Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в декабре

«Три богатыря и Пуп Земли» (мультфильм, комедия)

Дата выхода: 28 декабря

Режиссёр: Константин Феоктистов

В главных ролях: Олег Куликович, Валерий Соловьёв, Дмитрий Быковский и другие.

Страна производства: Россия

Очередной мультфильм «Мельницы» о богатырях, которые защищают русскую землю от всяких напастей. В этот раз герои окажутся в прошлом и сразятся с динозаврами. Чтобы вернуться домой, нужно отыскать некий Пуп Земли. Но что это вообще такое?

Видео доступно на YouTube-канале Три богатыря. Права на видео принадлежат Мельница.