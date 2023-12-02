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Фильмы и сериалы в стиле «Слово пацана»: «Бригада», «Бумер», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Трудные подростки» и другие

Фильмы и сериалы для фанатов «Слова пацана»: что ещё посмотреть
Слава Петров
Фильмы и сериалы в стиле «Слова пацана»
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От классики до популярных новинок.

Сериал «Слово пацана» вышел месяц назад и сразу стал огромным хитом, а оценки у новинки выше девяти баллов — это больше, чем у «Офиса», «Друзей» и «Сопрано». Что делать, если вам тоже понравилось «Слово пацана», а сил ждать новые эпизоды нет? Просто зацените эти 10 отличных фильмов и сериалов, которые точно понравятся вам.

«Закон каменных джунглей» (сериал) «Город бога» (фильм) «Жиза» (сериал) «Острые козырьки» (сериал) «Бык» (фильм) «Трудные подростки» (сериал) «ЮЗЗЗ» (сериал) «Мир! Дружба! Жвачка!» (сериал) «Бумер» (фильм) «Бригада» (сериал)
Live Слава Петров

«Закон каменных джунглей» (сериал)

Дата выхода: 2015 год
Режиссёр: Игорь Хомский, Иван Бурлаков, Александр Расторгуев
В главных ролях: Аристарх Венес, Александр Мельников, Игорь Огурцов и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 7,3 из 10

Сериал начинается буднично. Герои берутся за незаконную, но вроде бы лёгкую работу по перевозке украденного груза. Естественно, всё заканчивается чередой трагических ошибок и конфликтом с полицией и группировками.

Местами «Закон каменных джунглей» слишком усердно копирует «Бумера» и «Бригаду», но это не делает историю плохой. За героев всё равно переживаешь, а каждый эпизод полон драматических событий.

Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры Онлайн». Права на видео принадлежат ТНТ.

20:54 Слава Петров

«Город бога» (фильм)

Дата выхода: 2002 год
Режиссёр: Фернанду Мейреллиш, Катя Лунд
В главных ролях: Алешандре Родригис, Леандру Фирмину, Феллипе Хаагенсен и другие.
Страна производства: Бразилия, Франция
Оценки: 8 из 10

Не только российским подросткам из 90-х было трудно — в бразильских фавелах тоже творились кошмары. «Город бога» рассказывает о друзьях детства, которые смотрели на преступления со стороны, а затем сами стали бандитами. Лишь один парень остался в стороне и стал свидетелем грустных событий.

Фильм Фернанду Мейреллиша поразительно жесток — он идеально комбинирует свойственную юному возрасту нежность и сводящую с ума брутальность. Это помогает «Городу бога» вызывать бурю эмоций.

Видео доступно на YouTube-канале Ignat Sidorchik. Права на видео принадлежат Capella Film.

20:53 Слава Петров

«Жиза» (сериал)

Дата выхода: 2022 год
Режиссёр: Арсений Робак
В главных ролях: Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 7,6 из 10

Сериал о детдомовцах, каждый день которых полон кошмаров. Травля, избиения, унижения — всё это доводит красавицу Полину и влюблённого в неё парня до ручки. Однажды герои решаются украсть деньги местного авторитета и сбежать. Идея оказалась плохой, ведь на ребят тут же начинают охотиться.

Режиссёр Арсений Робак делает всё, чтобы зритель загрустил. Хороших людей в сериале почти нет, за одной победой следуют два поражения, каждый новый эпизод всё сильнее закапывает героев. А ещё «Жиза» креативно обучает уголовному кодексу — зрителю постоянно показывают статьи, которые нарушают персонажи.

Видео доступно на YouTube-канале «В трейлере». Права на видео принадлежат Start.

20:52 Слава Петров

«Острые козырьки» (сериал)

Дата выхода: 2013 год
Режиссёр: Энтони Бирн, Колм МакКарти, Тим Милантс
В главных ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Софи Рандл и другие.
Страна производства: Великобритания
Оценки: 8,4 из 10

Культовый сериал о британских бандах. В первом сезоне мы видим скромную шайку, которая проворачивает не самые масштабные дела и управляет небольшой территорией в Бирмингеме. Но благодаря уму и харизме Томаса Шелби ребята с лезвиями в козырьках постепенно становятся главной криминальной силой Британии.

У «Острых козырьков» много достоинств, но главное — гениальная игра Киллиана Мёрфи. Невозможно не очароваться его грустным взглядом, депрессивным характером и решительностью.

Видео доступно на YouTube-канале KINOSET. Права на видео принадлежат BBC.

20:51 Слава Петров

«Бык» (фильм)

Дата выхода: 2019 год
Режиссёр: Борис Акопов
В главных ролях: Юра Борисов, Стася Милославская, Афина Лукиди и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 6,9 из 10

Ещё один фильм о 90-х с их бедностью и разгулом преступности. В центре сюжета смелый парень Бык в исполнении Юры Борисова: он руководит преступной группировкой, но попадает в беду, когда плёвое дело приводит к войне с опасными конкурентами.

Фильм получился простым, но ярким. Приглушённые тона, атмосфера разрухи и безнадёги, запоминающиеся образы — всё это помогает понять, насколько тяжёлыми были времена.

Видео доступно на YouTube-канале «ALL Трейлеры.» Права на видео принадлежат WDSSPR.

20:50 Слава Петров

«Трудные подростки» (сериал)

Дата выхода: 2019 год
Режиссёр: Рустам Ильясов, Александр Цой, Николай Рыбников
В главных ролях: Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 8,1 из 10

Сериал о талантливом футболисте, который отсидел в тюрьме и после освобождения получил всего одно рабочее предложение: готовить спортсменов-бунтарей к местной олимпиаде. Эти ребята дерутся, дебоширят, связываются с криминалом и вообще кажутся неисправимыми отморозками. Но вдруг отеческое внимание, разговоры по душам и искренняя помощь их спасут? Шансы малы, однако попробовать стоит.

Особенность сериала — в красивой съёмке и необычном кислотном стиле. Правда, после третьего сезона качество падает — как в плане визуала, так и сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале more tv. Права на видео принадлежат more tv.

20:49 Слава Петров

«ЮЗЗЗ» (сериал)

Дата выхода: 2021 год
Режиссёр: Стас Иванов
В главных ролях: Кузьма Котрелев, Антон Кузнецов, Мария Мацель и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 7,9 из 10

90-е давно позади, но криминальные разборки не канули в лету. Это доказывает сериал «ЮЗЗЗ», события которого разворачиваются в наши дни. Крепкие ребята из разных районов Ростова-на-Дону регулярно сходятся в драке и проворачивают прибыльные незаконные дела. Юный программист Равиль долго смотрел на это со стороны, но ради внимания местной красотки всё же решился на сомнительную авантюру — как понимаете, зря.

Сериал хвалят за приземлённую и драматичную историю, а также за приятных персонажей, которым хочется сопереживать. Хотя минусы тоже есть: к примеру, жители Ростова жалуются, что город показан слишком скучно.

Видео доступно на YouTube-канале «В Трейлере». Права на видео принадлежат Premier.

20:48 Слава Петров

«Мир! Дружба! Жвачка!» (сериал)

Дата выхода: 2020 год
Режиссёр: Илья Аксёнов, Антон Фёдоров
В главных ролях: Егор Губарев, Валентина Ляпина, Юра Борисов и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 7,9 из 10

Отличный сериал о детях 90-х. Они мечтают о лодке, жвачке и хорошей жизни, но ежедневно сталкиваются с неприятной реальностью. Времена такие, что даже до школы спокойно не дойти — велик риск нарваться на гопников. Ещё хуже становится, когда племянник одного авторитета разбивает машину другого. Эта случайность рушит шаткий мир и запускает разборки с драками, стрельбой и множеством смертей.

Посмотреть «Мир! Дружба! Жвачка!» стоит ради шикарно переданной атмосферы тех лет, актёрской игры Юры Борисова и музыки, которая точно пополнит ваш плейлист. Также готовьтесь к эмоциональным горкам: сериал часто веселит и дарит надежду, а затем шокирует драмой.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат PREMIER.

20:47 Слава Петров

«Бумер» (фильм)

Дата выхода: 2003 год
Режиссёр: Пётр Буслов
В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 7 из 10

Ещё одна классика, которую 20 лет назад обсуждали вообще все. Фанаты массово выбирали музыкальную тему в качестве рингтона, пускали слезу после сюжетных поворотов и заваливали актёров сообщениями. Кого-то хвалили за правильное изображение авторитетного бандита, кого-то обвиняли в предательстве пацанов — всё же Кот и Ошпаренный были настолько убедительными, что многие считали их реальными людьми.

Если пропустили «Бумер», обязательно наверстайте упущенное. А вот продолжение лучше пропустить — оно получилось сомнительным.

Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры Фильмов». Права на видео принадлежат СТВ.

20:46 Слава Петров

«Бригада» (сериал)

Дата выхода: 2002 год
Режиссёр: Алексей Сидоров
В главных ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и другие.
Страна производства: Россия
Оценки: 8,3 из 10

Культовый сериал об обычных парнях, которые решили подзаработать и случайно вляпались в криминальные разборки. Бежать было некуда, поэтому герои сплотились и постепенно создали одну из самых авторитетных группировок.

В 2002 году «Бригаду» не обсуждал только ленивый. Сериал бил рекорды просмотров, а все ведущие актёры вроде Сергея Безрукова моментально стали суперзвёздами. Секрет в проработанных образах и драматичной истории, которая заставляла удивлённо хвататься за голову. За 21 год сериал не состарился: его всё ещё приятно смотреть.

Видео доступно на YouTube-канале «Макс Орлов». Права на видео принадлежат «Россия».

Какой сериал из подборки стоит смотреть? Расскажите в комментариях.

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