Фильмы и сериалы для фанатов «Слова пацана»: что ещё посмотреть

«Закон каменных джунглей» (сериал)

Дата выхода: 2015 год

Режиссёр: Игорь Хомский, Иван Бурлаков, Александр Расторгуев

В главных ролях: Аристарх Венес, Александр Мельников, Игорь Огурцов и другие.

Страна производства: Россия

Оценки: 7,3 из 10

Сериал начинается буднично. Герои берутся за незаконную, но вроде бы лёгкую работу по перевозке украденного груза. Естественно, всё заканчивается чередой трагических ошибок и конфликтом с полицией и группировками.

Местами «Закон каменных джунглей» слишком усердно копирует «Бумера» и «Бригаду», но это не делает историю плохой. За героев всё равно переживаешь, а каждый эпизод полон драматических событий.

Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры Онлайн». Права на видео принадлежат ТНТ.