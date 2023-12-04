Бесплатные коды для игры «Мир танков» в декабре 2023 года

Каждый месяц в «Мире танков» игроки могут получать бесплатные награды. Для этого им необходимо воспользоваться особыми промокодами и иногда посещать сайт для сбора всех бонусов. Сегодня мы расскажем в подробностях о декабрьском табель-календаре, всех действующих промокодах месяца и укажем доступные способы их активации.
Бонус-коды для «Мира танков» (в декабре 2023 года)
L1CHTKA111 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 личный резерв: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.
B1ACKVAS1 — временный промокод.
- 50 000 серебра.
- NDAYOFUNITY23RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню народного единства. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 2D-стиль «Триколор»;
- 6 декалей «Флаг России»;
- 3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;
- 3 личных резерва: +50% к боевому опыту на 1 час.
KATP1HA — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 50 золота.
MIRKORABLEI8LET — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 день танкового премиум аккаунта;
- 6 надписей «Гремящий»;
- 6 декалей «Долгожданный трофей»;
- 3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.
CBET917A — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 личный резерв: +50% к боевому опыту на 1 час.
LESTAGAMES23 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 5 задач на x5 опыта для любой техники;
- 6 декалей «Стальное трио»;
- 2D-стиль «Стальной союз».
«Мир танков»
Фото: Lesta Games
OCT23MT4BKOHTAKTE — ежемесячный промокод на октябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 50 золота.
TEMH1BAH — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 день танкового премиум-аккаунта.
MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.
JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню России. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 5 задач на x5 опыта для любой техники;
- 2D-стиль «Триколор»;
- 6 декалей «Медведь в прыжке»;
- 6 эмблем «Флаг России».
MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню танкиста. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2023 года. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 6 надписей «С днём танкиста!»;
- 2D-стиль «Экипаж машины боевой»;
- 2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».
CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 5 предбоевых инструкций «Без резких движений».
JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню независимости Республики Беларусь. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 5 задач на x5 опыта для любой техники;
- 2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;
- 6 декалей «Минск (репродукция)»;
- 6 эмблем «Флаг Беларуси».
EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- премиумный танк 4-го уровня Matilda LVT — для новых игроков;
- 100% экипаж для танка — для новых игроков;
- 1 слот в ангаре — для новых игроков;
- 500 золота — для новых игроков;
- 1 большой ремкомплект — для активных игроков.
VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» ко Дню Победы. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 9 задач на x5 опыта для любой техники;
- 6 декалей «Звезда Сталинграда»;
- 2D-стиль «200 дней и ночей».
Пользователи, которые забросили игру и на протяжении ста дней не посещали матчи в «Мире танков», имеют возможность активировать особые пригласительные промокоды стримеров. После выполнения этого действия достаточно зайти в игру и отыграть одну битву, чтобы открыть премиум-танк 8-го уровня, а также получить дополнительные миссии:
- GRANNYMT23 — танк «T77»;
- LEBWAMT23 — танк «T77»;
- YUSHAMT23 — танк «T77»;
- KAMAZMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105»;
- JOVEMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105».
Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»
Каждый игрок может добыть ещё больше наград с помощью табеля-календаря. Для этого достаточно выполнить несколько простых действий, и на аккаунте окажутся новые предметы:
Табель-календарь
Фото: Lesta Games
- ежедневно посещайте табель-календарь;
- щёлкните на день календаря и заберите бесплатную награду;
- запустите игру для переноса награды на аккаунт;
- не забудьте ежедневно заходить в табель-календарь и выполнять указанные действия.
В течение одних суток пользователи смогут получить только один предмет. Обновление табеля-календаря доступно ежедневно в 3:00 по московскому времени. При пропуске любого дня в табеле-календаре можно забрать только ту награду, на которой остановился геймер. Также после получения бонуса на сайте обязательно переходите в игру, чтобы перенести предмет в личный аккаунт, иначе он не будет добавлен и окажется пропущен.
Если выполнить все отмеченные нами шаги, то за декабрь удастся раздобыть 31 награду:
- 100 золота;
- 100 бонов;
- 25 000 кредитов;
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 3 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
- 7 предбоевых инструкций («Разложить снаряды», «Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели» и «Продувка воздуховодов»);
- 3 малых ремкомплекта;
- 2 малые аптечки;
- 3 демонтажных набора;
- 9 декалей «Крылатый герой»;
- 8 контейнеров «Ёлочные игрушки»;
- 1 контейнер «Отечественный Новый год».