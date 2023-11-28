В «Волшебном участке» многое из детских сказок: рассказываем об истоках героев и вещей

В сериале «Волшебный участок» от онлайн-кинотеатра Okko необычный мир. События разворачиваются в наши дни, но среди персонажей встречаются Баба-яга и Змей Горыныч, а сражаются с ними сказочными вещами вроде меча-кладенца. Многие герои и большинство артефактов взято из славянского фольклора. Какая у них история?

Баба-яга

Бабу-ягу часто считают злодейкой, но это не так. В сказках старуха не раз помогала герою — к примеру, дарила бойкого коня или давала мудрые советы. Так она вознаграждала хорошее отношение к себе или же преследовала личные цели. Если Яге выгодно выступить против Кощея и прочей тьмы, она охотно сделает это. Если лучше оставаться на тёмной стороне, так тому и быть.

В «Волшебном участке» Баба-яга такая же неоднозначная. Она творит тёмные дела и дружит с негодяями, но временами помогает героям. Уже во втором эпизоде становится ясно: без ведьмы Москва горела бы синим пламенем.

Баба-яга часто меняет внешность Фото: Okko

Кощей

А вот Кощей — однозначное зло. В сказках он хитрый, властолюбивый и сильный — неудивительно, что с ним не справились даже великие богатыри. К слову, Баба-яга знает секрет победы над Кощеем: именно она рассказала Ивану-царевичу про яйцо в утке, утку в зайце и так далее.

В сериале Кощей выступает главным злодеем. В прошлом он объединил сказочных негодяев и чуть не захватил мир, но в итоге проиграл. Теперь Кощей набрался сил и мечтает о мести. Действует он аккуратно: собирает сторонников, прощупывает слабости героев, ищет оружие — в общем, напрягает не хуже Волан-де-Морта.

Кощей остаётся загадкой Фото: Okko

Змей Горыныч

В сказках огнедышащий змей с тремя головами постоянно мучил добрых граждан: сжигал деревни, захватывал власть, объединялся с Кощеем. В сериале побеждённого Змея заключили в человеческое тело и отправили за решётку. Там расщеплённые личности (маньяк-пироман, эмоциональная девушка и ребёнок) скандалят между собой и читают книгу про Билли Миллигана. Но можно ли вечно сдерживать такого силача? Конечно, нет.

Горыныч — полный псих Фото: Okko

Лешие

В мифах лешие — хозяева леса, которые никому не вредят целенаправленно. Если человек хорошо себя ведёт, получит помощь. Если плохо, то пусть ждёт беды.

В «Волшебном участке» лешие доказывают, что к сказочным существам нельзя относиться с предубеждением. Они причиняют много неудобств, но всё ради того, чтобы открыть легальный бизнес и обеспечить сородичей крышей над головой.

Лешие Фото: Okko

Гном-матерщинник

В фольклоре гномы селились в домах нерадивых людей и либо сводили их с ума матюками, либо становились товарищами. В нашем случае гном сначала раздражает героя, а затем помогает советом. Маленького матерщинника играет комик Илья Соболев. Неудивительно, что именно этот персонаж — главный источник шуток.

Гном-матерщинник в исполнении Ильи Соболева Фото: Okko

Сапоги-скороходы

Одна из самых популярных вещиц не только в славянских сказках. Сапоги встречались в «Маленьком Муке», «Мальчике-с-пальчике», «Золушке» и много где ещё. Работают они так: пару раз стукните каблуками и полу́чите невероятную скорость. В сериале ничего не изменилось — сапоги превращают героев в выдающихся бегунов, которые в мгновение ока вытаскивают бедолаг из горящего помещения.

Сапоги превращают во Флэша Фото: Okko

Шапка-невидимка

Эта вещица настолько легендарная, что её носил даже Незнайка. Надеваешь шапку и безнаказанно гуляешь даже по запрещённым местам. Увы, в сериале плохиши используют её для преступлений: грабят банки и неожиданно нападают на героев.

Негодяи в шапках Фото: Okko

Меч-кладенец

Обычное оружие не вредит волшебным существам, поэтому герои используют особое снаряжение. Что брать на драку с Горынычем? Конечно, легендарный меч-кладенец. Всё же в сказках это оружие ни разу не подводило: это доказали Иван-царевич, Илья Муромец и Вещий Олег.

С мечом-кладенцом на Горыныча Фото: Okko

Гусли-самоплясы

В сказках в них заключалась невероятная мощь. Нужно призвать союзников? Без проблем. Раздвинуть море? Легко. В «Волшебном участке» у инструмента осталась лишь базовая способность — он заставляет людей танцевать. Этого достаточно, чтобы породить пару курьёзных ситуаций.

Им не стоило трогать гусли Фото: Okko

Молодильные яблоки

Этим фруктам посвящена целая сказка. В ней старик послал детей за чудотворными яблоками и пообещал в награду дом с землёй. Не так уж много за возможность вернуть молодость!

В сериале яблоки работают так же, но не все герои этому рады. В первом эпизоде начальник волшебного участка случайно кусает яблоко и превращается в ребёнка. Так и ходит почти до титров.

Минуту назад это был здоровый лысый начальник Фото: Okko

Корона Спящей красавицы

Некоторые артефакты лучше не трогать. Чего стоит корона Спящей красавицы: если наденете её, будете спать, пока не поцелует принц. Герой сериала не знал этого и надел вещицу на ребёнка. Поверьте, лучше вам не знать, кем окажется принц и как решится проблема!

Надела и беспробудно уснула Фото: Okko

Пока в онлайн-кинотеатре Okko вышли лишь две серии «Волшебного участка», а героев и артефактов из фольклора уже много. Как думаете, что появится в следующих эпизодах?

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