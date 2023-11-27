Новый «Доктор Кто»: каким получилось возвращение культового сериала на его 60-летие

«Доктор Кто» — один из величайших сериалов в истории. Он запустился в 1963 году и выходит до сих пор, причём всё это время история продолжалась. Главная его особенность в том, что главный герой умеет регенерировать, тем самым меняя свою внешность и характер — таким образом сюжетно объясняют смену актёров.
Современная эпоха «Доктора Кто» началась в 2005 году, когда сценарист Расселл Ти Дэвис вернул сериал из комы: в 1989 году шоу закрыли из-за низких рейтингов, а голливудский фильм с Полом МакГанном с треском провалился. С Ти Дэвисом шоу вновь стремительно набрало огромную популярность, но уже в 2009-м он ушёл, а ему на замену пришли другие.
Спустя почти 15 лет Ти Дэвис внезапно вернулся к «Доктору Кто» вместе с главной звездой Дэвидом Теннантом, а вдобавок к проекту присоединился Disney. Фанатов ждут три эпизода с любимым актёром, после чего его сменит Шути Гатва.
«Звёздный зверь» (25 ноября)
Возвращение сериала назначили на 60-летие, а к главным ролям внезапно вернулись Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт — наверное, самый популярный дуэт «Доктора Кто» в современности. В Британии уж точно. Однако избалованным 50-летием сериала с телефильмом «День Доктора» сразу стоит умерить пыл.
Пока мы увидели только одну из трёх запланированных серий — и она получилась… нормальной. Просто нормальной. На такую важную дату, особенно после «Дня Доктора», ожидаешь увидеть событие, а на деле получаешь чуть ли не самую обычную серию «Доктора Кто». Конечно, с любимыми персонажами, которые играют свои роли так, будто бы и не прошло 15 лет с их последней встречи.
Следить за известными персонажами невероятно увлекательно, особенно когда герои общаются — у Теннанта и Тейт невероятная химия, поэтому даже обсуждение самой скучной вещи у них получается очень увлекательно и интересно. При этом очевидно, что этими сериями хотели завлечь уже и новых зрителей — но, кажется, зря.
Все в сборе
Фото: BBC
Проблема эпизода в том, что он состоит из двух половин: с одной стороны самая классическая серия «Доктора Кто», тогда как с другой — первая за 15 лет встреча любимых героев. За вторым хочется наблюдать намного больше, чем за первым.
В целом я бы куда с большим интересом весь час хронометража просто послушал, как Доктор и Донна сидят в закрытой комнате и общаются. Самые лучшие сцены серии — где эти двое остаются одни.
Наверное, обиднее всего именно за отсутствие ощущения важного события. При этом сам эпизод снят на все деньги: помощь Disney явно дала возможность разгуляться — тут есть большая экшен-сцена с перестрелкой в Лондоне, где взрываются дома и машины. Причём, в лучших традициях сериала, всё стараются делать с минимальным использованием графики — если взорвали половину дома, то реально взорвали половину дома. Круто!
По этой же причине хочется похвалить монстров: они также не нарисованы на компьютере (хотя кому-то после кое-что поправляли графикой, но это мелочи), а присутствовали на площадке. «Доктор Кто» всегда не стеснялся быть странным, очень радует, что даже с приходом голливудской студии эта традиция никуда не делась.
В целом новый «Доктор Кто» справляется с главным: к счастью, это тот сериал, который мы полюбили многие годы назад. Эпизод не получается назвать выдающимся ни по каким меркам, просто потому что ожидания изначально были слишком высокими, а Ти Дэвис будто бы и не старался сделать какое-то громкое событие за пределами возвращения главных героев.
И ладно, зато перед нами настоящий «Доктор Кто»: по которому мы скучали как минимум с окончания эпохи Стивена Моффата в 2017 году, а для кого-то и со времён ухода Ти Дэвиса в 2009 году.
Оценка серии «Звёздный зверь» — 7/10
Понравилось
- Тот самый «Доктор Кто» со всеми достоинствами и недостатками
- Великолепные Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт
- Отличный дизайн монстров, использование реальных спецэффектов
- Новая ТАРДИС — великолепна.
Не понравилось
- Сюжет самой серии — слишком обычный для сериала
- «Повестка» — кое-что слишком плохо подано
- Нет ощущения важного события
- Звуковая отвёртка опять становится чудо-устройством.
«Доктор Кто»: где смотреть?
Теперь сериал выходит на BBC (Британия) и Disney+ (весь остальной мир). Раньше шоу было доступно в России, однако сейчас BBC не продлевает контракт на показ «Доктора Кто» в России.
Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.