Кто ты из сериала «Слово пацана»: тест для фанатов сериала

Сериал «Слово пацана» уже заслужил любовь зрителей в России: его полюбили за правдивый показ событий тех лет и очень колоритных персонажей, которые далеко не всегда принимают самые верные решения. Во многом за эту реалистичность, а также за отличный сценарий, шоу настолько высоко оценили.

Мы подготовили тест, который покажет, кто в сериале «Слово пацана» ближе всего вам по характеру.

«Слово пацана: Кровь на асфальте» — сериал, события которого разворачиваются в конце 80-х. Он рассказывает про формирование уличных группировок, которые противостоят закону и строят свои «пацанские» законы. Хотя сериал не имел шумной рекламной компании, но стал одни из самых обсуждаемых за последнее время. В том числе, его критикуют за романтизацию криминала.

Финальный эпизод сериала выйдет 21 декабря.