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Коды на «Мир танков» (World of Tanks) в декабре-2023: табель-календарь, как получить премиум-аккаунт и золото бесплатно

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в декабре 2023 года
Кирилл Примаков
Коды для «Мира танков»: декабрь 2023 года
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А также табель-календарь до конца месяца.

Каждый месяц в «Мире танков» игроки могут получать бесплатные награды. Для этого им необходимо воспользоваться особыми промокодами и иногда посещать сайт для сбора всех бонусов. Сегодня мы расскажем в подробностях о декабрьском табель-календаре, всех действующих промокодах месяца и укажем доступные способы их активации.

Бонус-коды для «Мира танков» (в декабре 2023 года)

L1CHTKA111 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

  • 1 личный резерв: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

B1ACKVAS1 — временный промокод.

  • 50 000 серебра.
  • NDAYOFUNITY23RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню народного единства. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
  • 3 дня танкового премиум-аккаунта;
  • 2D-стиль «Триколор»;
  • 6 декалей «Флаг России»;
  • 3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;
  • 3 личных резерва: +50% к боевому опыту на 1 час.

KATP1HA — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

  • 50 золота.

MIRKORABLEI8LET — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

  • 1 день танкового премиум аккаунта;
  • 6 надписей «Гремящий»;
  • 6 декалей «Долгожданный трофей»;
  • 3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

CBET917A — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

  • 1 личный резерв: +50% к боевому опыту на 1 час.

LESTAGAMES23 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

  • 3 дня танкового премиум-аккаунта;
  • 5 задач на x5 опыта для любой техники;
  • 6 декалей «Стальное трио»;
  • 2D-стиль «Стальной союз».
«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: Lesta Games

OCT23MT4BKOHTAKTE — ежемесячный промокод на октябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

  • 50 золота.

TEMH1BAH — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

  • 1 день танкового премиум-аккаунта.

MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

  • 1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.

JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню России. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

  • 3 дня танкового премиум-аккаунта;
  • 5 задач на x5 опыта для любой техники;
  • 2D-стиль «Триколор»;
  • 6 декалей «Медведь в прыжке»;
  • 6 эмблем «Флаг России».

MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню танкиста. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2023 года. Что даёт:

  • 3 дня танкового премиум-аккаунта;
  • 6 надписей «С днём танкиста!»;
  • 2D-стиль «Экипаж машины боевой»;
  • 2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».

CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

  • 5 предбоевых инструкций «Без резких движений».

JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню независимости Республики Беларусь. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

  • 3 дня танкового премиум-аккаунта;
  • 5 задач на x5 опыта для любой техники;
  • 2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;
  • 6 декалей «Минск (репродукция)»;
  • 6 эмблем «Флаг Беларуси».

EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

  • премиумный танк 4-го уровня Matilda LVT — для новых игроков;
  • 100% экипаж для танка — для новых игроков;
  • 1 слот в ангаре — для новых игроков;
  • 500 золота — для новых игроков;
  • 1 большой ремкомплект — для активных игроков.

VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» ко Дню Победы. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

  • 3 дня танкового премиум-аккаунта;
  • 9 задач на x5 опыта для любой техники;
  • 6 декалей «Звезда Сталинграда»;
  • 2D-стиль «200 дней и ночей».

Пользователи, которые забросили игру и на протяжении ста дней не посещали матчи в «Мире танков», имеют возможность активировать особые пригласительные промокоды стримеров. После выполнения этого действия достаточно зайти в игру и отыграть одну битву, чтобы открыть премиум-танк 8-го уровня, а также получить дополнительные миссии:

  • GRANNYMT23 — танк «T77»;
  • LEBWAMT23 — танк «T77»;
  • YUSHAMT23 — танк «T77»;
  • KAMAZMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105»;
  • JOVEMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105».

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Каждый игрок может добыть ещё больше наград с помощью табеля-календаря. Для этого достаточно выполнить несколько простых действий, и на аккаунте окажутся новые предметы:

Табель-календарь

Табель-календарь

Фото: Lesta Games

  • ежедневно посещайте табель-календарь;
  • щёлкните на день календаря и заберите бесплатную награду;
  • запустите игру для переноса награды на аккаунт;
  • не забудьте ежедневно заходить в табель-календарь и выполнять указанные действия.

В течение одних суток пользователи смогут получить только один предмет. Обновление табеля-календаря доступно ежедневно в 3:00 по московскому времени. При пропуске любого дня в табеле-календаре можно забрать только ту награду, на которой остановился геймер. Также после получения бонуса на сайте обязательно переходите в игру, чтобы перенести предмет в личный аккаунт, иначе он не будет добавлен и окажется пропущен.

Если выполнить все отмеченные нами шаги, то за декабрь удастся раздобыть 31 награду:

  • 100 золота;
  • 100 бонов;
  • 25 000 кредитов;
  • 3 дня танкового премиум-аккаунта;
  • 3 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
  • 7 предбоевых инструкций («Разложить снаряды», «Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели» и «Продувка воздуховодов»);
  • 3 малых ремкомплекта;
  • 2 малые аптечки;
  • 3 демонтажных набора;
  • 9 декалей «Крылатый герой»;
  • 8 контейнеров «Ёлочные игрушки»;
  • 1 контейнер «Отечественный Новый год».
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