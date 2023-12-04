А также табель-календарь до конца месяца.

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в декабре 2023 года

Каждый месяц в «Мире танков» игроки могут получать бесплатные награды. Для этого им необходимо воспользоваться особыми промокодами и иногда посещать сайт для сбора всех бонусов. Сегодня мы расскажем в подробностях о декабрьском табель-календаре, всех действующих промокодах месяца и укажем доступные способы их активации.

Бонус-коды для «Мира танков» (в декабре 2023 года)

L1CHTKA111 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 личный резерв: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

B1ACKVAS1 — временный промокод.

50 000 серебра.

NDAYOFUNITY23RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню народного единства. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

2D-стиль «Триколор»;

6 декалей «Флаг России»;

3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;

3 личных резерва: +50% к боевому опыту на 1 час.

KATP1HA — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

50 золота.

MIRKORABLEI8LET — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 день танкового премиум аккаунта;

6 надписей «Гремящий»;

6 декалей «Долгожданный трофей»;

3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

CBET917A — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 личный резерв: +50% к боевому опыту на 1 час.

LESTAGAMES23 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Стальное трио»;

2D-стиль «Стальной союз».

«Мир танков» Фото: Lesta Games

OCT23MT4BKOHTAKTE — ежемесячный промокод на октябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

50 золота.

TEMH1BAH — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 день танкового премиум-аккаунта.

MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.

JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню России. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Триколор»;

6 декалей «Медведь в прыжке»;

6 эмблем «Флаг России».

MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню танкиста. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

6 надписей «С днём танкиста!»;

2D-стиль «Экипаж машины боевой»;

2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».

CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

5 предбоевых инструкций «Без резких движений».

JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню независимости Республики Беларусь. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;

6 декалей «Минск (репродукция)»;

6 эмблем «Флаг Беларуси».

EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

премиумный танк 4-го уровня Matilda LVT — для новых игроков;

100% экипаж для танка — для новых игроков;

1 слот в ангаре — для новых игроков;

500 золота — для новых игроков;

1 большой ремкомплект — для активных игроков.

VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» ко Дню Победы. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

9 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Звезда Сталинграда»;

2D-стиль «200 дней и ночей».

Пользователи, которые забросили игру и на протяжении ста дней не посещали матчи в «Мире танков», имеют возможность активировать особые пригласительные промокоды стримеров. После выполнения этого действия достаточно зайти в игру и отыграть одну битву, чтобы открыть премиум-танк 8-го уровня, а также получить дополнительные миссии:

GRANNYMT23 — танк «T77»;

LEBWAMT23 — танк «T77»;

YUSHAMT23 — танк «T77»;

KAMAZMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105»;

JOVEMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105».

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Каждый игрок может добыть ещё больше наград с помощью табеля-календаря. Для этого достаточно выполнить несколько простых действий, и на аккаунте окажутся новые предметы:

Табель-календарь Фото: Lesta Games

ежедневно посещайте табель-календарь;

щёлкните на день календаря и заберите бесплатную награду;

запустите игру для переноса награды на аккаунт;

не забудьте ежедневно заходить в табель-календарь и выполнять указанные действия.

В течение одних суток пользователи смогут получить только один предмет. Обновление табеля-календаря доступно ежедневно в 3:00 по московскому времени. При пропуске любого дня в табеле-календаре можно забрать только ту награду, на которой остановился геймер. Также после получения бонуса на сайте обязательно переходите в игру, чтобы перенести предмет в личный аккаунт, иначе он не будет добавлен и окажется пропущен.

Если выполнить все отмеченные нами шаги, то за декабрь удастся раздобыть 31 награду: