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Сериал «Доктор Кто» (2023, фантастика): где смотреть в России, впечатления, Дэвид Теннант

Новый «Доктор Кто»: каким получилось возвращение культового сериала на его 60-летие
Михаил Шевкун
Сериал «Доктор Кто» (2023, фантастика)
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Как же приятно вновь видеть Дэвида Теннанта.

«Доктор Кто» — один из величайших сериалов в истории. Он запустился в 1963 году и выходит до сих пор, причём всё это время история продолжалась. Главная его особенность в том, что главный герой умеет регенерировать, тем самым меняя свою внешность и характер — таким образом сюжетно объясняют смену актёров.

Современная эпоха «Доктора Кто» началась в 2005 году, когда сценарист Расселл Ти Дэвис вернул сериал из комы: в 1989 году шоу закрыли из-за низких рейтингов, а голливудский фильм с Полом МакГанном с треском провалился. С Ти Дэвисом шоу вновь стремительно набрало огромную популярность, но уже в 2009-м он ушёл, а ему на замену пришли другие.

Спустя почти 15 лет Ти Дэвис внезапно вернулся к «Доктору Кто» вместе с главной звездой Дэвидом Теннантом, а вдобавок к проекту присоединился Disney. Фанатов ждут три эпизода с любимым актёром, после чего его сменит Шути Гатва.

Впечатления от каждой из трёх серий с Теннантом мы будем писать в этом лайве: вторая серия выйдет 2 декабря, а третья — 9 декабря.
«Звёздный зверь» (25 ноября)
Live Михаил Шевкун

«Звёздный зверь» (25 ноября)

Возвращение сериала назначили на 60-летие, а к главным ролям внезапно вернулись Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт — наверное, самый популярный дуэт «Доктора Кто» в современности. В Британии уж точно. Однако избалованным 50-летием сериала с телефильмом «День Доктора» сразу стоит умерить пыл.

Пока мы увидели только одну из трёх запланированных серий — и она получилась… нормальной. Просто нормальной. На такую важную дату, особенно после «Дня Доктора», ожидаешь увидеть событие, а на деле получаешь чуть ли не самую обычную серию «Доктора Кто». Конечно, с любимыми персонажами, которые играют свои роли так, будто бы и не прошло 15 лет с их последней встречи.

Следить за известными персонажами невероятно увлекательно, особенно когда герои общаются — у Теннанта и Тейт невероятная химия, поэтому даже обсуждение самой скучной вещи у них получается очень увлекательно и интересно. При этом очевидно, что этими сериями хотели завлечь уже и новых зрителей — но, кажется, зря.

Все в сборе

Все в сборе

Фото: BBC

Проблема эпизода в том, что он состоит из двух половин: с одной стороны самая классическая серия «Доктора Кто», тогда как с другой — первая за 15 лет встреча любимых героев. За вторым хочется наблюдать намного больше, чем за первым.

В целом я бы куда с большим интересом весь час хронометража просто послушал, как Доктор и Донна сидят в закрытой комнате и общаются. Самые лучшие сцены серии — где эти двое остаются одни.

Наверное, обиднее всего именно за отсутствие ощущения важного события. При этом сам эпизод снят на все деньги: помощь Disney явно дала возможность разгуляться — тут есть большая экшен-сцена с перестрелкой в Лондоне, где взрываются дома и машины. Причём, в лучших традициях сериала, всё стараются делать с минимальным использованием графики — если взорвали половину дома, то реально взорвали половину дома. Круто!

Монстры

По этой же причине хочется похвалить монстров: они также не нарисованы на компьютере (хотя кому-то после кое-что поправляли графикой, но это мелочи), а присутствовали на площадке. «Доктор Кто» всегда не стеснялся быть странным, очень радует, что даже с приходом голливудской студии эта традиция никуда не делась.

В целом новый «Доктор Кто» справляется с главным: к счастью, это тот сериал, который мы полюбили многие годы назад. Эпизод не получается назвать выдающимся ни по каким меркам, просто потому что ожидания изначально были слишком высокими, а Ти Дэвис будто бы и не старался сделать какое-то громкое событие за пределами возвращения главных героев.

И ладно, зато перед нами настоящий «Доктор Кто»: по которому мы скучали как минимум с окончания эпохи Стивена Моффата в 2017 году, а для кого-то и со времён ухода Ти Дэвиса в 2009 году.

Теннант прекрасен, как и всегда

Оценка серии «Звёздный зверь» — 7/10

Понравилось

  • Тот самый «Доктор Кто» со всеми достоинствами и недостатками
  • Великолепные Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт
  • Отличный дизайн монстров, использование реальных спецэффектов
  • Новая ТАРДИС — великолепна.

Не понравилось

  • Сюжет самой серии — слишком обычный для сериала
  • «Повестка» — кое-что слишком плохо подано
  • Нет ощущения важного события
  • Звуковая отвёртка опять становится чудо-устройством.

«Доктор Кто»: где смотреть?

Теперь сериал выходит на BBC (Британия) и Disney+ (весь остальной мир). Раньше шоу было доступно в России, однако сейчас BBC не продлевает контракт на показ «Доктора Кто» в России.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

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