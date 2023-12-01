Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в декабре

Декабрь — не самый насыщенный на громкие премьеры месяц. Впрочем, пару раз выбраться в кинотеатр точно есть на что: к примеру, на очередное «последнее творение» легендарного Хаяо Миядзаки или биографическую драму «Феррари» с Адамом Драйвером.
«Чемпионат» рассказывает о главных премьерах месяца, которые можно будет посмотреть в российских кинотеатрах.
«Великолепная пятёрка» (мультфильм, комедия)
Дата выхода: 28 декабря
Режиссёр: Василий Ровенский
Страна производства: Россия
Фильм о собаках, которые спасают легендарное представление «Лебединое озеро». Дело в том, что злодеи похитили диадему Екатерины Великой, а без неё шоу не состоится. Только нюх и обаяние пушистых зверей спасут ситуацию.
Видео доступно на YouTube-канале Video Universe. Права на видео принадлежат «Наше Кино».
«Три богатыря и Пуп Земли» (мультфильм, комедия)
Дата выхода: 28 декабря
Режиссёр: Константин Феоктистов
В главных ролях: Олег Куликович, Валерий Соловьёв, Дмитрий Быковский и другие.
Страна производства: Россия
Очередной мультфильм «Мельницы» о богатырях, которые защищают русскую землю от всяких напастей. В этот раз герои окажутся в прошлом и сразятся с динозаврами. Чтобы вернуться домой, нужно отыскать некий Пуп Земли. Но что это вообще такое?
Видео доступно на YouTube-канале Три богатыря. Права на видео принадлежат Мельница.
«Феррари» (драма)
Дата выхода: 21 декабря
Режиссёр: Майкл Манн
В главных ролях: Шейлин Вудли, Патрик Демпси, Адам Драйвер и другие.
Сколько длится: 130 мин.
Страна производства: США, Великобритания, Италия
Энцо Феррари — конструктор, гонщик, бизнесмен и просто человек-легенда. Но мало кто знает о бедах, которые он пережил: семейные трагедии, финансовый кризис, аварии. Именно об этом расскажут в фильме «Феррари» с Адамом Драйвером в главной роли.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «КарроПрокат».
«Контроль» (триллер)
Дата выхода: 14 декабря
Режиссёр: Джин Фолэйз
В главных ролях: Кевин Спейси, Лорен Меткалф, Марк Хэмптон и другие.
Страна производства: Великобритания
Первый большой фильм Кевина Спейси после судов и скандалов. Актёр играет сталкера, который следит за важным политиком Стеллой. Народ обожает эту даму, но у неё есть тёмные секреты — за них придётся отвечать.
Видео доступно на YouTube-канале Минутка кино. Права на видео принадлежат Planeta Inform.
«Новогодний шеф» (комедия, драма)
Дата выхода: 14 декабря
Режиссёр: Василий Ровенский
В главных ролях: Павел Прилучный, Зоя Бербер, Владислав Миллер и другие.
Страна производства: Россия
Драма о рестораторе в исполнении Павла Прилучного. Его заведение ушло в минус, и спасти ситуацию может только успешная новогодняя ночь. Проблема в том, что шеф-повар уволился и забрал с собой всю команду. Чтобы выкрутиться, герою нужно быстро отыскать новых сотрудников и заодно исполнить пару желаний.
Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша трейлер. Права на видео принадлежат Наше кино.
«Манюня: Новогодние приключения» (семейная комедия)
Дата выхода: 14 декабря
Режиссёр: Арман Марутян
В главных ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и другие.
Сколько длится: 85 мин.
Страна производства: Россия
Добрая сказка о семье, которая ради снега и мороза отправляется в горы. Вот только атмосфера там далеко не сказочная: вокруг грязь и неприятные соседи. Удастся ли героям создать праздничное настроение? Наверняка, но сначала придётся стать добрее.
Видео доступно на YouTube-канале All Media Company. Права на видео принадлежат All Media Company.
«Гномы. Новогодний беспредел» (ужасы, комедия)
Дата выхода: 14 декабря
Режиссёр: Магнус Мартенс
В главных ролях: Амрита Ачария, Таунс Баннер, Александр Карлсен Эль Юнусси и другие.
Сколько длится: 100 мин.
Страна производства: Норвегия, Финляндия
Комедийный хоррор о молодёжи, празднующей Новый год в глуши. Увы, в местном амбаре живут гномы, и они очень не любят шум. Герои потревожат их покой и поплатятся за это.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Атмосфера Кино.
«Кентервильское привидение» (мультфильм, комедия)
Дата выхода: 7 декабря
Режиссёр: Ким Бёрдон, Роберт Чандлер
В главных ролях: Стивен Фрай, Хью Лори, Фредди Хаймор и другие.
Сколько длится: 84 мин.
Страна производства: Великобритания
Примечательный мультфильм о заброшенном доме и привидении, которое только кажется жутким. Поначалу герои его испугаются, но затем поймут: никого нельзя судить по внешности. Особенность мультфильма в актёрах озвучки. Персонажи говорят голосами Стивена Фрая, Хью Лори и других британских звёзд.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат CMG.
«Ёлки 10» (комедия)
Дата выхода: 7 декабря
Режиссёр: Дамир Мифтахов, Иван Чехов
В главных ролях: Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов и другие.
Страна производства: Россия
Нас ждёт очередная история, которая докажет: в Новый год любые мечты сбываются — даже самые невероятные. В этот раз переживать это откровение будут блогеры, девушки-геймеры и прочая молодёжь. Старые звёзды вроде Урганта и Светлакова не появятся, зато Филипп Киркоров на месте.
Видео доступно на YouTube-канале Ёлки. Права на видео принадлежат Bazelevs.
«Мальчик и птица» (аниме, драма)
Дата выхода: 7 декабря
Режиссёр: Хаяо Миядзаки
В главных ролях: Сома Сантоки, Кэйко Такэсита, Ёсино Кимура и другие.
Сколько длится: 124 мин.
Страна производства: Япония
Хаяо Миядзаки снял «Унесённых призраками» и «Ходячий замок» — так и зарекомендовал себя гением, произведения которого нельзя пропускать. В «Мальчике и птице» будут завораживающая рисовка, яркие персонажи и драматичный сюжет. Это ли не повод запланировать поход в кинотеатр?
Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша Трейлеры. Права на видео принадлежат Studio Ghibli.
«Животное» (триллер)
Дата выхода: 1 декабря
Режиссёр: Сандип Редди Ванга
В главных ролях: Ранбир Капур, Рашмика Манданна, Бобби Деол и другие.
Сколько длится: 201 мин.
Страна производства: Индия
Триллер о человеке, который остаётся один на один с недружелюбным миром и постепенно превращается в злобное животное. В сюжете будут и суровая драма, и изобретательный экшен. Возможно, этого хватит, чтобы новинка стала хитом уровня RRR.
Видео доступно на YouTube-канале T-Series. Права на видео принадлежат ST Film.
На какой фильм точно пойдёте в кино? Расскажите в комментариях!