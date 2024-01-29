«Общество снега» — жутко реалистичное кино о крушении самолёта с регбийной командой

С первых минут фильм сшибает вас с ног и до самого конца не отпустит. Смотреть будет физически тяжело, но и оторваться невозможно.

Фильмы Netflix уже давно перестали восприниматься как попкорновое кино для подростков. Стриминг успешно снимает фильмы разных форматов — от драм до авторского кино, и недавний хит «Общество снега» тому подтверждение.

1972 год, Уругвай. Команда регбистов Old Christians планирует спортивную поездку в Чили. Ребята молоды и амбициозны, вокруг бушуют протесты и изменения, и лучшего времени отправиться в путешествие не придумаешь. Парни собирают команду, своих друзей и родных и самолетом отправляются в Сантьяго.

45 человек с учётом экипажа.

«Общество снега»: где смотреть

Фильм доступен для просмотра на Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры Netflix». Права на видео принадлежат Netflix.

Кино о силе духа после катастрофы

Сама авария в «Обществе» вовсе не спойлер, она происходит быстро, что для кино круто — потому что правдиво. Зритель только успевает увидеть панику, непонимание и множество травм, которые в мгновение ока разрушают кучу жизней.

Самое сложное то, что идет после. Осознание и принятие. Возможно, это иронично, но именно факт того, что перед нами команда, даёт надежду на благоприятный исход. Ребята действительно взаимодействуют как единое целое, поддерживая друг друга и находя решения в, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Картина наполнена болью и отчаянием каждого из участников той ужасной катастрофы, и только взаимная поддержка позволяет им оставаться на плаву посреди ледяной пустыни.

«Общество снега» Фото: Netflix

Повествование ведётся от лица Нумы Туркатти — одного из членов команды. Он успешный, подающий надежды молодой человек, не по годам смышлёный и мудрый. Именно он становится негласным лидером сопротивления смерти и помогает выжившим смириться с новой реальностью. Именно он будет для нас ориентиром морали и личным проводником во все ужасы выживания в Андах.

Физически осязаемое кино

Если говорить об ощущениях от картины, то сразу стоит сказать, что приятного в ней будет мало. Всё снято в почти документальном формате, и от этого ощущения от происходящего на экране удваиваются. Здесь нет мягких переходов, заботы о зрителе и утаивания всего самого темного, на что может пойти человек ради выживания.

Ощущение голода и холода, а также удушающей безнадежности будет сопровождать вас на протяжений всех 2,5 часа просмотра. Но вместе с тем фильм можно назвать вдохновляющим, так как нахождение в более безвыходной ситуации трудно себе представить.

Это кино о воле к жизни и вере в себя, а также о понимании того, как устроены человеческая природа и её реакция на ультрастрессовые ситуации. Кажется, что эффект можно сравнить с контрастным душем (в котором, правда, преобладает холодная вода).

«Общество снега» Фото: Netflix

Netflix и Испания — залог качества

Испанское кино уже давно зарекомендовало себя как жёсткое, правдивое, не соглашающееся на привычные Голливуду стандарты. От этого ещё страшнее начинать смотреть испанские триллеры или фильмы-катастрофы — от печального финала тут не застрахован никто.

Именно поэтому выбор режиссера для этой истории кажется абсолютно логичным: Хуан Антонио Байона уже зарекомендовал себя как мастер фильмов о выживании и ужасов (а это идеальный симбиоз для истории о Чуде в Андах). Его «Невозможное» уже доказало, что можно рассказать историю трагедии через призму одного человека или семьи — трогательно и при этом очень реалистично. Заметно, как бережно он подошёл к изучению истории, фактов, снимков с места крушения и переложил это в лекало художественной картины.

Примечательно, что в фильме нет ни одного известного массовому зрителю лица: бóльшая часть героев — это малоизвестные испанские, аргентинские и уругвайские актеры, которые просто отлично справляются со своими персонажами и, по сути, становятся ими. Благодаря этому факту картина и кажется более реалистичной. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что забыла, что смотрю художественный, а не документальный фильм.

«Общество снега» Фото: Netflix

«Общество снега»: стоит смотреть?

Конечно, да, но фильм на 100% шокирует бóльшую часть зрителей (неслучайно рейтинг картины «17+»). Это жуткое, липкое и гиперреалистичное кино, которое при этом даёт невероятное ощущение ценности жизни и силы на решение своих проблем. Ведь, если у этих парней были сила и воля, мы в себе их точно должны найти.

Оценка фильма — 9 из 10

Понравилось

Очень реалистичная игра актеров.

Операторская съëмка на высоте.

Достоверное перекладывание реальной истории в сюжет.

Не понравилось