Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Кто ты из «Слова пацана»: Вова Адидас, Пальто, Зима, Турбо, Кащей, тест

Кто ты из сериала «Слово пацана»: тест для фанатов сериала
Анатолий Лукманов
Кто ты из «Слова пацана»
Аудио-версия:
Комментарии
Ты Вова Адидас? Пальто? А может, Зима?

Сериал «Слово пацана» уже заслужил любовь зрителей в России: его полюбили за правдивый показ событий тех лет и очень колоритных персонажей, которые далеко не всегда принимают самые верные решения. Во многом за эту реалистичность, а также за отличный сценарий, шоу настолько высоко оценили.

Мы подготовили тест, который покажет, кто в сериале «Слово пацана» ближе всего вам по характеру.

«Слово пацана: Кровь на асфальте» — сериал, события которого разворачиваются в конце 80-х. Он рассказывает про формирование уличных группировок, которые противостоят закону и строят свои «пацанские» законы. Хотя сериал не имел шумной рекламной компании, но стал одни из самых обсуждаемых за последнее время. В том числе, его критикуют за романтизацию криминала.

Финальный эпизод сериала выйдет 21 декабря.

Материалы по теме
Каким получился сериал «Слово пацана»: делимся впечатлениями от каждой серии. LIVE
Live
Каким получился сериал «Слово пацана»: делимся впечатлениями от каждой серии. LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android