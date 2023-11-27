Новый «Доктор Кто»: каким получилось возвращение культового сериала на его 60-летие

«Звёздный зверь» (25 ноября)

Возвращение сериала назначили на 60-летие, а к главным ролям внезапно вернулись Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт — наверное, самый популярный дуэт «Доктора Кто» в современности. В Британии уж точно. Однако избалованным 50-летием сериала с телефильмом «День Доктора» сразу стоит умерить пыл.

Пока мы увидели только одну из трёх запланированных серий — и она получилась… нормальной. Просто нормальной. На такую важную дату, особенно после «Дня Доктора», ожидаешь увидеть событие, а на деле получаешь чуть ли не самую обычную серию «Доктора Кто». Конечно, с любимыми персонажами, которые играют свои роли так, будто бы и не прошло 15 лет с их последней встречи.

Следить за известными персонажами невероятно увлекательно, особенно когда герои общаются — у Теннанта и Тейт невероятная химия, поэтому даже обсуждение самой скучной вещи у них получается очень увлекательно и интересно. При этом очевидно, что этими сериями хотели завлечь уже и новых зрителей — но, кажется, зря.

Все в сборе Фото: BBC

Проблема эпизода в том, что он состоит из двух половин: с одной стороны самая классическая серия «Доктора Кто», тогда как с другой — первая за 15 лет встреча любимых героев. За вторым хочется наблюдать намного больше, чем за первым.

В целом я бы куда с большим интересом весь час хронометража просто послушал, как Доктор и Донна сидят в закрытой комнате и общаются. Самые лучшие сцены серии — где эти двое остаются одни.

Наверное, обиднее всего именно за отсутствие ощущения важного события. При этом сам эпизод снят на все деньги: помощь Disney явно дала возможность разгуляться — тут есть большая экшен-сцена с перестрелкой в Лондоне, где взрываются дома и машины. Причём, в лучших традициях сериала, всё стараются делать с минимальным использованием графики — если взорвали половину дома, то реально взорвали половину дома. Круто!

По этой же причине хочется похвалить монстров: они также не нарисованы на компьютере (хотя кому-то после кое-что поправляли графикой, но это мелочи), а присутствовали на площадке. «Доктор Кто» всегда не стеснялся быть странным, очень радует, что даже с приходом голливудской студии эта традиция никуда не делась.

В целом новый «Доктор Кто» справляется с главным: к счастью, это тот сериал, который мы полюбили многие годы назад. Эпизод не получается назвать выдающимся ни по каким меркам, просто потому что ожидания изначально были слишком высокими, а Ти Дэвис будто бы и не старался сделать какое-то громкое событие за пределами возвращения главных героев.

И ладно, зато перед нами настоящий «Доктор Кто»: по которому мы скучали как минимум с окончания эпохи Стивена Моффата в 2017 году, а для кого-то и со времён ухода Ти Дэвиса в 2009 году.

Оценка серии «Звёздный зверь» — 7/10

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Тот самый «Доктор Кто» со всеми достоинствами и недостатками

Великолепные Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт

Отличный дизайн монстров, использование реальных спецэффектов

Новая ТАРДИС — великолепна.

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