змеях и певчих птицах» персонажей просто заталкивают на скромную арену, посреди которой валяются кинжалы и дубины.

Другой нюанс в том, что война только закончилась, а дистрикты ещё не начали готовить бойцов для игр. Вот почему участники больше похожи на бомжей, чем на воинов. И не забудьте, что героиня Люси пусть и вышла из того же дистрикта, что и Китнисс, но стрелять не умеет.

Люси на арене Фото: Lionsgate

В итоге Голодные игры превращаются в кровавую и безжалостную, но всё-таки камерную потасовку. Если рассчитывали на эпическую баталию в духе первых частей, разочаруетесь.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»: стоит смотреть?

Новый фильм понравится зрителям, которые полюбили «Голодные игры» за интересный мир и ярких персонажей. А вот сражения и выживание в «Балладе о змеях и певчих птицах» заметно хуже.

Оценка «Баллады о змеях и певчих птицах» — 7,5 из 10.

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Следить за Сноу интереснее, чем за Китнисс

В фильме роскошный каст

Сценарий отлично погружает в мир Панема.

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