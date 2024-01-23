Второй сезон «Ричера» не подкачал: это по-прежнему самый мужской сериал без соплей. Обзор

«Ричер» — необычный для нашей эпохи сериал. Пока все строят сюжет вокруг уязвимых персонажей, которые рыдают по ночам и много рефлексируют, авторы «Ричера» показывают машину смерти. Наш герой силён, мускулист, умён как Шерлок и практически лишён недостатков.

Джек Ричер остался в комнате с десятком злых бугаёв? Скоро они бездыханно упадут. Впервые увидел местного шерифа? За пару минут вычислит его семейный статус, вредные привычки и карьерный путь — всё это с помощью дедукции. Оказался в незнакомом городе? Вообще-то наш боец везде как дома.

Важно, что вся эта неуязвимость не мешала Джеку оставаться обычным человеком, которому хочется сопереживать. Иногда он терял контроль, совершал ошибки или делал поспешные выводы — в общем, был нереально крутым, но не безгрешным.

Настолько выдающийся герой обеспечил первому сезону успех. Но удалось ли продолжению удержать планку? К счастью, да.

«Ричер»: где смотреть?

Сериал показывают на Amazon Prime Video. Есть официальные русские субтитры и много неофициальных озвучек.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.

Прошлое настигает Ричера

Разобравшись с криминальной группировкой в Маргрейве, Ричер возвращается к вольной жизни. Увы, нормально насладиться миром не выходит. Таинственные злодеи начинают охоту за армейской командой Джека, и некоторые ребята уже погибли — причём крайне изощрённым способом. Выжившие тут же собираются вместе и начинают расследование, которое, как обычно, выводит на масштабный заговор.

Главная особенность второго сезона — в напарниках Ричера: они раскрывают прошлое здоровяка и делают его уязвимее, чем обычно. Всё же армейские товарищи — единственные, кого герой по-настоящему боится потерять.

Ричер Фото: Amazon

Минус в том, что напарникам нужно было раздать по яркой черте. О'Доннелл отвечает за юмор, Диксон — за сбор и анализ информации, Нигли — за креативные идеи. В итоге следить за персонажами интересно, но есть и проблема. Чтобы показать выдающиеся способности других людей, сценаристу пришлось занизить самого Ричера.

К примеру, Джек больше не выдаёт таких же дедуктивных откровений, как при знакомстве с детективом Финли из первого сезона. Теперь похожие штуки проворачивает Нигли, порождая растянувшийся на всё продолжение мем. «Я говорил, что ты умная?» — «Слишком редко».

Также сценаристу банально не хватает времени и мастерства, чтобы полноценно раскрыть всех персонажей. Чего стоит драма, связанная с подвешенной ролью Свона, одного из давних товарищей Ричера. Кто-то считает мужчину предателем, ответственным за убийство друзей, кто-то оправдывает. Это порождает много драмы, споров и потасовок, но зрителю от такого конфликта захочется только зевнуть. Дело в том, что Свон редко появляется во флешбэках и ещё реже — в реальности. Так не плевать ли на него?

Ричер и его друзья Фото: Amazon

К счастью, все эти недочёты не мешают «Ричеру» оставаться качественным олдскульным боевиком. Он напоминает о золотом времени, когда выходили «24» и другие простые, но столь притягательные шоу.

Во время просмотра всегда чувствуешь, что съёмочной команде было не всё равно на работу. Сценаристы придумывали яркие фразы, которые стоит включить в пацанский цитатник. Специалисты по интерьеру заполняли комнаты деталями, описывающими характер жильца. Актёры привносили в образы персонажей что-то цепляющее. Вот почему второй сезон хочется смотреть до конца.

У этой парочки сложные отношения Фото: Amazon

Джек Ричер всё ещё круто бьёт морды

Помните драку в тюрьме из первого сезона, где Джек безжалостно ломал кости и выдавливал глаза? Именно тот эпизод окончательно влюбил зрителей в «Ричера». Авторы сериала понимали это и наполнили сезон множеством крутейших драк. Резкие удары, поломанные конечности, шокирующие добивания — всё это на месте.

Ранее герой отдувался за экшен практически в одиночку, а теперь его команда тоже не отстаёт. У всех свой стиль и уникальные приёмы: вы точно запомните, что в руках Диксон даже обычная туфля становится смертельным оружием.

Ричер Фото: Amazon

«Ричер»: стоит ли смотреть?

Если соскучились по олдскульным боевикам, где смертоносный и умный герой раскрывает замыслы подонков и эффектно всех устраняет, не пропустите «Ричера». Конечно, в сериале хватает минусов, но он делает главное — отлично развлекает.

Оценка второго сезона «Ричера» — 7,5 из 10

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Запоминающиеся герои

Безжалостные драки

Простой, но приятный сюжет.

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