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Главные фильмы декабря в России 2023: «Мальчик и птица», «Феррари», «Ёлки 10», «Три богатыря и Пуп Земли» и другие

Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в декабре
Слава Петров
Главные фильмы декабря в России 2023
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Есть и парочка крупных зарубежных премьер.

Декабрь — не самый насыщенный на громкие премьеры месяц. Впрочем, пару раз выбраться в кинотеатр точно есть на что: к примеру, на очередное «последнее творение» легендарного Хаяо Миядзаки или биографическую драму «Феррари» с Адамом Драйвером.

«Чемпионат» рассказывает о главных премьерах месяца, которые можно будет посмотреть в российских кинотеатрах.

«Великолепная пятёрка» (мультфильм, комедия) «Три богатыря и Пуп Земли» (мультфильм, комедия) «Феррари» (драма) «Контроль» (триллер) «Новогодний шеф» (комедия, драма) «Манюня: Новогодние приключения» (семейная комедия) «Гномы. Новогодний беспредел» (ужасы, комедия) «Кентервильское привидение» (мультфильм, комедия) «Ёлки 10» (комедия) «Мальчик и птица» (аниме, драма) «Животное» (триллер)
Live Слава Петров

«Великолепная пятёрка» (мультфильм, комедия)

Дата выхода: 28 декабря
Режиссёр: Василий Ровенский
Страна производства: Россия

Фильм о собаках, которые спасают легендарное представление «Лебединое озеро». Дело в том, что злодеи похитили диадему Екатерины Великой, а без неё шоу не состоится. Только нюх и обаяние пушистых зверей спасут ситуацию.

Видео доступно на YouTube-канале Video Universe. Права на видео принадлежат «Наше Кино».

15:03 Слава Петров

«Три богатыря и Пуп Земли» (мультфильм, комедия)

Дата выхода: 28 декабря
Режиссёр: Константин Феоктистов
В главных ролях: Олег Куликович, Валерий Соловьёв, Дмитрий Быковский и другие.
Страна производства: Россия

Очередной мультфильм «Мельницы» о богатырях, которые защищают русскую землю от всяких напастей. В этот раз герои окажутся в прошлом и сразятся с динозаврами. Чтобы вернуться домой, нужно отыскать некий Пуп Земли. Но что это вообще такое?

Видео доступно на YouTube-канале Три богатыря. Права на видео принадлежат Мельница.

15:01 Слава Петров

«Феррари» (драма)

Дата выхода: 21 декабря
Режиссёр: Майкл Манн
В главных ролях: Шейлин Вудли, Патрик Демпси, Адам Драйвер и другие.
Сколько длится: 130 мин.
Страна производства: США, Великобритания, Италия

Энцо Феррари — конструктор, гонщик, бизнесмен и просто человек-легенда. Но мало кто знает о бедах, которые он пережил: семейные трагедии, финансовый кризис, аварии. Именно об этом расскажут в фильме «Феррари» с Адамом Драйвером в главной роли.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «КарроПрокат».

14:58 Слава Петров

«Контроль» (триллер)

Дата выхода: 14 декабря
Режиссёр: Джин Фолэйз
В главных ролях: Кевин Спейси, Лорен Меткалф, Марк Хэмптон и другие.
Страна производства: Великобритания

Первый большой фильм Кевина Спейси после судов и скандалов. Актёр играет сталкера, который следит за важным политиком Стеллой. Народ обожает эту даму, но у неё есть тёмные секреты — за них придётся отвечать.

Видео доступно на YouTube-канале Минутка кино. Права на видео принадлежат Planeta Inform.

14:56 Слава Петров

«Новогодний шеф» (комедия, драма)

Дата выхода: 14 декабря
Режиссёр: Василий Ровенский
В главных ролях: Павел Прилучный, Зоя Бербер, Владислав Миллер и другие.
Страна производства: Россия

Драма о рестораторе в исполнении Павла Прилучного. Его заведение ушло в минус, и спасти ситуацию может только успешная новогодняя ночь. Проблема в том, что шеф-повар уволился и забрал с собой всю команду. Чтобы выкрутиться, герою нужно быстро отыскать новых сотрудников и заодно исполнить пару желаний.

Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша трейлер. Права на видео принадлежат Наше кино.

14:55 Слава Петров

«Манюня: Новогодние приключения» (семейная комедия)

Дата выхода: 14 декабря
Режиссёр: Арман Марутян
В главных ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и другие.
Сколько длится: 85 мин.
Страна производства: Россия

Добрая сказка о семье, которая ради снега и мороза отправляется в горы. Вот только атмосфера там далеко не сказочная: вокруг грязь и неприятные соседи. Удастся ли героям создать праздничное настроение? Наверняка, но сначала придётся стать добрее.

Видео доступно на YouTube-канале All Media Company. Права на видео принадлежат All Media Company.

14:54 Слава Петров

«Гномы. Новогодний беспредел» (ужасы, комедия)

Дата выхода: 14 декабря
Режиссёр: Магнус Мартенс
В главных ролях: Амрита Ачария, Таунс Баннер, Александр Карлсен Эль Юнусси и другие.
Сколько длится: 100 мин.
Страна производства: Норвегия, Финляндия

Комедийный хоррор о молодёжи, празднующей Новый год в глуши. Увы, в местном амбаре живут гномы, и они очень не любят шум. Герои потревожат их покой и поплатятся за это.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Атмосфера Кино.

14:53 Слава Петров

«Кентервильское привидение» (мультфильм, комедия)

Дата выхода: 7 декабря
Режиссёр: Ким Бёрдон, Роберт Чандлер
В главных ролях: Стивен Фрай, Хью Лори, Фредди Хаймор и другие.
Сколько длится: 84 мин.
Страна производства: Великобритания

Примечательный мультфильм о заброшенном доме и привидении, которое только кажется жутким. Поначалу герои его испугаются, но затем поймут: никого нельзя судить по внешности. Особенность мультфильма в актёрах озвучки. Персонажи говорят голосами Стивена Фрая, Хью Лори и других британских звёзд.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат CMG.

14:51 Слава Петров

«Ёлки 10» (комедия)

Дата выхода: 7 декабря
Режиссёр: Дамир Мифтахов, Иван Чехов
В главных ролях: Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов и другие.
Страна производства: Россия

Нас ждёт очередная история, которая докажет: в Новый год любые мечты сбываются — даже самые невероятные. В этот раз переживать это откровение будут блогеры, девушки-геймеры и прочая молодёжь. Старые звёзды вроде Урганта и Светлакова не появятся, зато Филипп Киркоров на месте.

Видео доступно на YouTube-канале Ёлки. Права на видео принадлежат Bazelevs.

14:49 Слава Петров

«Мальчик и птица» (аниме, драма)

Дата выхода: 7 декабря
Режиссёр: Хаяо Миядзаки
В главных ролях: Сома Сантоки, Кэйко Такэсита, Ёсино Кимура и другие.
Сколько длится: 124 мин.
Страна производства: Япония

Хаяо Миядзаки снял «Унесённых призраками» и «Ходячий замок» — так и зарекомендовал себя гением, произведения которого нельзя пропускать. В «Мальчике и птице» будут завораживающая рисовка, яркие персонажи и драматичный сюжет. Это ли не повод запланировать поход в кинотеатр?

Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша Трейлеры. Права на видео принадлежат Studio Ghibli.

14:48 Слава Петров

«Животное» (триллер)

Дата выхода: 1 декабря
Режиссёр: Сандип Редди Ванга
В главных ролях: Ранбир Капур, Рашмика Манданна, Бобби Деол и другие.
Сколько длится: 201 мин.
Страна производства: Индия

Триллер о человеке, который остаётся один на один с недружелюбным миром и постепенно превращается в злобное животное. В сюжете будут и суровая драма, и изобретательный экшен. Возможно, этого хватит, чтобы новинка стала хитом уровня RRR.

Видео доступно на YouTube-канале T-Series. Права на видео принадлежат ST Film.

На какой фильм точно пойдёте в кино? Расскажите в комментариях!

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