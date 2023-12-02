Фильмы и сериалы для фанатов «Слова пацана»: что ещё посмотреть

Сериал «Слово пацана» вышел месяц назад и сразу стал огромным хитом, а оценки у новинки выше девяти баллов — это больше, чем у «Офиса», «Друзей» и «Сопрано». Что делать, если вам тоже понравилось «Слово пацана», а сил ждать новые эпизоды нет? Просто зацените эти 10 отличных фильмов и сериалов, которые точно понравятся вам.
«Закон каменных джунглей» (сериал)
Дата выхода: 2015 год
Режиссёр: Игорь Хомский, Иван Бурлаков, Александр Расторгуев
В главных ролях: Аристарх Венес, Александр Мельников, Игорь Огурцов и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 7,3 из 10
Сериал начинается буднично. Герои берутся за незаконную, но вроде бы лёгкую работу по перевозке украденного груза. Естественно, всё заканчивается чередой трагических ошибок и конфликтом с полицией и группировками.
Местами «Закон каменных джунглей» слишком усердно копирует «Бумера» и «Бригаду», но это не делает историю плохой. За героев всё равно переживаешь, а каждый эпизод полон драматических событий.
Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры Онлайн». Права на видео принадлежат ТНТ.
«Город бога» (фильм)
Дата выхода: 2002 год
Режиссёр: Фернанду Мейреллиш, Катя Лунд
В главных ролях: Алешандре Родригис, Леандру Фирмину, Феллипе Хаагенсен и другие.
Страна производства: Бразилия, Франция
Оценки: 8 из 10
Не только российским подросткам из 90-х было трудно — в бразильских фавелах тоже творились кошмары. «Город бога» рассказывает о друзьях детства, которые смотрели на преступления со стороны, а затем сами стали бандитами. Лишь один парень остался в стороне и стал свидетелем грустных событий.
Фильм Фернанду Мейреллиша поразительно жесток — он идеально комбинирует свойственную юному возрасту нежность и сводящую с ума брутальность. Это помогает «Городу бога» вызывать бурю эмоций.
Видео доступно на YouTube-канале Ignat Sidorchik. Права на видео принадлежат Capella Film.
«Жиза» (сериал)
Дата выхода: 2022 год
Режиссёр: Арсений Робак
В главных ролях: Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 7,6 из 10
Сериал о детдомовцах, каждый день которых полон кошмаров. Травля, избиения, унижения — всё это доводит красавицу Полину и влюблённого в неё парня до ручки. Однажды герои решаются украсть деньги местного авторитета и сбежать. Идея оказалась плохой, ведь на ребят тут же начинают охотиться.
Режиссёр Арсений Робак делает всё, чтобы зритель загрустил. Хороших людей в сериале почти нет, за одной победой следуют два поражения, каждый новый эпизод всё сильнее закапывает героев. А ещё «Жиза» креативно обучает уголовному кодексу — зрителю постоянно показывают статьи, которые нарушают персонажи.
Видео доступно на YouTube-канале «В трейлере». Права на видео принадлежат Start.
«Острые козырьки» (сериал)
Дата выхода: 2013 год
Режиссёр: Энтони Бирн, Колм МакКарти, Тим Милантс
В главных ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Софи Рандл и другие.
Страна производства: Великобритания
Оценки: 8,4 из 10
Культовый сериал о британских бандах. В первом сезоне мы видим скромную шайку, которая проворачивает не самые масштабные дела и управляет небольшой территорией в Бирмингеме. Но благодаря уму и харизме Томаса Шелби ребята с лезвиями в козырьках постепенно становятся главной криминальной силой Британии.
У «Острых козырьков» много достоинств, но главное — гениальная игра Киллиана Мёрфи. Невозможно не очароваться его грустным взглядом, депрессивным характером и решительностью.
Видео доступно на YouTube-канале KINOSET. Права на видео принадлежат BBC.
«Бык» (фильм)
Дата выхода: 2019 год
Режиссёр: Борис Акопов
В главных ролях: Юра Борисов, Стася Милославская, Афина Лукиди и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 6,9 из 10
Ещё один фильм о 90-х с их бедностью и разгулом преступности. В центре сюжета смелый парень Бык в исполнении Юры Борисова: он руководит преступной группировкой, но попадает в беду, когда плёвое дело приводит к войне с опасными конкурентами.
Фильм получился простым, но ярким. Приглушённые тона, атмосфера разрухи и безнадёги, запоминающиеся образы — всё это помогает понять, насколько тяжёлыми были времена.
Видео доступно на YouTube-канале «ALL Трейлеры.» Права на видео принадлежат WDSSPR.
«Трудные подростки» (сериал)
Дата выхода: 2019 год
Режиссёр: Рустам Ильясов, Александр Цой, Николай Рыбников
В главных ролях: Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 8,1 из 10
Сериал о талантливом футболисте, который отсидел в тюрьме и после освобождения получил всего одно рабочее предложение: готовить спортсменов-бунтарей к местной олимпиаде. Эти ребята дерутся, дебоширят, связываются с криминалом и вообще кажутся неисправимыми отморозками. Но вдруг отеческое внимание, разговоры по душам и искренняя помощь их спасут? Шансы малы, однако попробовать стоит.
Особенность сериала — в красивой съёмке и необычном кислотном стиле. Правда, после третьего сезона качество падает — как в плане визуала, так и сюжета.
Видео доступно на YouTube-канале more tv. Права на видео принадлежат more tv.
«ЮЗЗЗ» (сериал)
Дата выхода: 2021 год
Режиссёр: Стас Иванов
В главных ролях: Кузьма Котрелев, Антон Кузнецов, Мария Мацель и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 7,9 из 10
90-е давно позади, но криминальные разборки не канули в лету. Это доказывает сериал «ЮЗЗЗ», события которого разворачиваются в наши дни. Крепкие ребята из разных районов Ростова-на-Дону регулярно сходятся в драке и проворачивают прибыльные незаконные дела. Юный программист Равиль долго смотрел на это со стороны, но ради внимания местной красотки всё же решился на сомнительную авантюру — как понимаете, зря.
Сериал хвалят за приземлённую и драматичную историю, а также за приятных персонажей, которым хочется сопереживать. Хотя минусы тоже есть: к примеру, жители Ростова жалуются, что город показан слишком скучно.
Видео доступно на YouTube-канале «В Трейлере». Права на видео принадлежат Premier.
«Мир! Дружба! Жвачка!» (сериал)
Дата выхода: 2020 год
Режиссёр: Илья Аксёнов, Антон Фёдоров
В главных ролях: Егор Губарев, Валентина Ляпина, Юра Борисов и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 7,9 из 10
Отличный сериал о детях 90-х. Они мечтают о лодке, жвачке и хорошей жизни, но ежедневно сталкиваются с неприятной реальностью. Времена такие, что даже до школы спокойно не дойти — велик риск нарваться на гопников. Ещё хуже становится, когда племянник одного авторитета разбивает машину другого. Эта случайность рушит шаткий мир и запускает разборки с драками, стрельбой и множеством смертей.
Посмотреть «Мир! Дружба! Жвачка!» стоит ради шикарно переданной атмосферы тех лет, актёрской игры Юры Борисова и музыки, которая точно пополнит ваш плейлист. Также готовьтесь к эмоциональным горкам: сериал часто веселит и дарит надежду, а затем шокирует драмой.
Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат PREMIER.
«Бумер» (фильм)
Дата выхода: 2003 год
Режиссёр: Пётр Буслов
В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 7 из 10
Ещё одна классика, которую 20 лет назад обсуждали вообще все. Фанаты массово выбирали музыкальную тему в качестве рингтона, пускали слезу после сюжетных поворотов и заваливали актёров сообщениями. Кого-то хвалили за правильное изображение авторитетного бандита, кого-то обвиняли в предательстве пацанов — всё же Кот и Ошпаренный были настолько убедительными, что многие считали их реальными людьми.
Если пропустили «Бумер», обязательно наверстайте упущенное. А вот продолжение лучше пропустить — оно получилось сомнительным.
Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры Фильмов». Права на видео принадлежат СТВ.
«Бригада» (сериал)
Дата выхода: 2002 год
Режиссёр: Алексей Сидоров
В главных ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 8,3 из 10
Культовый сериал об обычных парнях, которые решили подзаработать и случайно вляпались в криминальные разборки. Бежать было некуда, поэтому герои сплотились и постепенно создали одну из самых авторитетных группировок.
В 2002 году «Бригаду» не обсуждал только ленивый. Сериал бил рекорды просмотров, а все ведущие актёры вроде Сергея Безрукова моментально стали суперзвёздами. Секрет в проработанных образах и драматичной истории, которая заставляла удивлённо хвататься за голову. За 21 год сериал не состарился: его всё ещё приятно смотреть.
Видео доступно на YouTube-канале «Макс Орлов». Права на видео принадлежат «Россия».
Какой сериал из подборки стоит смотреть? Расскажите в комментариях.